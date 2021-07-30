羽球黃金男雙「麟洋配」今對決大魔王 體育主播：做好這兩件事就不怕 還透露王子維敗後大笑原因

【文 黃健誠】

羽球「黃金男雙」組合李洋、王齊麟，昨（29）日在奧運賽場上表現出色，打敗有著地主國優勢，且世界排名第4的渡邊勇大、遠藤大由男雙組合，讓不少觀眾眼睛為之一亮，也順利闖進4強賽，寫下台灣羽球運動史上的新紀錄。

不過，在今天台灣時間18時許，李洋、王齊麟兩人將對上被稱為是「大魔王」的印尼組合、世界排名第2的名將阿山（Mohammad Ahsan）、塞提阿萬（Hendra Setiawan）。

人在東京奧運現場的愛爾達體育主播魏楚育分析，這對被稱為是「阿山與阿萬」的印尼男雙組合實力不可小覷，經驗也相當豐富，但觀察「麟洋配」近日以來的表現，只要能善用王齊麟後排重砲扣殺、李洋前排的引導做球優勢，其實獲勝機率並不低。

強碰印尼大魔王男雙組合「阿山與阿萬」 麟洋配搶進金牌賽機率高嗎？

台灣羽球「黃金男雙」組合李洋、王齊麟今（30）日將正面迎戰世界排名第2的印尼男雙組合「阿山與阿萬」，兩人在昨日擊敗日本隊、確定拿到四強賽門票後的媒體專訪中，異口同聲地表示，來自印尼的阿山與阿萬「是大賽魔王，根本是神。」由此可見阿山與阿萬名聞遐邇的雄厚實力。

觀察過去「麟洋配」和「阿萬與阿山」的交手紀錄，過去雙方曾在賽場上交手過10次，其中，「麟洋配」僅取得4勝，但在今年初的泰國公開賽中，兩場都由「麟洋配」搶下勝利，因此兩人也有相當的機會取得金牌戰門票。

▲麟洋配在確定取得奧運四強賽資格後，兩人一度興奮到跪在場上歡呼。（圖／體育署提供）

「麟洋配」是否能順利取得金牌戰門票？愛爾達體育主播魏楚育對此分析，印尼一直以來都以傑出的羽球男雙聞名世界，甚至印尼第一、二、三、四組男雙都有著問鼎世界前十名的實力在，而這對「大魔王」男雙組合「阿山與阿萬」，在賽場上向來以「難纏」著稱，因此今天麟洋配對上阿山與阿萬，取勝的重點在於有沒有發揮兩人的優勢。

魏楚育解釋，羽球男雙的在賽事中搭配，通常是前後站，前排球員身材通常較為矮小，主要負責前排防守，及吊小球的技巧處理，通常可以起到引導、牽制對手的功用，若前排球員將球吊到非常刁鑽的位置上，就能逼迫對手把球擊回有利我方好攻擊的路線上，此時就能讓後排身材高大的球員進行「火力輸出」，將球擊向對手難以回擊的位置。

雖然對手是印尼實力堅強的老將，不過，魏楚育提到，王齊麟的優勢就是後排的「重砲扣殺」、李洋則猶如場上的指揮官般，除了做好前排引導、牽制及做球的工作外，若能好好的控制比賽節奏，穩紮穩打地減少失誤發生，相信有很大的機會可以闖進金牌戰。

體育主播曝三人好交情、還帶電動來打 王子維落敗丹麥仍幽默以對

除了對麟洋配對上印尼組合的賽事充滿信心以外，魏楚育更透露奧運場邊的趣聞花絮。他提到，李洋、王齊麟與昨天不幸敗給丹麥名將的王子維，三人其實是形影不離的好同學、好室友，甚至好到連遊戲主機都帶來東奧選手村一起玩。

魏楚育說，王子維在結束與丹麥名將安賽龍的比賽後，接受媒體採訪時，還能搞笑做出「哭哭」的鬼臉後大笑，這讓他印象十分深刻，而被問到看見好友「麟洋配」闖進四強賽，心中是否也有所感動熱血？

▲麟洋配在四強賽後接受採訪，王齊麟笑稱，對於拿下四強賽門票仍難以置信，像從地獄爬回來。（圖／魏楚育提供）

王子維對此則模仿起李洋的講話腔調表示，看見兩人寫下歷史，內心十分開心，而在東京出發前李洋還不斷強調自己是乙組（註：全國羽球排名賽分組。任何人都可參加乙組，若想晉升甲組，則視每次乙組排名賽成績作為依據。）身份，現在竟然要去打奧運，讓現場爆笑聲不斷。

魏楚育提到，對於王子維雖然落敗卻能幽默以對的態度相當感動，他的心中一定有著「我將再起」的信念，而有趣的是，採訪王子維時，連奧運主辦方的場館公關經理還跑來問記者們，究竟問了王子維什麼問題，因為他第一次看到選手打輸球後，還可以笑得這麼開心，好像他才是獲勝的一方。

本文授權自今周刊，原文見此。

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