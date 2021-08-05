台積電Q2毛利率下滑 投資人該擔心？3大優勢可望讓護國神山守住50％目標

【文．今周刊編輯團隊】

作為全球第一個將晶圓代工服務做到毛利率逾5成的領導廠商，台積電第2季毛利率下滑引來諸多討論。

「客戶會支持我們在海外擴張，我們會朝毛利率50％目標來努力。」在7月26日股東會上，台積電董事長劉德音再次強調達成目標的信心，憑藉製造技術領先、客戶關係緊密，讓台積電加速擴張的同時，也力拚獲利成長。

毛利，向來是企業獲利的重要基石，也是基本面發展的關鍵指標。也因此，當台積電公布第2季財報，毛利率從前一季的52.4％掉到50％，自然讓外界出現雜音，憂心台積電的毛利率是否會面臨50％保衛戰。

高單價晶圓加持成獲利關鍵

觀察台積電毛利率50％的長期目標，微驅科技總經理吳金榮認為，在台積電技術領先下，「沒有太大問題。」除了大客戶積極採用先進製程，台積電內部也持續改善製程效率，藉此降低生產成本。

衝高獲利的火車頭，仍是台積電的最先進製程。「你看第2季台積電的最先進製程，7奈米與5奈米就占了49％。」吳金榮說明，先進製程的高售價成為台積電衝高毛利率的重點，「現在5奈米晶圓一片要價1萬2000、1萬5000美元，可以賣到這麼貴。」

甩開英特爾霸主地位難超越

不過，市場自然也擔心，當英特爾（Intel）對於晶圓代工業務愈來愈重視時，台積電是否也將面臨激烈競爭？

吳金榮觀察，「英特爾後面要接高通的訂單會有問題，因為雙方未來是敵人。」由於高通持續推進筆記型電腦處理器（CPU）市場布局，未來雙方將直接在CPU市場對決，這讓雙方合作仍有變化；同理，在伺服器市場中，英特爾與顯示卡大廠輝達（NVIDIA）也是競爭對手，輝達恐怕也難有機會選擇投片英特爾。

很顯然地，台積電定調只做晶圓代工，不發展品牌的策略，是客戶青睞的主因；加上製造良率也是不能忽視的關鍵。吳金榮表示，「台積電價格比別人貴，但良率好，且交貨時間絕對準確。」這也是英特爾在晶圓代工業務難以超越台積電的主因。

支援車用晶片有助穩定毛利

當前，全球晶圓代工產能持續供不應求，讓晶圓代工廠都在布局擴產計畫。但擴產之後，究竟會不會影響平均單價，甚至是獲利表現？研究機構以賽亞給出了答案。

以賽亞調研報告顯示，台積電在日本、德國的擴產計畫都會以成熟製程為主，特別是德國計畫以車用產品為重點。報告並指出，「雖然車用產品驗證時間長，驗證流程也較消費性電子繁瑣，但相對來說，轉換供應鏈的難度也更高。」

此外，雖然生產車用產品的成本相對較高，但車用晶圓價格比消費性電子產品貴，加上擴產計畫也可能獲得當地政府補助，以賽亞相信，台積電長期毛利率有機會繼續維持50％以上。

本文授權自今周刊，原文見此。

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