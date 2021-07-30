歷經霸凌、喪父之痛 「以同志身分為榮」的跳水王子 苦練16年終在東奧奪下金牌

文 林信男

「我想參加奧運，拿下金牌！」2005年，當時年僅11歲、被譽為英國「跳水王子」的戴利（Tom Daley），在面對媒體採訪時，毫不猶豫地道出他的夢想。

時間來到16年後，戴利和他的搭檔馬提李（Matty Lee），在東京奧運男子雙人10公尺跳台項目中，擊敗賽前備受看好的中國選手，奪得金牌。

站上頒獎台的那一刻，豆大的淚珠，自戴利的眼眶滑落，淚水中，有喜悅、有悲傷，也有著歷經霸凌、喪父之痛的種種感觸。

14歲出征北京奧運 在校卻成了被霸凌對象

1994年5月21日出生的戴利，7歲就開始學習跳水，並於2008年，奪下歐洲錦標賽跳水項目金牌，是史上最年輕的跳水金牌得主；同年，他代表英國出征北京奧運，雖然未能奪牌，但已讓他成為家喻戶曉的「跳水王子」。

名氣猶如雙面刃，代表國家站上世界舞台的戴利，卻在學校成了被霸凌的對象，不愉快的校園生活，加上隱藏性向帶來的壓力，讓他最後被迫搬家。

「有很長一段時間，我總是保持沉默，但我太壓抑，最終讓我無法受訓……談到跳水時，我總是很尷尬，無法接受讚美，就算別人說的是好話，我也擔心自己會被嘲笑。」戴利說。

父親直到病逝前 都想看見戴利站上倫敦奧運舞台

在成為跳水運動員的路上，最支持戴利的人，就是他的父親羅伯（Rob Daley），他曾在2009年，戴利拿下國際泳總世界錦標賽跳水冠軍時對媒體表示，「看到兒子成為世界冠軍，是我一生中最驕傲的時刻。」

不過，戴利和父親之間的緣分並不長，早在2006年，羅伯就被診斷出罹患腦瘤，即使後來接受手術，切除了80%的腫瘤，但，病情並未好轉，羅伯對此，也非毫無自覺，因此他十分珍惜能和兒子相處每一刻。

2011年5月27日，無力再與病魔周旋的羅伯，離開了人世，當時距離倫敦奧運開幕，還有14個月。憶及這段往事，戴利表示，父親直到過世前幾天，都還在問，「我們拿到倫敦奧運門票了嗎？我們能進場觀賽？」

直到離世前，羅伯仍希望自己能走進倫敦奧運現場，親眼看著戴利，代表英國上場奮戰。

「他走的時候，我握著他的手……那一刻，我才不得不承認，他不是無敵的，他來不及教我開車，也無法看到我在奧運奪牌，看著我結婚、生子。」戴利說。

父親去世隔天，戴利強忍悲痛，繼續進行訓練，2008年未能在北京奧運奪牌的他，陸續在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運的10公尺跳台項目中，拿下兩面銅牌，但，喪父的打擊、未能奪金的壓力，以及三頭肌撕裂傷的影響，一度讓戴利陷入低潮。

▲戴利和父親羅伯。（圖：取自Peteway Twitter）

伴侶陪他走過低潮 家人的愛讓戴利勇敢做自己

陪著戴利走過低潮的，是他的伴侶、曾以電影《自由大道》（Milk），榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎的編劇達斯汀蘭斯布萊克（Dustin Lance Black）。在2013年公開出櫃的戴利形容，遇見布萊克，讓他猶如卸下肩上重擔，出櫃後，他「不再擔心、不再害怕，可以做自己。」

戴利和布萊克於2017年5月結婚，接著，他們透過代理孕母協助，在隔年6月，迎來屬於他們的兒子、以戴利父親名字諧音命名的羅伯特（Robert Ray Black-Daley）。

▲戴利和布萊克於2017年5月結婚。

為人父的喜悅，讓戴利克服了東奧賽前的壓力，「首先，我是個父親，其次，我才是個運動員……無論我在比賽中表現得好或不好，我都會回到家人身邊，而他們依舊愛我……這讓我減輕了許多壓力，我只要去那裡（比賽），盡情跳水就好，因為我不用背負著壓力。」

在東奧奪金後的記者會上，戴利充滿自信地說道，「我以身為同志和奧運冠軍為榮！」

▲戴利和布萊克在推特上分享兒子出生的喜悅。

「我在2013年出櫃，年輕時，總覺得自己孤單、與眾不同，某種程度上，永遠無法符合社會期待……我年輕時，不認為自己可以有所成就，但，成為奧運冠軍證明了，你可以成就任何事。」戴利強調。

父親、伴侶、兒子，3個戴利生命中最重要的男人，讓他勇敢做自己，16年的追夢之路，戴利並不孤單，家人的愛，始終是他最強大的後盾。

奪下東奧金牌。

奪下東奧金牌後，戴利和搭檔馬提李（右）在頒獎台上激動落淚。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台灣什麼時候開放混打？AZ配「莫德納、BNT」 張上淳曝「這組合」效果較好

球后受委屈，總統道歉不是問題重點！林義傑：「無名契約」是一直以來的陋習

高端保護力好嗎？是否可混打一文解惑 「重組蛋白疫苗」技術3大優缺點總整理

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】