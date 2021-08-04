只有3、5分鐘致詞也要準備到完美 玉山銀董座憶父親：總是盡最大努力 把想做的事做到好

【文 / 萬年生】

「毅力」這兩個字，從一而終、沒有折扣的，成了黃男州對爸爸的一生註解。

「我從父親身上看到的是，他很有毅力。」黃男州不諱言，1936年日治時代出生的父親只有小學學歷，早年跟著入贅的祖父務農，經濟狀況不好；父親18歲決定到嘉義化妝品工廠當學徒，5年後回台南佳里創業，「生活上很辛苦，可是他很有毅力，很認真去學一些東西。」

老爸的毅力》

小學畢業典禮的致詞 反覆練習

父親的化妝品公司草創時期舉步維艱，創業3年後父母結婚，再過3年有了黃男州，父子相差29歲。「（父親）做生意開始時很辛苦，但是，他一直往前走。」這是黃男州後來才知道的事，那段時間家裡經常沒錢，媽媽只能把所有嫁妝全部變賣掉，連外祖父、外祖母也拿出一些積蓄，支持這個做創業夢的女婿。

黃爸爸的創業起點是1958年底，而在黃男州的印象中，父親事業是在1968年小妹誕生後才開始上了軌道，「算一算，大概有10年時間非常、非常辛苦啊！」家裡人說，該是屬猴的小妹帶來財氣。或許真有某些天助成分，但自助必然才是大者，「他對心底想要做成的事，就是會很努力、很專心⋯⋯，就是要把想做的事情做到好。」黃男州說，「這是我從父親身上學到的重要一課。」

對於父親的「把事情做好」，孩提時的小黃男州終究懵懵懂懂，但高中時代的一次經驗，卻讓這樣的父親形象深刻烙印在黃男州心中。

當時，父親擔任母校台南佳興國小的家長會會長，要在畢業典禮上台代表家長致詞，妹妹也是該屆畢業生。爸爸請正在讀高中的黃男州幫忙撰寫致詞稿，落落長的白紙黑字順利寫完，卻難倒了只有小學畢業、大半輩子多半口操台語的老爸，「他跑來跟我說，這個字不會唸、那個字不會讀，我就幫他換詞彙。」

一字一字修完之後，「我就看著父親拿著稿子，在那邊一直練習、一直練習。」黃男州一開口，記憶全部湧了上來：「我有那種感覺，他覺得，他是學校的家長會長，他要站在台上致詞，一定要把這次的致詞講得很好。」即便講台底下的聽眾只是一群稚齡孩子，但，他就是要讓這3、5分鐘盡善盡美。

父親60多歲時，黃男州經常陪父親去爬山，他們走過新化的虎頭埤、在台南梅嶺一起享用梅子雞，甚至陪父親爬過小百岳之一的台南第一高峰大凍山，「我父親覺得要讓自己更健康一點，大凍山標高1200多公尺，真的有點硬，我爸爬得氣喘吁吁。可是，爸爸就是很堅持，他走得慢，但他就是要走。」

過了幾年，父親70多歲，雖然體力又衰退了些，「但他每天早上也會騎著摩托車到離家約1公里的佳福寺散步，就為了要運動，讓自己更健康。」

毅力與堅持的另一面，是對專業意見的絕對尊重。黃男州的姊姊黃玉美就回憶，爸爸最後那10年身體不太好，常跑醫院，陪著父親去醫學中心看診的其中一幕，讓她至今印象深刻：「結束看診，父親沒有馬上離開，而是充滿敬意地彎下腰來，向醫師深深一鞠躬。」

黃玉美用「震驚」形容當時感受，她解讀，爸爸這輩子以誠待人、尊重專業，「醫師用專業幫助他，他必須表達敬意。」

舊日的父親身影重複播放，身教的力量也潛移默化悄悄影響了孩子，「如果這件事情我真的很想去做，就會盡最大努力；當然你不知道會不會成功，但會盡自己可以做到的最大努力。」黃男州說。

老爸的溫暖》

資助鄰里絕口不提 地方尊稱「老會長」

「我父親算是滿有愛心的。」黃男州觀察，父親不只對他的親人非常慷慨，很多生意往來的朋友難免會有資金調度需求，他也都會盡量幫忙。「有些朋友，後來生意可能不太好，這些（借錢的）事情他也就不再多說；甚至有些朋友後來往生，他也絕不向對方子女重提舊事。」不只如此，逢年過節時，他父親知道鄰里之間誰比較辛苦，經常也會用「無名氏」的名義出手相助。

黃男州還記得，父親人緣一直都很不錯，哪怕自家小化妝品工廠生意最好的1970到1980年代，充其量也不過只有7、8個員工，但，父親卻能擔任台南縣化妝品公會創會理事長並成功連任，足見人氣。

一大夥人在家裡泡茶聊天，是黃男州兒時的印象之一，「客廳要嘛就親戚，要嘛就是爸爸的朋友，有時談生意，有時候⋯⋯，天南地北啦！」黃男州坦言，當時對於這些「大人聚會」不算有感，「但是你回頭去想，印象卻格外深刻，那是一種很溫暖的感覺。」

