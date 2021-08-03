中華民國國旗高掛、楊勇緯落敗日觀眾抱不平 東奧有如台灣主場

【文．林韋伶】

東京奧運賽事仍在進行中，但台灣選手已經取得歷來最佳成績，財訊傳媒董事長謝金河在最新一集《數字台灣》節目中透露，自己有好多場比賽都大家一樣，看到眼泛淚光。

事實上，不僅台灣選手在賽場上的表現搶眼，本屆東京奧運對台灣來說，還發生了許多讓人印象深刻的情景，像是在我國選手於開幕式出場時，日本NHK主播以「台灣」稱之，且在這次舉辦奧運期間，東京到處掛滿中華民國國旗。

中華民國國旗在東京鐵塔下高掛。(照片來源：翻攝自日本人の日本旅遊指南臉書)

此外，當台灣柔道選手楊勇緯在決賽對上日本選手，卻因為吞下三次違規而輸掉比賽，很多日本觀眾反倒替楊勇緯抱不平，東海大學日本區域研究中心主任陳永峰說：「這種情況是很少見的。」

中華民國國旗高掛、日本觀眾為楊勇緯抱不平 東京奧運有如台灣主場

因為這些台灣在本次奧運受到的特別待遇，讓謝金河讚揚：「台灣參加奧運那麼多次，從來沒有這麼有親切感過，在日本辦奧運好像是台灣主場的感覺。」

從奧運期間力挺台灣，到在台灣缺疫苗時共捐三次疫苗約334萬劑給台灣，且這幾次日本捐疫苗給台灣的效率之高，讓當了20年記者的日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫都讚嘆：「從來沒有見過日本政府效率這麼高的。」

若深究探討其背後的原因，可不單只是「台日友好」四個字就可以帶過。

矢板明夫分析背後主因：挺台灣，支持率就能上升

矢板明夫分析，目前日本內政一蹋糊塗，菅義偉內閣不僅經濟搞不好、疫情控制不住，且日本馬上就要選舉了，現在只有靠外交得分，「且日本政府發現，只要挺台灣支持率就能往上升。」

此外，陳永峰也解釋，中國不斷在打壓台灣是眾所皆知的事，而日本一辦奧運，很多過去沒有想起來的事就都想起來了，像是在1964年，也就是日本上次舉辦奧運時，在開幕式的後一周，中國就舉行核試驗，「日本現在想起來，過去當我們在辦奧運時，你們在旁搗亂，各種新仇舊恨就都想起來了。」

日本前首相安倍晉三訪台行有譜？專家研判成行機率高

當日本「連美抗中挺台」的主軸已經明確變成基本外交方針，下一個可期待的就是日本前首相安倍晉三的訪台行。對於安倍晉三表達有意來台弔唁前總統李登輝一事，矢板明夫評估，李登輝在日本非常有人氣，安倍來拜祭李登輝因為兩大因素絕對有加分。

首先，李登輝在日本人眼中是代表民主自由社會對抗強權的象徵，安倍去掃墓 表示將繼承李的遺志，肯定是加分。第二，相較起安倍與菅義偉都是受日本戰後教育，李登輝是受日本戰前教育，也就是說李登輝對日本傳統文化的素養可能都比安倍與菅義偉好，自民黨打著恢復日本傳統文化的大旗，拜祭李登輝不但能鞏固自己的支持者，又可以挺台、對抗中國，符合現在日本國內氛圍。

台灣戰略地位再提升 專家建議：積極配合與日對話、合作

當台灣的戰略地位因為中國與其它國家交惡而變得愈趨重要，且台灣獲得全球更多認同時，應該有哪些積極作為？陳永峰認為，當全球都事實上認為台灣是一個國家時，「正名對我來說並沒有那麼要緊，中華民國憲法可以用就用，不過就是一張紙」。

陳永峰分析，未來更應該聚焦日本的修憲、日美的安保條約是不是完全適用在台灣海峽，或是未來可以透過法或是法的再解釋、擴張解釋都可以完成。他建議：「台灣必須配合，就像安倍說要來台灣，外交部就發聲明表示：『我們會全力配合』一樣，未來台灣與日本在國安、外交、國防當局能怎樣去配合，從安保對話、外交對話，甚至更高層級的憲政對話，在很近的未來都必須好好處理。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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