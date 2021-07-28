蘋果供應鏈「染紅」陸廠魔手伸進機殼界 鴻準如何靠4大優勢守住6成市占率？

【文 / 王子承】

台灣金屬機殼產業去年變化大，面對同業可成賣廠、鎧勝－KY引進立訊資金，在供應鏈逐步染紅的影響下，身為鴻海集團最重要的成員鴻準精密如何接招？

蘋果手機iPhone 13量產前夕，裡頭對鴻海至關重要的關鍵零組件「機殼」，卻悄悄在最近1年之間起了不小的變化。

首先是可成將旗下iPhone機殼廠售予中國iPhone玻璃蓋板供應商藍思，接著，和碩也將旗下的機殼廠鎧勝－KY下市，中國的立訊並拿下鎧勝旗下日鎧5成持股，讓台灣金屬機殼產業瞬間染紅。

去年機殼界發生「賣廠」大震盪，看在追蹤台灣機殼產業很長一段時間的凱基投顧資深副總經理向子慧眼裡，她直言：「鎧勝、可成把機構件Know How交給中國廠商，有業者認為這個動作，代表這個市場未來可能會走向無利可圖。」因為陸系廠商一向擅長價格競爭，如今也把魔手伸進了機殼產業中。

過去台灣廠商能在智慧型手機金屬機構件市場上執牛耳的原因，1是因為機殼產業具有重資本投資的特性，向子慧表示，「光是CNC機台（電腦數值控制工具機）可能就要10萬台、10萬台地買，要價幾百億元甚至可能更高。」2是需要很長的技術累積，她形容機殼業就像台積電的製程演進一樣，「你不可能一加入就突然跳到3奈米、5奈米。」因此新廠商加入機殼業的困難度極高。尤其，鴻海集團旗下最重要的成員鴻準，除了雙向發展鋁、不鏽鋼技術，生產機殼的CNC機台規模更達到萬台以上，已經達到相當程度的規模經濟，領先可成、美商Jabil等對手，因此始終在iPhone機殼領域保持超過6成的市占。

但現在這穩固的版圖，卻可能出現鬆動。

向子慧認為，若中系廠商透過買廠、入股間接獲得CNC機台、學到核心技術，「價格可能就回不去了。」藍思完成收購可成泰州廠後，已開始少量供貨iPhone 12鋁中框，市場更傳出今年蘋果追加的iPhone 13訂單，部分訂單將下給「陸系廠商」，過去虧損連連的鎧勝，去年也在立訊幫助下拿到iPhone面板與機構件組裝訂單，未來是否能順藤摸瓜擠進鋁中框供應鏈，仍待觀察。

i13機殼價遭蘋果狠砍

除了陸系廠商來勢洶洶，蘋果「砍價」也不手軟。瑞信出具最新報告預估，iPhone 13 Pro的機殼價格將再降3.93美元，與去年iPhone 12 Pro機殼零組件單價相比少了5％，成為單價下降最多的一項零組件。

面對紅色供應鏈兵臨城下，在鴻海體系任職近20年的鴻準董事長李光曜也在年報中預警，「大陸業者加入，雖然1、2年內對競爭態勢影響不大，但長期來看，若發生惡性競爭，則不利產業發展。」

一位了解鴻準狀況的業界人士也對本刊透露，目前鴻準內部就是比照先前鎧勝2017年大舉投資進入iPhone機殼的態度一樣，「小心應對，維持自己的步調」，但他也認為鴻準的優勢，並不會因為陸系廠商出現而有所改變。

機殼業界人士分析，鴻準目前在機殼仍擁有4大優勢，首先在價格較佳的不鏽鋼中框擁有領先地位，第2在陽極表面處理技術也有優勢，第3是在機殼高達上百道的工序上仍保持高良率，最後則是很早就開始投入基礎材料的研究，「這些不是馬上可以學會的，而且學習曲線非常長。」

向子慧也提到，藍思雖已購買可成廠房，但發展不如想像順利，「聽說轉移過程中很多資深員工沒有留住，藍思也不再提激進市占目標了，應該是踢到不少鐵板。」恐怕也很難取得可成過去的市占成績。

過去高調的立訊，在接收了鎧勝、緯創昆山廠後，也轉趨低調，向子慧認為，「應該是比他們原本想像的難度還要高了點。」因此，在陸系供應商技術不成熟、Jabil擴產幅度有限的前提下，向子慧仍正向看待鴻海集團機殼事業發展。

另外，根據外資摩根大通出具的報告也提到，明年新一代iPhone機殼將會新增鈦合金材質，並且由鴻海集團獨家供應，顯示鴻海仍然是蘋果量產最新技術的首選合作夥伴。

攻散熱、汽車領域應戰

不過，也不能低估蘋果扶持陸系供應商的決心以及立訊的執行力。鴻準並不是沒有準備，除了金屬機構件外，鴻準也早將產品擴展到散熱、任天堂Switch組裝以及汽車結構件等領域，這些都是陸系廠商較未涉足的領域。

業界人士預期，今年受惠在家上班趨勢，鴻準內部營收規模達百億元的散熱事業，在商用筆電、桌機、遊戲機以及伺服器散熱模組上，會有不錯的表現。至於汽車領域，業界人士也表示，壓鑄技術最早就是來自車用，只是從3C產品倒回去做汽車，而鴻準的大型鋁壓鑄技術，已打進特斯拉、BMW供應鏈。不過，法人認為，目前車用僅占鴻準營收個位數百分比，成績仍有待發酵。

藍思、立訊來勢洶洶，短時間先從技術較成熟、毛利較差的鋁切入，對在不鏽鋼機殼擁有優勢的鴻準來說，影響並不會太大，但彼此之間的技術差距是否會逐步縮短，也尚未可知。究竟鴻準在這場兩岸機殼大戰中能否穩守陣地，最快明、後年逐漸明朗。

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