全球車市復甦！可望成下半年行情主軸 這11檔零組件廠營運看俏

【文 / 呂玨陞】

疫情以來，電子產業業績表現普遍亮眼，主要是來自疫情所導致的產品加速升級與反彈的需求；但需求擴張的速度太快，供給面無法滿足實際需求，追根究柢還是因為上半年缺料狀況緊繃所致。這樣的情形，尤其以半導體業最為嚴重，大多數供應鏈都面臨「有單沒料」的尷尬情形。

不過到了下半年，情況似乎逐漸緩解，根據研究機構高德納（Gartner）最新報告，全球半導體供應鏈庫存今年第3季仍處在「嚴重短缺水準」，但情況可望逐季改善，今年第4季將達「溫和短缺」，並於2022年回升至正常水準；也就是說，今年下半年起，半導體業「已經沒有那麼缺了」。

如果進一步分析，半導體產業中，車用電子的需求還是成長最快、最多。根據英國調研機構IHS Markit預測，今年全球車用半導體市場產值較去年跳升18％，至26年將突破6百億美元。目前調研機構預估，未來10年全球電動車的年複合成長率將高達3成。

車電需求旺盛下半年成主軸

中信投信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧指出，過去半年，車用晶片因晶圓代工與封裝產能受限而缺貨，其他車電零組件也因長短料因素，遲遲出不了貨；但現在全球汽車供應鏈逐漸恢復常軌，車用晶片6月過後出貨可望逐步舒緩，其他車電零組件亦可跟著順利出貨。

隨著自駕或輔助駕駛功能的發展，高端自駕技術對於感測器的需求提升，又或是電動車的電池電源管理、逆變器、充電等產品需求快速成長，都將推升車用電子的產值與產能。張圭慧認為，低基期調整已久的汽車業，有望成為下半年行情主軸。

車用電子的爆發性需求，帶動部分零組件消耗量跟著衝高，如車用逆變器、充電設備就需要大量離散元件，導致如MOSFET（金氧半導體場效電晶體）、IGBT（絕緣閘雙極電晶體）與二極體等在市場上供不應求，價格也跟著水漲船高。

朋程（8255）是目前全球最大車用整流二極體供應商，去年全球市占率達54％，主要客戶皆為國際車廠一階零組件供應商（Tier 1）。今年預估，隨著高效二極體產品的出貨量與貢獻持續放大，未來幾年，朋程於全球市占率可望進一步提升至7成以上。

朋程於今年第1季獲利1.55億元，已創下17年以來單季新高紀錄。根據目前市況，朋程有機會扭轉過去連續4年獲利呈現衰退的窘境。不過目前股價反映車市好轉、高效二極體出貨量大增等實質利多，還須觀察第2季財報與後續公布的營收數字。

強茂（2481）則是國內分離式元件龍頭，近年加速轉型高壓與車用產品開發。今年5、6月合計自結稅前獲利達4.91億元，每股稅後純益（EPS）1.2元，表現優於預期。法人估計，受惠產品組合優化與價格調整，讓強茂第2季毛利率已超過3成，第3季可能更好，加上目前產能已經滿載，訂單展望至第4季，後市應不看淡。

加工費調漲銅箔廠獲利進補

除了分離式元件外，銅箔的消耗數量則是隨著電動車鋰電池的需求量持續增加。根據法人預估，用於鋰電池的銅箔，目前約占銅箔使用量的3分之1，未來幾年，將以每年超過3成的速率成長。

去年以來，最上游的銅礦生產量因增加有限，供給不足的情形並未獲得改善。雖然七月的銅箔售價受到中國抑制大宗原物料政策影響，漲勢降溫；但因銅箔仍處在賣方市場，需求還是大於供給，銅箔加工費表現依然居高不下，已連續7個月上漲，累計漲幅達7成，預料銅箔廠榮科（4989）與金居（8358）將成為這波銅箔漲價的受惠者。

金居第2季表現亮眼，營收22.6億元、季增22％，EPS達1.54元，毛利率則是季增超過5個百分點，突破25％。營收因銅箔需求持續高檔而成長，毛利率則因加工費調漲，利差持續放大；加上金居也通過伺服器平台惠特利（Whitley）認證，因新平台對於PCB（印刷電路板）層數提高，加工費更高，有助提升下半年毛利率。

不過這類原物料股仍須注意產量，尤其是南美洲是否因疫情趨緩，礦業產量開始恢復正常，也必須觀察南美洲下半年產量的恢復速度，是否造成市場出現小幅過剩的狀況。

最後仍要注意7月過後，不少電動車相關需求已逐漸反映在股價上，建議投資人須觀察第2季季報表現與本益比是否過高，並適時進行修正。

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