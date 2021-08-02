在暗夜浪濤中游3.5小時救20難民 馬蒂妮2度入選奧運難民隊

【文．林韋伶】

在2015年8月的一天晚上，只有17歲的尤斯拉馬蒂妮（YUSRA MARDINI）跟著姊姊莎拉一起，想逃離陷入戰亂的家鄉敘利亞。在至多只能載7人的橡皮艇上，卻塞了20多個有同樣計畫的人。

她們搭乘的橡皮艇在晚間6點30分出發，引擎卻在出發後的30分鐘故障。在暗夜與大浪中，眼前還有近10公里的路程要渡過，馬蒂妮與莎拉是艇上少數會游泳的人。

在莎拉跳下水去之前對馬蒂妮說：「如果這艘橡皮艇發生了什麼事，我們就直接往前游」。說完，她便跳下水去，一邊游泳一邊拉著一船的人往前，而馬蒂妮隨即也加入姊姊的行列。

兩屆奧運難民代表隊明星選手尤斯拉馬蒂妮，17歲時曾在大海中游3.5小時，救了自己與約20位難民。(照片來源：尤斯拉馬蒂妮IG)

在暗夜與大海搏鬥 馬蒂妮游3.5小時勇救20多名難民

看到兩姊妹英勇的舉動，船上有人對她們說：「妳們真的好勇敢」，馬蒂妮只回他：「在我們到岸前都不要吵！」

馬蒂妮至今都還記得，雖然看得到陸地就在前方且自己是名游泳健將，但當浪潮不斷打在她們身上、阻止她們往前，她回想當時情況說：「我覺得我們好像永遠到不了一樣。」

就這樣，拖著一船的難民游了3.5小時後，她們終於抵達擁有歐洲規模最大難民營的希臘勒斯博島（Lesbos）。隨後，馬蒂妮與姊姊在德國落腳、重新開始游泳訓練，她也在2016年入選里約奧運難民代表隊。

這就是連續兩屆奧運難民代表隊游泳選手馬蒂妮的故事，游泳對她來說不只是用來拿獎牌的運動，而是真真實實救了自己與20多位難民的技能。

逃離家鄉重啟游泳訓練 馬蒂妮成兩屆奧運難民代表隊明星選手

擁有高顏值與曲折故事的她，在2016年與奧運難民隊一起初亮相後，很快成為媒體的焦點。其後，她不但擔任聯合國難民署任命的親善大使、曾獲教宗召見，更在18歲時就被美國的《時人雜誌》（People magazine）選為「25位正在改變世界的女性」之一。

尤斯拉馬蒂妮年紀輕輕，但因為特殊的遭遇與傑出的表現，獲聯合國難民署任命為親善大使。(照片來源：尤斯拉馬蒂妮IG)

目前年僅23歲的她，已經有出版社幫她發行自傳，Netflix也正在幫她拍攝電影，預計將在明年推出。

經歷過如此艱難的磨難，她到現在還是餘悸猶存，對開放式水域留下深刻陰影，但她沒有放棄對游泳的熱情，也靠著游泳重新在德國開啟一度歸零的人生。

對她來說，參加奧運比賽是個能讓她暫時擺脫「難民」標籤的時刻，「當我們在泳道競技時，沒有人會往你的泳道看、好奇你來自哪個國家，在運動場上沒有人會因為國籍被歧視。」

不滿難民遭不友善對待 馬蒂妮：想安全生活何錯之有？

但在現實生活中，她卻經常被歧視。儘管如此，樂觀的馬蒂妮選擇把力氣花在證明自己也是個普通人上，她說到：「因為我所遭遇的情況，世界給我一個『難民』的稱謂，但這跟我的性格或成就都無關，我很驕傲能代表全球6500萬難民出賽。」

然而，讓馬蒂妮感到悲傷的是，在2016年時全球難民數大約有6500萬人，現在數字又增加到了8200萬人，而且各國政府對待難民的態度並不友善。

尤斯拉馬蒂妮希望透過自身的故事，讓所有難民保有懷抱夢想的勇氣。(照片來源：尤斯拉馬蒂妮IG)

馬蒂妮曾說：「讓我覺得最難過的是各國政府對待難民的方式，有些會把難民推回海裡，有些則把難民抓去關，因為他們是非法入境，好啊，那就給我們一個合法的方式。」

馬蒂妮說，難民其實就是一群想找避難所、想到安全地方生活的人，這樣做沒什麼不對。談到自己所屬的奧運難民代表隊，她認為是一支很強的隊伍，「每個人都有自己的故事與掙扎，但我們推著自己往夢想前進，儘管我們失去了很多東西，但沒有放棄追夢。」

奧運難民代表隊傳遞重要訊息 讓難民有勇氣懷抱夢想前進

儘管尤斯拉馬蒂妮在這次的競賽中，最終無緣晉級獎牌賽，但就如外媒所說，她與難民隊選手參賽所傳遞給世界的訊息，遠比比賽結果重要。

難民代表隊是一支很特別的隊伍，參加比賽時的重點不僅是計較時間、高度、距離、分數，更重要的是要勉勵世上其他難民，保有懷抱夢想的勇氣。

奧運難民代表隊在2016年里約奧運首度亮相，當時尤斯拉馬蒂妮就是代表選手之一。(照片來源：尤斯拉馬蒂妮IG)

「我說自己逃難的故事大約有百萬次了，如果有必要，我願意再說百萬次，希望透過我的故事大家能感覺到希望，如果我能讓一些人重拾勇氣，我願意不斷複述我所經歷的事，我希望大家不管經歷多少困境，還是能懷抱夢想前進。」

當媒體問她未來的夢想是什麼？馬蒂妮回答：「我會持續努力到拿金牌為止，如果我終究無法拿到金牌，那就退休開一間游泳學校吧。」她希望有一天，當敘利亞不再戰亂、平靜下來，自己能回到家鄉開一間游泳俱樂部。

本文授權自今周刊，原文見此。

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