台南佳興國小前校長陳伯照觀察，黃葉明為人豪爽、慷慨好客，包括學校網球練習場的籌建、司令台募款、不少校慶活動他都有參與，在地方也很活躍，「他樂善好施啊！接觸過的人都對他很尊敬，稱他為『老會長』。」

黃男州自承，「有些地方或許真有遺傳到父親基因。」又或者，「從小到大就看父親、母親就這樣做，看久了，這些作法就像是自然而然的事了。」

玉山銀行是在1992年成立，黃男州也是那一年進入玉山銀行；這是他的第1份工作，一待已是29個年頭，像極了黃爸爸的「一件事情做到好」。但另一方面，玉山金控董事長、玉山銀行創辦人黃永仁與黃男州都高度認同的「大家庭文化」，顯然也貼合著老爸留給黃男州的「家的印象」。

「我覺得有那種味道，有那種氛圍。」黃男州形容，玉山這群志同道合的夥伴，有一點像是沒有血緣關係的兄弟姊妹。目前玉山銀行員工平均年齡33歲，居台灣所有銀行平均年齡最輕，卻在員工認股機制下，有逾9成員工都是金控股東，員工加員工眷屬家人持股約20％、換算市值約660億元。

不只佳里的家、玉山的家，黃男州在桌球領域還有另一個家。從小就喜歡桌球的他，讀清華大學時還是桌球校隊隊長，30多年來，他每年都會和當年桌球隊上下幾屆成員回母校，到現在，也和年齡可以當自己小孩的學弟妹打球，「組隊跟他們打，我們都打不贏，打完就請吃飯、捐錢，讓他們當經費，我覺得滿溫暖的。」

老爸的智慧》

創造環境 尊重孩子的選擇

那些以為忘記的，其實黃男州還記得。在他小時候，爸爸就訂了《國語日報》，「也會去買一些偉人傳記擺在家裡，我還記得，在我年紀稍微大一點，連《讀者文摘》都有⋯⋯。」父親自己不看，「他會幫我們買回來放著，當然放著我們就會看。」

媽媽後來告訴他，爸爸因為小時候沒有教育環境，也沒辦法接受更高教育，一直覺得一定要讓小孩盡量讀書，「這就好像⋯⋯，我父親就是知道這件事情很重要，但是他又沒辦法判斷哪些書對你有益，就只能盡量去創造一個類似的環境。」

「父母對你的影響，有部分因為你是出自於他，但也有很多是耳濡目染。」黃男州說到了爸爸的教養，他會想辦法給你環境，並且尊重你的選擇。

黃玉美還記得，小時候經商的父親一出差，他們最期待父親帶回的除了零食、玩具等伴手禮，還有一大箱的童話故事書等書籍。4個兄弟姊妹從小因為這樣很喜歡看書，「這是父親留給我們的最大財富。」

「我父親是一個很平凡的人，我也是一個很平凡的人。」其實從小到大，父子間幾乎沒有意見相左的時候，父親多數都支持黃男州的決定，包括小學3年級他向父親開口要練體操，爸爸也說好，後來他還當到體操隊隊長，拿下全省冠軍。讀台南一中時從佳里搬到外地住；大學時選讀理工，父親也沒有意見，「大部分時間我會跟他說我現在在做什麼，他絕大部分都很支持。」

現在有2個孩子的黃男州，女兒剛從美國華盛頓大學畢業，「她國中時就跟我討論，想去美國讀大學，後來高中就去讀全美語學校。」兒子則要升高三，「同樣問我兒子是否想去國外讀大學或研究所，兒子說，他覺得去國外玩就可以。」1個議題，2個選擇，各有想法，各自尊重。

「做父母親的，就是希望孩子身體健康，然後是品德要好；至於你喜歡做些什麼事情，其實可以討論，父母親沒有絕對要求。」

老爸的矜持》

對兒子成就欣喜若狂 卻不對他說

2008年，黃男州以43歲之姿，接下玉山金控總經理，「台灣最年輕的金控總經理」成了斗大的媒體標題，但是，父親當時並沒有對黃男州多說什麼，後來媽媽私下對黃男州「還原現場」：「我媽跟我說，在她的印象裡面，從來沒有看過爸爸那麼高興過。」

黃玉美透露，爸爸聽聞黃男州升玉山金控總經理時的確非常高興，認為總算沒有辜負從小到大的用心栽培。而爸爸平常在客廳看8點檔連續劇時，都會跟著劇情起伏悲傷、落淚，「聽到弟弟升遷消息那幾天笑口常開、喜上眉梢，連續劇劇情也沒辦法影響心情。」

原來，黃男州是獨子，父親的期望很大，她也聽媽媽說，爸爸只要知道弟弟受訪，一定守在電視機前準時收看，還會剪報蒐集報章雜誌相關報導。

今年1月19日，美國總統拜登在家鄉發表告別演說時突然提到已過世6年的大兒子，「我希望當總統的是我兒子⋯⋯。」自己當父親後，黃男州愈來愈能體會父親的心情，「我有一個很強烈的感覺，有些事，父親沒有做到，希望子女去完成；但也有一些是很真心的，只是希望自己的子女可以好。」

每年清明時節，黃男州兄弟姊妹全家都會去祭拜父親，每個人輪流跟父親講講話，包括他的2個小孩，「人過世不是真的離開，只要有人一直在感念你，你就會活在這些人的心裡！」

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