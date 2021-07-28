美疫情再淪陷 打完疫苗仍要戴口罩？李秉穎揭關鍵2原因
【文．翁申霖】
新冠（COVID-19）疫情在全球仍不停歇，儘管疫苗接種愈來愈普及，卻仍嚴重受到變異病毒株影響，疫苗覆蓋率已達49％的美國，原開放已接種者可不戴口罩；然而，近日疫情再度升溫，讓美國再度考慮恢復口罩令，並打補強針。
對此，台大醫院小兒感染科、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，自己在提到疫苗時都會不斷提醒，即使打過疫苗仍須戴著口罩，最主要有2大原因。
近來美國疫情再升溫，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）指出，由於印度Delta變種病毒的關係，讓美國處於「不必要的危急情況」。他接受《CNN》訪問時說道，公衛官員正「積極考慮」恢復已接種者戴口罩的建議；此外，也可能建議免疫系統功能低落的完整接種者，再打補強針。
根據美國CDC數據顯示，目前全美已有49%人口、超過1億6300萬人完整接種，而12歲以上接種人口比率達57%。
針對佛奇認為是變異病毒株造成疫情又加劇，李秉穎則持不同看法，稍早他於個人Facebook發文表示，其實「主要不是變異病毒的問題」，談到疫苗接種的時候，李秉穎都會提及「打疫苗後還是需要戴口罩。」
為什麼？李秉穎解釋，主要原因有2個，一、接種疫苗仍然會感染，只是感染率較低；二、疫苗接種後，對於無症狀感染的保護效果較低，會有短時間的帶病毒狀態，仍可傳播病毒。「即使再打第三劑還是一樣。」
因此，在台灣即使接種過完整二劑的民眾，也都建議仍要戴好口罩，不僅預防感染，也防範重症發生率。
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
指揮中心開放混打！名醫揭「保護力最強大」疫苗組合 「打2劑AZ不如混打」
打莫德納5天頭劇痛！男狂吞「這款」止痛藥 網急喊：「吃錯藥了！」醫師也不建議
擔心疫苗副作用！民眾搶買普拿疼 醫師曝「最佳服用時間」、出現1症狀再吃
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言