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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

曾為受訓每天往返超過110公里 辛度靠「超嚴格訓練菜單」征戰奧運

聯合新聞網 / 今周刊
印度羽球運動員辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在東奧奪下羽球女單銅牌。Pvsindhu Twitter
印度羽球運動員辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在東奧奪下羽球女單銅牌。Pvsindhu Twitter

【文．林信男】

凌晨3點30分，當多數人都還在睡夢中時，印度羽球運動員辛度（Pusarla Venkata Sindhu）已經起床，準備展開當天的訓練。

1995年7月5日出生，父母都是排球國手的辛度，自8歲開始接觸羽球，在家人的支持與積極栽培下，辛度很早就立定志向，盼有朝一日能夠成為職業羽球運動員。

一開始，辛度先在印度鐵路訊號工程暨電訊學院，接受羽球培訓，後來，為了讓她獲得更專業的訓練，辛度的父親決定讓她前往離家56公里遠、由前印度羽球名將戈比昌德（Pullela Gopichand）創辦的羽球學院受訓。

凌晨3點起床、每周6天、每日訓練6至7小時，這條往返距離超過110公里的受訓之路，並未動搖辛度成為職業運動員的決心；她曾言，「強大的心智，是最棒的資產。如果我知道有人比我訓練得更勤快，我不會為自己找任何藉口。」

Pvsindhu Twitter
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21歲出征里約奧運　成印度史上最年輕奪牌選手

嚴以律己的態度，讓辛度很快就在羽球界闖出名號，先在第51屆印度全國運動會上，拿下羽球項目金牌，之後又躍上國際舞台，陸續於2009亞洲青少年羽球錦標賽、2010伊朗羽球國際挑戰賽中，奪得銅牌和銀牌。

2016年，辛度首次代表印度出征奧運，雖然在冠軍戰中，敗給西班牙好手馬琳（Carolina Marin），但已讓辛度成為第1個奪下奧運銀牌的印度女性，也是有史以來，印度最年輕的奧運奪牌選手（21歲）。

當初，為了讓辛度專心受訓，迎戰里約奧運，她的教練戈比昌德「沒收」了辛度的手機3個月，直到比賽結束，她才得以透過手機，和外界聯繫。對於比賽結果，辛度認為，「無論（比賽）是輸、是贏，我都是百分之百專注付出。」

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凌晨4點半受訓　日做100下伏地挺身、200個仰臥起坐

身高179公分，體重約65公斤的辛度，為了站上奧運舞台，制定了一套極為嚴格的訓練計畫。凌晨3點半起床的她，會在4點半左右，與教練一同展開練習，直到上午7點。

早餐後，上午8點和11點，分別是第2、第3階段訓練；到了晚上，辛度還要進行跑步、重訓，前前後後加起來，平均每天受訓時間，大約是6到7小時。

此外，辛度還藉由游泳、慢跑等有氧運動，強化自己在球場上的靈活度；熱愛健身的她，每天至少做100個伏地挺身，外加200個仰臥起坐，竭盡全力，將體態維持在最佳水準。她強調，「透過多年練習，你才能成為世界第1或第2。」

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戴資穎爭金惜敗　她主動送上擁抱和安慰

在2021年登場的東京奧運中，辛度擊敗中國對手何冰嬌，奪下羽球女單銅牌，成為首位拿下2面奧運獎牌的印度女性。

值得一提的是，意志如鋼鐵般堅硬的辛度，也有著一顆極為溫暖的心。在台灣羽球球后戴資穎，惜敗中國選手陳雨菲後，辛度主動對戴資穎送上擁抱和安慰，讓戴資穎忍不住淚崩。

事後，辛度也在Instagram分享戴資穎的貼文，並寫道，「我知道輸球一定很難受，但我認為，在有需要時，相互支持是很重要的。再次恭喜妳拿下銀牌，好好享受這一刻。」

熬過每日往返超過110公里受訓的日子，辛度靠著過人的意志力和紀律，為自己、為國家，創造歷史，即使兩度在奧運奪牌，但，永不自滿的辛度，已將眼光投向2024年巴黎奧運，期待著下一個在凌晨3點半醒來、4點半開始受訓的時刻。

戴資穎爭金惜敗，辛度主動送上安慰。（圖：翻攝自pvsindhu1 IG）
戴資穎爭金惜敗，辛度主動送上安慰。（圖：翻攝自pvsindhu1 IG）

本文授權自今周刊，原文見此

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