疫情+通膨將終結美股最長牛市？美股達人曝下半年最佳買點

【文．唐祖貽】

美股近期又遭逢疫情與通澎威脅的亂流，道瓊指數單日大跌超過7百點。

不過專家認為，疫情與通澎並無法阻礙經濟復甦的腳步，急跌反而是尋找買點的好機會。

隨著Delta變種病毒快速傳播，新冠肺炎疫情似乎又成為影響美國、甚至全球經濟復甦的變數；加上美國5月CPI（消費者物價指數）年增率高達5％，創下13年來最大增幅，疫情加上通膨，引發美股近期出現大幅度的拉回。

不過，元大全球AI ETF研究團隊認為，這兩個因素都不足以構成美股「翻盤」。先看疫情，雖然Delta變種病毒使得美國單日確診人數從最低低於1萬例，大幅上升至近期的6萬例以上。但截至目前為止，美國新增確診數中，重症比率、死亡人數並沒有大幅增加，這應該歸功於疫苗施打與覆蓋率產生了一定的防護力。

因此，即使確診人數上升，只要重症者比率不高、醫療系統穩定運作，美國就不至於走回封城、管制的老路，對經濟的衝擊也不會像去年那樣嚴重。

經濟持續回溫

縮表、升息衝擊將大減

至於通膨，則是從年初以來延續的話題。元大研究團隊認為，探究通膨上升的根本原因，是商品及服務等消費的需求動能持續回溫，也就是由需求拉動的經濟成長。這樣的通膨其實是健康的。

而且，從企業獲利也可看出經濟成長的強度。依據彭博（Bloomberg）的預估，標普500指數成分股中，第2季每股營收平均成長15.5％，盈餘平均成長更達112.2％，遠優於第1季。

而資本市場真正關心的是，聯準會何時減碼QE（量化寬鬆）甚至升息。這可從債市表現看出端倪，如果近期就要開始減碼QE，不論長、短天期的債券殖利率都應該往上，但近期只有短天期往上、長天期反而往下，顯示市場對QE減碼或要升息，在強勁的復甦經濟下，其實是可接受的。

另外，從聯準會的動作可以推估，最快也要在8月的全球央行Jackson Hole年會之後，才會宣布包括縮表、減碼QE等貨幣政策。

至於升息，可能會落在2022年底至23年初，而如果這些政策推出的時間可以預期，對資本市場的衝擊將會大幅減低。

除了元大研究團隊，美股投資達人、脊骨神經科醫生謝宗翰，看到這次的急跌，同樣樂觀面對。他以自身研究的標普500指數的週期規律給出結論，當指數短期向下修正，往往是長期多頭必要的元素，也都是很好的買點。

謝宗翰所提到的週期規律，指的是回顧標普500指數的歷史表現，可以發現4年總統任期，選後第1年往往有不錯的表現。只要美國經濟持續復甦與聯準會維持低利率，那麼自去年底、大選前開始的新牛市週期，就還沒有結束，短期指數如果拉回5％至10％，都是買進的好機會。

關注趨勢產業、解封概念

REITs兼具成長＋高配息

謝宗翰再以標普500指數月週期數據來觀察，每年7、8月成交量通常較低、所以區間盤整機率大；若9、10月再拉回，可望將是長線的更好買點，可以買進、參與年底的走強行情。

至於買什麼呢？元大研究團隊認為，除了投資標普500指數，還是要著重在長線向上的趨勢產業，例如5G、AI等。尤其新冠疫情改變了生活與工作的常態，遠距辦公、學習、購物、醫療等新生活方式應運而生，經由5G，能使因疫情被隔離的人重新獲得連結。而且，隨著AI、物聯網裝置、電動車逐漸普及，5G即將邁入大規模商轉。因此，涵蓋5G、AI等全球通訊與科技業的ETF，仍然是布局的首選。

謝宗翰則建議，逢低買進解封受惠的族群，以及成長型的高配息股。前者可以買純航空股的ETF（JETS.US）：也可以買進一檔近期剛在美國上市、涵蓋國際知名連鎖飯店萬豪酒店（Marriott）與希爾頓（Hilton）、全美4大航空公司，以及全球前2大郵輪公司的ETF：CRUZ.US，「這應該是最完整的解封概念ETF。」

至於兼具成長與高配息的標的，謝宗翰建議買進房地產投資信託的REITs：O.US。他指出，這檔REITs有三個特色，首先是投資門檻低，「1股只要約70美元。」其次是「每30天配息1次，真的像在收房租」；而且，只要它的租金收益有成長，配息也會跟著增加。謝宗翰認為，美國的低利率環境還會維持好一陣子，長期持有這類REITs，應會有不錯的收益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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