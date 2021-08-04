靠阿爸賣牛籌學費 多年後真相曝光 是父親為崧騰董座張俊雲留的老本

【文 / 馬瑞璿】

叭、叭！響亮的喇叭聲，宣示著由台東前往高雄的金馬號即將啟程，3個小時的路程，載著的不只出外人，還有當年僅16歲的崧騰企業董事長張俊雲。

「我家是台東初鹿後山的人，一般如果國中畢業就是當學徒，但父親要我升學。」張俊雲回憶，當時家裡窮，爸爸張明為了讓孩子讀書，不惜每年賣1頭牛。

對農家而言，牛是重要的生財工具，寧願賣牛也要讓孩子上學，不為別的，就為了孩子能有更寬廣的視野。於是，國中畢業後的張俊雲，就去了高雄這個工業大城讀高工。

讓他出外無後顧之憂 父親把錢藏書本

「他怕我把那麼多錢放在身上會丟了，開學前就幫我準備行李，幾千元的錢都綁在書本裡。他就是要讓我們無後顧之憂。」有了爸爸支持，張俊雲一路從高工念到二專，出社會後，爸爸不僅提點他們工作要盡責，也要重視專業，「尤其，那個年代正是10大建設的年代，工程師第1個不是要賺很多錢，而是要先有專業。」

從小聽父親的訓誨長大，但父子之間也不是沒有過衝突。

「我第1次創業時，先跟家人拿50萬元，後來這家公司很賺錢，我分了1000多萬元離開，就準備再次創業。」爸爸卻認為，既然當初是拿家人的錢創業，賺得的錢，家人也該分潤，後來張俊雲決定分500萬元給爸爸，「這大概是我創立崧騰時的事。」

1992年，崧騰正式成立，29年來，在電源開關、插座市場做得風生水起，如今是全球第3大開關元件製造商。

父親拿錢買崧騰股票 是為他留老本

而崧騰2007年掛牌上市時，出乎意料地，爸爸把張俊雲給的500萬元，統統拿來買崧騰的股票，「掛牌的時候，還送了我父親一些股票。但你知道嗎？他1張都沒賣，直到過世前，1張都沒有賣。」

當年，張俊雲不明白爸爸的苦心，後來才懂，這筆錢爸爸一直沒動，是擔心他創業後血本無歸，硬是得先幫他留本，好讓他東山再起時，仍有老本傍身。「我跟我父親大概有2年不講話，後來是因為孩子出生，我爸也覺得我創業成功了，雖然他沒講，但肯定覺得很光榮。」

雖然小時候沒受過正規教育，但在寺廟住過一段時間的張爸爸，卻是從小自學漢學，甚至對《易經》研究深入。

張俊雲說，「我爸常講『德要配位』。」如同《朱子治家格言》所說，「德不配位，必有災殃。」因此，「德行」自然也成了張俊雲在公司經營上最重視的事。

在崧騰任職18年的資深副總經理暨發言人邱素卿就分享，「董事長常說，在崧騰，升遷是靠個人能力和努力，絕對無涉你的關係；我們公司還有一些內規天條，比如說，同仁絕對不能有小三。」誠信不只應用在生意上，妻子讓你無後顧之憂、投入工作，同仁也應該對家庭感恩。

而爸爸從小培養張俊雲到高雄「見世面」的期待，也是崧騰能夠「走得遠」的關鍵。邱素卿側面觀察，「為什麼崧騰要上市櫃，因為張董深知，如果要走到國際，讓客戶認識崧騰，上市櫃就是一種證明，同時，也能讓員工信任公司能永續經營。」這讓現在的崧騰客戶遍布歐、美、亞洲，布局領域更從ICT（資通訊產業）一路擴展到工具機、電動車。

傳承了父親對擴展視野的重視，張俊雲很早就把兒子、女兒送至國外讀書，現在的崧騰也在全球站穩一席之地。

張俊雲形容父親「務實而有遠見」，不僅讓他的生命受益良多，而他也傳承父親教誨，希望孩子、公司能夠一代比一代更好，站在堅實的基礎上擴張新版圖。

張俊雲

出生：1957年

現職：崧騰董事長

經歷：崧騰企業總經理、普尼克企業廠長

學歷： 龍華工商專科學校機械工程

阿爸的一堂課

工作要盡責之外，更要重視專業。

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