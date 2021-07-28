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美疫情再淪陷 打完疫苗仍要戴口罩？李秉穎揭關鍵2原因

聯合新聞網 / 今周刊
CDC27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)
CDC27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

【文．翁申霖】

新冠（COVID-19）疫情在全球仍不停歇，儘管疫苗接種愈來愈普及，卻仍嚴重受到變異病毒株影響，疫苗覆蓋率已達49％的美國，原開放已接種者可不戴口罩；然而，近日疫情再度升溫，讓美國再度考慮恢復口罩令，並打補強針。

對此，台大醫院小兒感染科、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，自己在提到疫苗時都會不斷提醒，即使打過疫苗仍須戴著口罩，最主要有2大原因。

近來美國疫情再升溫，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）指出，由於印度Delta變種病毒的關係，讓美國處於「不必要的危急情況」。他接受《CNN》訪問時說道，公衛官員正「積極考慮」恢復已接種者戴口罩的建議；此外，也可能建議免疫系統功能低落的完整接種者，再打補強針。

根據美國CDC數據顯示，目前全美已有49%人口、超過1億6300萬人完整接種，而12歲以上接種人口比率達57%。

針對佛奇認為是變異病毒株造成疫情又加劇，李秉穎則持不同看法，稍早他於個人Facebook發文表示，其實「主要不是變異病毒的問題」，談到疫苗接種的時候，李秉穎都會提及「打疫苗後還是需要戴口罩。」

為什麼？李秉穎解釋，主要原因有2個，一、接種疫苗仍然會感染，只是感染率較低；二、疫苗接種後，對於無症狀感染的保護效果較低，會有短時間的帶病毒狀態，仍可傳播病毒。「即使再打第三劑還是一樣。」

因此，在台灣即使接種過完整二劑的民眾，也都建議仍要戴好口罩，不僅預防感染，也防範重症發生率。

圖／擷自「李秉穎」Facebook
圖／擷自「李秉穎」Facebook

本文授權自今周刊，原文見此

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