快訊

空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

台積電Q2毛利率下滑 投資人該擔心？3大優勢可望讓護國神山守住50％目標

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【文．今周刊編輯團隊】

作為全球第一個將晶圓代工服務做到毛利率逾5成的領導廠商，台積電第2季毛利率下滑引來諸多討論。

「客戶會支持我們在海外擴張，我們會朝毛利率50％目標來努力。」在7月26日股東會上，台積電董事長劉德音再次強調達成目標的信心，憑藉製造技術領先、客戶關係緊密，讓台積電加速擴張的同時，也力拚獲利成長。

毛利，向來是企業獲利的重要基石，也是基本面發展的關鍵指標。也因此，當台積電公布第2季財報，毛利率從前一季的52.4％掉到50％，自然讓外界出現雜音，憂心台積電的毛利率是否會面臨50％保衛戰。

高單價晶圓加持成獲利關鍵

觀察台積電毛利率50％的長期目標，微驅科技總經理吳金榮認為，在台積電技術領先下，「沒有太大問題。」除了大客戶積極採用先進製程，台積電內部也持續改善製程效率，藉此降低生產成本。

衝高獲利的火車頭，仍是台積電的最先進製程。「你看第2季台積電的最先進製程，7奈米與5奈米就占了49％。」吳金榮說明，先進製程的高售價成為台積電衝高毛利率的重點，「現在5奈米晶圓一片要價1萬2000、1萬5000美元，可以賣到這麼貴。」

甩開英特爾霸主地位難超越

不過，市場自然也擔心，當英特爾（Intel）對於晶圓代工業務愈來愈重視時，台積電是否也將面臨激烈競爭？

吳金榮觀察，「英特爾後面要接高通的訂單會有問題，因為雙方未來是敵人。」由於高通持續推進筆記型電腦處理器（CPU）市場布局，未來雙方將直接在CPU市場對決，這讓雙方合作仍有變化；同理，在伺服器市場中，英特爾與顯示卡大廠輝達（NVIDIA）也是競爭對手，輝達恐怕也難有機會選擇投片英特爾。

很顯然地，台積電定調只做晶圓代工，不發展品牌的策略，是客戶青睞的主因；加上製造良率也是不能忽視的關鍵。吳金榮表示，「台積電價格比別人貴，但良率好，且交貨時間絕對準確。」這也是英特爾在晶圓代工業務難以超越台積電的主因。

支援車用晶片有助穩定毛利

當前，全球晶圓代工產能持續供不應求，讓晶圓代工廠都在布局擴產計畫。但擴產之後，究竟會不會影響平均單價，甚至是獲利表現？研究機構以賽亞給出了答案。

以賽亞調研報告顯示，台積電在日本、德國的擴產計畫都會以成熟製程為主，特別是德國計畫以車用產品為重點。報告並指出，「雖然車用產品驗證時間長，驗證流程也較消費性電子繁瑣，但相對來說，轉換供應鏈的難度也更高。」

此外，雖然生產車用產品的成本相對較高，但車用晶圓價格比消費性電子產品貴，加上擴產計畫也可能獲得當地政府補助，以賽亞相信，台積電長期毛利率有機會繼續維持50％以上。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

車用製程固盤、先進製程遙遙領先對手　台積電擁三優勢力 守五成高毛利

重磅消息》英特爾傳砸300億美元買格芯　陸行之評優劣：英特爾果然要和台積電對幹！

Intel追不上台積電？　陸行之「不能輕敵」：未來5年藍圖看起來不相上下

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

台積電Q2毛利率下滑 投資人該擔心？3大優勢可望讓護國神山守住50％目標

作為全球第一個將晶圓代工服務做到毛利率逾5成的領導廠商，台積電第2季毛利率下滑引來諸多討論。

曾為受訓每天往返超過110公里 辛度靠「超嚴格訓練菜單」征戰奧運

凌晨3點30分，當多數人都還在睡夢中時，印度羽球運動員辛度（Pusarla Venkata Sindhu）已經起床，準備展開當天的訓練。

金牌王齊麟的羽球教養／打從娘胎練揮拍 軍人父親曾「那一巴掌打過去」從排斥跟父親打球到珍惜父子打球機會

「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟。」 7月31日，「2020東京奧運」世界排名第3、男子羽球雙打搭檔王齊麟與李洋的「麟洋配」，最後關鍵壓線球擊敗中國隊奪金，刷新台灣奧運羽球史新紀錄，王齊麟開心在臉書上分享榮耀。

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。