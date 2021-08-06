「遺產中的遺產」小心被課稅！死亡前5年內繼承的遺產免稅嗎？國稅局：關鍵在「這件事」
文 黃健誠
民眾5年內繼承財產後死亡，但是，若當時未達遺產稅課徵標準，下一位繼承人若申報遺產稅時，這筆遺產需計入遺產總額課徵遺產稅嗎？
財政部高雄國稅局對此表示，依據《遺產及贈與稅法》第16條第10款規定，被繼承人死亡前五年內，繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額計算，但是，這筆遺產若當時未繳納遺產稅的話，就需要納入被繼承人的遺產總額課徵遺產稅。
A君於2016年3月死亡，他的繼承人B君當時如期申報遺產稅，並核定他的遺產總額為1,000萬元，不過因為未達遺產稅課徵標準，所以核發遺產稅免稅證明書。
不過，B君又於2019年4月死亡，因此又由C君繼承B君的遺產，但是由於B君繼承A君遺產後不到5年死亡，且當時未達課徵標準無繳納遺產稅，所以C君需將B君繼承來的遺產同樣納入遺產總額申報課稅。
高雄國稅局表示，上述案例依《遺產及贈與稅法》第16條第10款規定，被繼承人死亡前5年內，繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額。
該立法意旨主要是為了避免同一筆財產，在短時期內連續繼承，而一再課徵遺產稅，加重納稅義務人之負擔。
但是，如果被繼承人死亡前5年內繼承之財產，原本就未繳納遺產稅，因無一再課徵遺產稅之虞，就應將該財產併入被繼承人遺產總額課稅，並不適用《遺產及贈與稅法》第16條第10款規定。
高雄國稅局強調，不計入遺產總額規定的前提，在於該繼承之財產已繳納過遺產稅者為限。
高雄國稅局也呼籲，納稅義務人辦理遺產稅申報時，除了應在申報時限內依規定申報外，也須特別注意被繼承人死亡前5年內，是否有繼承未達課徵標準、無須繳納遺產稅的財產，並將其併入被繼承人遺產總額申報遺產稅，以免因短漏報遺產總額遭補稅及處罰。
另外，在遺產稅的繼承實務上，常見的問題包括，繼承人可能一時沒有足夠的現金繳納遺產稅，而在遺產稅尚未繳清前，遺產不得分割、交付遺贈或辦理移轉登記。
雖然可透過向國稅局申請動用遺產的方式解決，但若是該筆遺產有多位繼承人時，或有其實資產問題尚待解決時，恐怕此方法在執行上也會遇到困難。不過，若被繼承人有壽險保障時，則可透過該壽險的身故保險金，來償還稅金、貸款，這也是在保險規劃中「預留稅源」的觀念。
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
車用製程固盤、先進製程遙遙領先對手 台積電擁三優勢力 守五成高毛利
重磅消息》英特爾傳砸300億美元買格芯 陸行之評優劣：英特爾果然要和台積電對幹！
Intel追不上台積電？ 陸行之「不能輕敵」：未來5年藍圖看起來不相上下
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言