宇宙成了有錢人新競技場！貝佐斯成功飛上太空、藍源正式開張 預定航班已進帳一億美元

【文 / 連育德】

世界首富貝佐斯完成夢想，順利登上外太空，夢想在未來為太空產業打造基礎設施，加速太空產業的飛輪；但貝佐斯在地球上的事業，還有很多問題需要解決。阿波羅太空船登月周年紀念日那天，太空旅行跨出一小步，卻是幾個富豪的一大步。

分別創辦藍源（Blue Origin）與維珍銀河（Virgin Galactic）的貝佐斯（Jeff Bezos）與布蘭森（Richard Branson），日前讓世人看到，翱翔太空邊緣固然安全，但也是自嗨之旅。地球的問題這麼多，即使逃離世俗十分鐘也好，這剛好是兩家公司提供次軌道飛行服務的時間。

20年前推銷網路 現兜售星月

撇開鎂光燈，太空產業已經開始「亞馬遜化」。原是大政府的擅場，如今愈來愈由科技龍頭主導，以前推銷網路，現在要兜售星月。身為亞馬遜創辦人、現在仍是最大股東的貝佐斯，日前完成飛天壯舉後，宣布藍源正式開張。預訂航班已進帳近1億美元營收，但貝佐斯沒明說票價多少，只說「需求搶搶滾。」

儘管布蘭森1周前才在新墨西哥州飛上太空，但全球媒體還是湧進德州范霍恩（Van Horn）小鎮，大肆報導貝佐斯的飛天事蹟。記者會經過精心策畫，有年紀最大與最小的太空人入鏡，公司最後還捐出2億美元善款。就連競爭對手SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk)，也獻上祝賀。

這場太空競賽開啟了新紀元，又彷彿歷史重演。1990年代初，網路屬於政府財產，僅供少數人研究與通訊；不到10年光景，網路轉變為全民的購物管道，貝佐斯堪稱是最大推手。往後20年，科技公司崛起茁壯，使得政壇不分黨派都擔心亞馬遜、臉書、谷歌與蘋果的權勢過大。

太空也可能踏上這條由另類走向主流的歷程。數10年來，美國太空總署礙於資金不足，無法推動像阿波羅等級的大型計畫。川普政府曾宣示要在2024年前重返月球，拜登政府延續這個願景，但不設期限。果真成行，也會是因為有SpaceX與藍源等公司的協助，也就是說，下一趟登月之旅會採外包形式。

中小型太空計畫更是蘊藏創業機會。「觀察現在的太空產業，尤其是低地球軌道活動，很像網路發展初期。」計畫打造首座商用太空站的新創企業Axiom財務長葛里芬（West Griffin）說。放眼太空商機的新創企業愈來愈多，切入點包括平價發射技術、小型衛星、基礎建設等，儼然掀起太空淘金熱。根據太空分析公司BryceTech，太空新創企業去年總共籌資70億美元，是2年前的1倍。

「大家都在做貝佐斯、布蘭森與馬斯克20年前做的事，希望打造出大事業，只是我們往太空發展，他們當年只能做地球生意。」新創企業Astra執行長坎普（Chris Kemp）說。Astra以提供平價而頻繁的小型發射服務為主。

第1場太空競賽橫跨整個60年代，70年代動力漸消，最終塑造美國有志竟成、蘇聯邪不勝正的印象，但也有人批評說，國內民生問題亟需資金解決，政府不該心中只有太空。

這次情況大同小異，只是挨批的是貝佐斯個人。網路上有人發動「別讓貝佐斯回地球」的請願書，結果收到18萬人連署。麻州民主黨籍參議院華倫（Elizabeth Warren）也在推特發文：「貝佐斯應該把地球的生意管好，繳該繳的稅。」貝佐斯在發射基地受訪時說，「批評者說得沒錯，我們必須兩者兼顧。地球上的生意還有很多問題需要解決，但我們也要放眼未來。」

貝佐斯挨批「該把地球生意管好」

他在意的是哪1個，並不難看出。他在高中畢業致詞時曾發願，要為幾百萬人打造自由漂浮的太空殖民地，最終目標要把地球打造成「大型國家公園」。貝佐斯日前的口氣也差不多如此。他的烏托邦夢想牽動許多繁複的環節，把規模縮小一點，就好比一家什麼都能賣、幾小時送貨到家的零售商。重點是他打破眾人眼鏡，真的做到了。

布蘭森旗下已有名為維珍軌道（Virgin Orbit）的太空子公司，以發射小型衛星為主，他並沒有像馬斯克與貝佐斯一樣，發豪語說希望將人類移民到太陽系。

馬斯克的火星夢起於想把植物送上火星，看它能不能生長，但即使只做小型實驗，發射成本也高得嚇人。他於是在2002年成立SpaceX，發展至今，他的願景已經變成是將人類送到火星。

SpaceX目前正在研發星艦（Starship）與星鏈（Starlink），前者是火星飛船，後者是網路人造衛星群，獲利將用於資助火星計畫。

逐夢的過程中，SpaceX儼然已成為太空產業的重量級公司。美國太空總署借重SpaceX的火箭與太空艙，將太空人與貨物送上國際太空站，而產官軍各界也透過可回收使用的獵鷹9號（Falcon 9）助推火箭，將人造衛星發射到軌道。太空總署近期與SpaceX簽約，將使用星艦原型機執行月球計畫，不過受到藍源與另一家公司Dynetics抗議招標過程不公。

看來，這些有錢人最近雖然在太空競賽中互相打氣，但終究要玩，就非贏不可。

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