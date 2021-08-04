體育選手是民間養大的？小戴、麟洋奪牌後頻謝贊助商 台灣選手的養成之路

【文．蕭婷方】

台灣在東京奧運上取得史上最佳的成績，隨著國手們背後的成長故事被挖掘，不少人開始討論運動員的養成及權益。

奧運運動員的光彩時刻，總讓人誤會這是一項豐厚酬賞的比賽；殘酷的現實是--甚少人因為運動賽事一夕致富，卻有更多人曾在追求瞬間榮耀的路上，為生計煩惱。

「麟洋」來自土地銀行 謝淑薇自曝比賽曾睡樓梯口

這次東京奧運台灣選手成績亮眼，截至目前為止已奪2金、4銅、4銀，暫列排名第20。點開奪牌選手的個人臉書、IG頁面，可發現不少選手得獎後感謝不少企業的長期贊助。

如：羽球女單球后、東奧女單銀牌的戴資穎感謝來自合作金庫球隊，奪牌後也感謝合庫近年的金援；羽球男雙冠軍的麟洋二人，也驕傲宣言自己來自土地銀行，同時感謝贊助商YONEX公司；至於「舉重女神」郭婞淳成功在本屆東京奧運抱回第一面金牌，第一時間就發文感謝贊助自己多年的運動品牌Under Armour（UA）；東奧柔道男單亞軍楊勇緯獲獎近期自拍也不忘SHOW上富邦集團的商標。

這些感謝背後的意涵，呈現的訊息是--要培養選手絕對要有經費。

將於明日東奧女網雙打8強賽上場的謝淑薇就曾透露，「像我參與一站大滿貫賽事就是上百萬起跳的支出。」

體育經費增 納人力支援及訓練器材

體育國手的訓練是條漫漫長路，金援與制度配套須雙管齊下。近年政府喊出體育改革，多由體育相關配套切入，希望增強台灣奪牌機率外，也能增加選手參賽誘因。

攤開體育署歷年預算，用來支持選手的預算由105年96.7億元緩步增加，至今已達133.9億元。這次東京奧運，政府也針對奧運具備奪牌的精英選手推出「黃金計畫」，提供黃金梯隊與專案培訓，項目包含國內、外參賽與移地訓練所需各項支援、專屬人力支援（教練、防護員、物理治療師、體能訓練師與陪練員等），以及訓練及比賽器材（裝備），還有全面運動科技支援，包括生理體能、生物力學、運動心理、營養生化、醫學防護、運動資訊等。

針對東京奧運，政府也編列「黃金計畫」，從2018年至2021年，每年編列3億元，共計12億元，總計有11個運動、38位選手列入黃金計畫，且皆取得奧運參賽資格。其中人員包括舉重女神郭婞淳、體操李智凱、田徑楊俊瀚、拳擊陳念琴、柔道楊勇緯、桌球莊智淵、桌球林昀儒、游泳王冠閎等人。

雖然國家近年開始正視選手需求，仍有多數拿不到獎牌的選手沒有被看見、也沒擁有合適的訓練資源。

薪水取決於2至4年國際賽事 表現不佳恐斷炊

在台灣，在沒有企業贊助的前提下，相較沒有名氣、體育新秀的主要收入為各大運動賽事的獎金。國光體育獎章及獎助學金頒發辦法於2016年改制後，在國際奧運等一級賽事中奪下金牌有最高2000-3000萬獎金，名列世界第三，其他單項也有；即便如此，在國際最高奧運殿堂獲取銅牌的選手，以最穩定「按月領取」方案計算，每月也僅有2萬4千元的收入。

依照國光獎章及獎助學金規定，依照不同賽事等級雖有不同獎助學金的金額；事實上，依照體壇的「默契」，選手仍然要與單項協會、教練分成，雖然比例依照選手個人、項目不一，但獎金很難完全進入選手的口袋。

舉例來說，謝淑薇就曾公開表示，2014年仁川亞運會的獎金自己只有60 %、30 %給執行教練、還要給網球協會10％；有時，分配到的獎金竟買不起一張機票。

她今日更於臉書上自曝，自己青少年時期曾因沒有經費支持、也沒有贊助商，只能克難海外征戰，曾睡樓梯間、吃麥當勞。

言下之意，選手的薪水取決於每2至4年的國際賽事表現，如果某一刻表現失準，就很難養活自己。

不知名選手在你我身邊 只靠3萬元「失業補助津貼」度日

表現優異的體育國手被徵召入國訓中心集訓，攤開台灣國訓中心給集訓選手的費用規定，目前的待遇可分為「生活津貼」和「零用金」。

生活津貼每個月 3 萬元，但是僅限定給「大學畢業而未就學或就業的培訓選手」，其實也可把它當作「失業補助」，也就是說，原本就有自身工作的選手，或是在學中的選手，是沒有辦法拿到這個生活津貼的，僅能拿到零用金補助。

而零用金的金額，儲訓選手每個月零用金只領9500元，培訓選手也僅有1萬5500元，日薪相當316、516元。

若選手原本有其他工作，要中長期集中訓練也常面臨要留職停薪、辭職訓練的窘境。零用金的收入少，不少人日常生活需要打工才能繼續園體育夢。此外，這些零用金，也在選手出國比賽贏得獎牌、遭到淘汰瞬間即斷炊，將面臨2-3個月就業空窗期。

中華民國足球協會副秘書長焦佳弘指出，自己近期徵詢足球世界杯資格賽選手意願，許多人就擔心收入而陷入長考。

對此，政府今年推出「優秀選手轉任計畫」，就優秀退役選手轉任運動教練，每4年增聘至100名，共編列15.2億元，將至各級學校、基層訓練站擔任運動教練或單項運動協會任職協助推動體育事務。同時，也規劃獎勵措施，包括國光獎章、國光體育獎助學金；更針對績優身心障礙運動選手及其有功教練，設有獎勵辦法。

政府對於國手付出心血已漸有正面回饋；然而，檯面下那些長年苦練、沒站上獎台的選手困境，仍待各界看見、解決。

本文授權自今周刊，原文見此。

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