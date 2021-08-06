「遺產中的遺產」小心被課稅！死亡前5年內繼承的遺產免稅嗎？國稅局：關鍵在「這件事」

文 黃健誠

民眾5年內繼承財產後死亡，但是，若當時未達遺產稅課徵標準，下一位繼承人若申報遺產稅時，這筆遺產需計入遺產總額課徵遺產稅嗎？

財政部高雄國稅局對此表示，依據《遺產及贈與稅法》第16條第10款規定，被繼承人死亡前五年內，繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額計算，但是，這筆遺產若當時未繳納遺產稅的話，就需要納入被繼承人的遺產總額課徵遺產稅。

A君於2016年3月死亡，他的繼承人B君當時如期申報遺產稅，並核定他的遺產總額為1,000萬元，不過因為未達遺產稅課徵標準，所以核發遺產稅免稅證明書。

不過，B君又於2019年4月死亡，因此又由C君繼承B君的遺產，但是由於B君繼承A君遺產後不到5年死亡，且當時未達課徵標準無繳納遺產稅，所以C君需將B君繼承來的遺產同樣納入遺產總額申報課稅。

高雄國稅局表示，上述案例依《遺產及贈與稅法》第16條第10款規定，被繼承人死亡前5年內，繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額。

該立法意旨主要是為了避免同一筆財產，在短時期內連續繼承，而一再課徵遺產稅，加重納稅義務人之負擔。

但是，如果被繼承人死亡前5年內繼承之財產，原本就未繳納遺產稅，因無一再課徵遺產稅之虞，就應將該財產併入被繼承人遺產總額課稅，並不適用《遺產及贈與稅法》第16條第10款規定。

高雄國稅局強調，不計入遺產總額規定的前提，在於該繼承之財產已繳納過遺產稅者為限。

高雄國稅局也呼籲，納稅義務人辦理遺產稅申報時，除了應在申報時限內依規定申報外，也須特別注意被繼承人死亡前5年內，是否有繼承未達課徵標準、無須繳納遺產稅的財產，並將其併入被繼承人遺產總額申報遺產稅，以免因短漏報遺產總額遭補稅及處罰。

另外，在遺產稅的繼承實務上，常見的問題包括，繼承人可能一時沒有足夠的現金繳納遺產稅，而在遺產稅尚未繳清前，遺產不得分割、交付遺贈或辦理移轉登記。

雖然可透過向國稅局申請動用遺產的方式解決，但若是該筆遺產有多位繼承人時，或有其實資產問題尚待解決時，恐怕此方法在執行上也會遇到困難。不過，若被繼承人有壽險保障時，則可透過該壽險的身故保險金，來償還稅金、貸款，這也是在保險規劃中「預留稅源」的觀念。

本文授權自今周刊，原文見此。

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