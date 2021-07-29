聯電訂單多到滿出來 Q2產能利用率超過100％ 需求動能可望強到2022年

【文．劉煥彥】

聯電（2303）再度公布令人驚豔的業績，今年第二季不僅營收年增14.7%至509億台幣，國內外法人緊盯的毛利率更突破三成，達到31.3%，且第三季更可望持續上升至35%上下。

同樣令人矚目的是，聯電產能利用率繼第一季達100%後，第二季更超越100%，意味聯電產能極為吃緊，接單量已經超過目前產能規模。

隨著全球晶圓代工市場供不應求，聯電之前已經調升第三季售價，共同總經理王石認為，市場需求強勁的狀況可望一路延續至2022年，將有利聯電獲利進一步提升。

5G、電動車及數位轉型 是聯電需求主力

聯電上季淨利為119.4億台幣，明顯高於第一季的104.3億元；上季每股普通股淨利（EPS）則為0.98元。

王石下午在線上法說會說：「來自5G運用與數位轉型的強勁需求，為第二季營運奠定堅實基礎。晶圓製造產能利用率超過100%，整體出貨量較上一季成長了3.0%，達到244萬片約當8吋晶圓。」

「在4G及5G智慧手機、固態硬碟、和數位電視等整合應用的推動下，28奈米產品的營收持續增長。這一季我們持續優化整體產品組合並降低成本，以提升毛利率。我們預期結構性的需求仍將持續，並且繼續支撐整體平均售價（ASP）的上升。」

聯電看Q3：8吋、12吋晶圓供給 預期持續吃緊

展望第三季，王石認為「在5G和電動車大趨勢下，需求仍然強勁，包括8吋及12吋整體供給吃緊，預期將持續下去。透過產品組合進一步優化、降低成本及生產效率提升，毛利成長動能將可持續到第三季」

其次，隨著客戶在整合連接裝置和顯示應用產品的22奈米設計定案（tape out）數量的增長，他預期未來有更多客戶將採用聯電22奈米製程。

王石也對第三季提出以下幾個量化財測：

1. 晶圓出貨量可望再成長1~2%

2. ASP（美元計價）大約再增6%

3. 毛利率可望在30%區間的中段（mid-30s）

4. 產能利用率持續在100%

外資法人問Q4 王石「這麼說」

在QA時間第一個發問的歐系外資分析師，想知道聯電對於第四季展望及未來新增產能的看法。

對此王石僅提到，「一般來說，我們相信對於（市場）結構性需求的價位，不太會改變，也相信客戶開始認識到聯電的價值及貢獻。我們確實也預期，目前結構性需求的強勁動能，會持續到2021年第四季之後。」

對於聯電擴產及晶圓代工業恐在2023年開始供過於求的可能性，王石則表示，業界研究顯示在5G、電動車、物聯網及數位轉型的推動下，全球半導體市場從2020年至2025年將加速成長，「所以多頭循環還會持續好一陣子，但從財務角度來說，為了維持良好的毛利，我們會保持（財務）彈性，才有能力在市場往下走的時候度過難關」。聯電股價4月衝上62.7元新高 但已盤整兩個月

今年聯電股價累計上揚近10%，今天以51.8元收盤。

上半年聯電股價大幅震盪，4月底一度攻上62.7元的20多年最高價後，就一路盤整至今，過去兩個月大多在50~55元之間徘徊，不如2020下半年的大漲表現。

不過，一些業界人士仍樂觀看待聯電的競爭力，甚至認為不可輕忽。

多家IC設計業者找聯電簽六年約 「這招很聰明」

力積電（6770）董事長黃崇仁6月接受《今周刊》專訪時就提到，聯電決定和多家IC設計公司簽訂六年長約，這招很聰明。

他分析，聯電這麼做有幾個目的，第一，未來幾年的代工價格已經確定，不用再和台積電殺來殺去。

第二，這幾家IC設計公司預付訂金1000億元，等於確保聯電未來每個月3萬片的產能。

第三，聯電有固定的生意，萬一哪天市場不用28奈米了，聯電在這塊產能也不用擔心空掉。

黃崇仁：台積是法國大餐、聯電是鼎泰豐 「別小看聯電」

黃崇仁也說：「我常用一個比喻，台積電在製程上的領先地位，就像是世界級米其林三星的法國大餐，而聯電就是鼎泰豐。」

「但法國大餐不能天天吃，鼎泰豐賣小籠包、水餃，雖然便宜但毛利也不低，而且每個人都要吃。你吃米其林的法國大餐要好幾千元，但鼎泰豐多幾個人吃也要上千元，重點是，做包子你絕對做不贏它。」

「所以啊，別小看聯電。」

陸行之：聯電模式是未來趨勢

前巴克萊／花旗證券亞洲首席半導體分析師陸行之，本月上財信傳媒董事長謝金河的電視節目《老謝看世界》時表示，即使2023年全球半導體產業的需求減緩，仍難擋「半導體通膨時代」的長期趨勢。

他分析，以往晶圓代工廠毛利低、設備昂貴又容易折舊，沒人願意設廠；反觀IC設計公司一本萬利，不需設廠、有人忠誠代工，毛利又高。

現在設廠成本成長，有議價權的設備商就能漲價，產業鏈生產模式將會改變，例如「晶圓代工漲價、IC設計叫苦，日前八家IC設計廠聯合集資希望聯電擴產，風險由所有人共同承擔，『聯電模式』是未來趨勢」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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