台灣以前有這麼強？東奧已奪10獎牌創紀錄 他揭「獎牌暴衝」3大關鍵

【文．黃健誠】

截自8月2日晚間為止，我國在本屆東京奧運的賽場上，已奪下2金、4銀、4銅，讓全台灣的民眾舉國沸騰，這是台灣參與歷屆奧運以來，成績最好的一次，也讓外界相當好奇，在這屆奧運中「台灣為什麼這麼強」？

回顧2016年里約奧運時，台灣僅取得1金、2銅共3面獎牌，成績並非太亮眼，但是，在本屆東京奧運的得牌數卻呈現「大暴衝」，光是至8月2日的統計，就已獲得2金、2銀、4銅共10面獎牌，得牌數創下歷屆奧運之最。

為何今年東奧得牌數暴衝？前體委會副主委曝關鍵：「天時地利人和」

就在幾年前，體育界的爭議事件頻傳，無論在網球、游泳、羽球、排球等各單項運動協會屢屢傳出黑箱遴選的爭議，甚至參與里約奧運期間，戴資穎因未穿羽協贊助球鞋遭到不當懲處，後又於2017年由臺北舉辦世大運前，游泳好手丁聖祐抗議泳協遴選不公，一連串事件引爆各界怒火，要求體育界進行改革的聲音不斷。

在2017年《今周刊》1075期的報導中，也以「體育界的轉型正義 還要等多久？」為題，點出當時體育界面臨的三大亂象，包括「體育協會已變家族企業」、「政治人物擔任協會理事長，非專業領導」、「遴選制度不公，有人為操作空間」等，上述這些亂象都為所有胸懷大志、戮力挑戰運動最高殿堂的選手設下阻礙。

不過，經過短短四年以後，為何在奧運賽事上，台灣獎牌數得以從里約奧運的「1金2銅」進步到此次「2金4銀4銅」，長期關注、促進國內體育發展的前體委會主委陳雨鑫對此表示，台灣的體育突然有此重大進步，最重要的關鍵就是「天時、地利、人和」，一切可說是水到渠成。

體育預算靠運彩加持 蔡政府上任後又喊預算加倍

陳雨鑫說，台灣要發展能在世界舞台上發光發熱的競技運動，其實最重要的事情就是「錢」，以他經歷陳水扁、馬英九、蔡英文等三朝政府的經驗來說，就以蔡英文最具行動力，因為如要培育好的運動員就需要有好的教練、設備、器具及場地，甚至是運動場館等，這些都相當需要經費挹注。

但錢從哪裡來？陳雨鑫說，在2008年時，當時行政院體委會一年預算僅40多億元，但在總統蔡英文於2016年上任時，當時體育預算一年約96億元，她希望在8年內國家的體育預算能倍增，從此之後，預算確實也逐年增加，在今年已經增加至133.9億元，預計在2024年將達到168億元。

除了預算增加外，前總統陳水扁任內發行運動彩券，對於體育經費的挹注也功不可沒，從2014年迄今，已挹注逾200億元，這些錢對於體育界而言，猶如多了一項「bonus」，現在假設一年有500億元的運彩下注金，那就會有10%、約50億元挹注在體育預算上，這對於運動選手的養成、體育環境的營造等也相當有幫助。

東奧黃金計劃3年砸12億、國訓中心不再老舊 軟硬體提升選手全受惠

此外，為了東京奧運，體育署從2018年起，就展開為期3年、經費共12億元的「2020東京奧運黃金計畫」，在這個計劃中，共培訓11項運動種類、38位選手成為黃金梯隊，包括選手的移地訓練、國內外參賽、聘請教練或物理治療師等項目都在計劃之列。

在國內體育環境的提升上，陳雨鑫也提到，像是國訓中心過去常因為老舊、選手都5、6人睡一間大通舖被外界所詬病，但在2020年時，提供教練、選手之用的宿舍與餐廳已落成啟用，像選手現在就是2人睡一間宿舍。

又如2棟7層樓高的綜合集訓館也早在2015年落成啟用，提供包括14項逭動種類的訓練場地及重量訓練室，這些都讓運動員們能在有完善的訓練環境。這些都拜國訓中心5年編列共63億元經費所賜，未來還會持續優化。

陳雨鑫也提到，若要將體育項目搞好，強化「運動科學」、「運動醫學」等項目也相當重要，目前這些項目也積極擴大強化能量，以現在常講的「大數據」作為運動員短、中、長期訓練計劃擬定的基礎，也讓運動員學會如何維持身體在最佳狀況，甚至還可以用來算出選手的表現顛峰期、情報搜集等。

體協曾爆爭議事件，現在呢？陳雨鑫：奪牌已證明有改善，盼外界正向看待

除了運動員的培訓以外，對於運動員退役後的下一步，政府也正在進行對應的計劃，像是鼓勵優秀退役選手轉任運動教練的「優秀選手轉任計劃」，也有鼓勵選手行第二專長培養的計畫等，都設法讓運動員在退役後，仍有出路可走。

陳雨鑫說，蔡英文上任後，確實感受到政府支持體育的決心，而上述政府所做的事情轉換成能量以後，就展現在這次東奧的得牌數上，這也是為什麼他說，此次中華隊在奧運賽場上表現優異可說是「天時地利人和」下的結果。

至於幾年前，多個單項體育協會陸續爆發爭議，近年來在制度上是否已有所改善？陳雨鑫對此表示，觀察各項體育協會近年來的發展，確實已有所改善。不過，當年幾個單項運動協會爆發爭議，仍屬於特例，相信大部分組成體育協會的成員，還是因為喜歡該項運動才會加入其協會，其中更不乏出錢出力的人，希望外界能以更正向的態度看待各個體育協會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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