混打哪個效果好？惟發燒比例飆升得注意 國際期刊最推薦這順序

【文．蕭婷方】

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨（25）日做出決議，通過建議疫苗「可混打」的共識。雖然混打期程尚未定，由於台灣疫苗到貨量無法掌握，會中委員共識「混打順序及組合」是大難題。目前中央流行疫情中心指揮官陳時中宣布，開放AZ疫苗可混打mRNA疫苗（莫德納與BNT）。

混打保護力、防重症能力為何？是否能抵抗世界正流行的Delta印度變種病毒株，本文整理國際期刊研究結果，供民眾參考。

此外，ACIP昨也將高端疫苗納入公費接種的作業計畫，擬開放mRNA、腺病毒疫苗過敏者使用，未來也將設計混打研究，還有哪些爭議待解決？

混打安全性較兩劑AZ高 多國建議第二劑打mRNA

加拿大國家疫苗委員會7月對疫苗混打的建議，持續建議AZ後面混打mRNA疫苗；不過，第一劑施打mRNA者，則不建議第二劑施打AZ，若在國家缺乏mRNA的前提下，可混打另種mRNA疫苗。

加拿大國家疫苗委員會於建議中也指出，AZ第二劑仍有嚴重的血栓風險，在歐洲多國實際施打的結果，德國、挪威、西班牙、瑞士等國也鼓勵民眾，第一劑施打AZ民眾，可混打mRNA疫苗。

具體來看，德國總理梅克爾已在德國疫苗接種委員會本月初的混打建議下，完成AZ以及莫德納疫苗的混打；義大利上月中混打公告後，總理德拉吉也混打了AZ以及BNT疫苗。

至於亞洲、東南亞國家，目前南韓以及越南也都宣布首劑打AZ民眾，可優先接種BNT。

而世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制暨預防中心（CDC）目前並未公開建議疫苗混打，但CDC最近指出，可在特殊情況下首劑接種AZ，第二劑改接種mRNA。

AZ混打效果佳 莫德納、BNT效果一樣好

至於首劑接種腺病毒載體疫苗，次劑改接種mRNA疫苗，哪個效果最佳？

新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine），比較兩劑施打AZ疫苗以及「AZ+莫德納」疫苗，可清楚看到混打的綜合抗體校價明顯優於兩劑施打AZ，效價增加10倍，且對於變種病毒也有保護力。

另，牛津大學刊登在權威醫學期刊《刺胳針》(The Lancet) 的一篇論文，則進行至於AZ+BNT混打實驗，發現最高抗體反應為兩劑皆為BNT，其次不論是「先BNT、後AZ」或是「先AZ、後BNT」兩種方案，都明顯優於兩劑皆為AZ的接種方案。

牛津大學還發現：「先 AZ、後BNT」所產生的抗體與 T 細胞水平，高於「先輝瑞 BNT、後 AZ」，顯示疫苗接種順序也會影響到結果。

言下之意，即B+B>A+B>B+A>AA。

不過，另篇刊載在medrxiv最新的7月文獻指出，第一劑施打AZ疫苗、混打BNT與莫德納疫苗後，保護力明顯優於兩劑施打AZ，且對抗英國變種病毒株的保護力，AZ混打mRNA疫苗的結果，有機會與兩劑都施打BNT效果一樣好。

混打副作用較強 小心發燒、全身發冷及無力等症狀

疫苗混打效果佳，但副作用發生的機率以及強度也會比較高。

ACIP委員黃玉成今接受媒體訪問時指出，若民眾對發燒比較沒有耐受性，要考量對心臟的負擔。依目前研究結果來看，兩劑都打AZ，接種第二劑發燒比例是3%；AZ、BNT混後，發燒比例飆到40%，同時全身發冷、無力的症狀也會比較明顯。

國產高端疫苗納接種計畫 部分爭議待釐清

國產高端疫苗日前完成緊急使用（EUA）審查，通過食藥署核准可專案製造，昨同時也獲ACIP審議通過納公費疫苗。日前，中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，考慮展開本土小規模研究，評估高端疫苗混打可行性，實證資料以供未來ACIP做出決議。

不過，高端疫苗遭爆二期因產量不足，主動放棄中和抗體表現較佳的「高劑量」，採取「已足夠誘發中和抗體反應的中劑量」，食藥署曾建議「中劑量並非最適劑量」，並建議應優化疫苗製程。

食藥署也曾評估高端疫苗的製程，指出在相同生產模式下，50L 製程的分析數據與 2L 的數據偏差太多，不同製程規模疫苗，疫苗的安全性、耐受性及免疫生成性還待檢視。依據目前高端疫苗擴大產能時的結果，不合格率高達82％。

此外，食藥署以免疫橋接（immuno-bridging）方式，採用免疫原性（中和抗體）作為疫苗的替代療效指標，實際產生在人體的保護力、防重症能力為何，還待第三期臨床試驗才可得知。

對此，高端疫苗總經理陳燦堅今在解盲後首次公開露面，為疫苗近期爭議釋疑，說明「免疫橋接」不是今天才創造的事；高端只是有小瑕疵需要調整，強調疫苗加上佐劑，仍可應付Delta變種病毒株。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台灣什麼時候開放混打？AZ配「莫德納、BNT」 張上淳曝「這組合」效果較好

球后受委屈，總統道歉不是問題重點！林義傑：「無名契約」是一直以來的陋習

高端保護力好嗎？是否可混打一文解惑 「重組蛋白疫苗」技術3大優缺點總整理

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】