當年創業連老師都不看好 如今她的公司已是「台積電背後的隱形冠軍」

【文．林信男】

當年因為哥哥一句話，她一腳踏入半導體領域，走上創業之路，如今，她的公司已成為半導體產業不可或缺的一環，今年第2季，更繳出獲利創新高、上半年毛利率超過35%的成績單。

作為台灣第1個拿到（清華大學）材料科學博士學位的女性，閎康科技（3587）董事長謝詠芬謙稱，自己的成就，只是躬逢其盛，在新竹科學園區過去40年的發展中「撿到便宜」。

謝詠芬日前在《老謝看世界》節目中，接受主持人、財信傳媒董事長謝金河專訪，分享個人創業歷程，以及對半導體產業的看法。

憶及在清華大學材料科學工程系求學時期，謝詠芬笑稱，那時，大部分的同學、學長姊，畢業後都是去中鋼這類金屬產業任職，「我哥哥也是我學長，他跟我說，妳是個女生，妳要去搬鋼鐵嗎？還是去做鋁製程呢？所以他建議我，去做半導體，因為晶片很小、元件很小，女孩子拿得動。」

接受哥哥建議，進入半導體領域的謝詠芬，曾在工研院任職，當時剛好有個到美國貝爾實驗室當交換學者的招考，謝詠芬通過考試，赴美深造，參與了SRAM記憶體、矽鍺（SiGe）先進製程的最新研究。

「我在貝爾實驗室就看到，我做材料分析這個事情，可以跟做半導體元件的人合作，也可以跟超導體的人合作，這樣的話，其實整個應用的領域，是非常廣的。」謝詠芬說。

赴美擔任交換學者 創業構想隨之萌芽

而謝詠芬的創業構想，正是在貝爾實驗室工作期間萌芽。

謝詠芬表示，她在博士論文口試時，被時任工研院電子研究所所長的史欽泰問道，「作為台灣第1個畢業的女材料學博士，妳認為妳對這個社會，會有什麼貢獻？」謝詠芬不諱言，這是個很難回答的問題，直到在貝爾實驗室擔任交換學者時，她才有了比較具體的答案。

「我在想，如果能有個專業團隊，來幫其他研究團隊服務，可以把它想像成一個共通的研發實驗室，我只是在這個研發實驗室裡面，扮演主治醫師的角色，或是扮演開藥方的角色。」謝詠芬說。

除了工研院和貝爾實驗室的經歷，謝詠芬亦曾在聯電、友達服務，這些資歷，也都成了她的創業養分，她強調，「我很理解從先進製程，到去做一個產品的時候，這一路上所有的元件驗證、系統驗證，到底該怎麼做。過去30、40年的學習，今天能夠在我的工作裡面，完全把它應用上來，這是非常幸運的事情。」

台灣先進製程開發夯 材料分析需求旺

謝詠芬指出，在聯電工作期間，她領略到，「做先進製程開發時，我們都少不了材料分析研究，在台灣，最夯的行業，就是先進製程開發，台積電每年2、3奈米製程一直開的話，在研發活動非常活絡的情況下，當然材料分析的生意，是非常非常好的。」

謝詠芬分析，閎康的毛利率有所攀升，主因在於，公司獲得許多晶圓廠材料分析的生意，「除了晶圓廠製程開發之外，中國現在非常夯的第3代半導體，它是全新的材料、全新的製程，所以有更多基礎研究要做。」

關於閎康的3項主要服務（可靠度分析、失效分析、材料分析）謝詠芬解釋，在半導體元件開發過程中，第1步就是可靠度鑑定，要確認這個新產品的開發，是否合乎市場所需規格，若不合規格，就要進行失效分析，了解為何不合規格，失效位置在哪裡。

她比喻，可靠度分析猶如健康檢查，當檢查結果顯示，某個部分有狀況，就要找出，是哪個器官或功能出了問題。至於材料分析，則是負責「真因驗證」的部分，就像經過內科診斷後，還要透過外科，來找出根本原因。

謝詠芬認為，若從全產品生態鏈來看，上述3種服務，應該要均衡發展，但因各地區客戶性質不同，因此需求也會不一樣；例如，中國終端市場大，可靠度分析生意較多，台灣先進製程開發多，材料分析生意相對好。

曾被質疑「怎麼可能賺到錢？」 謝詠芬：我就是無可救藥的樂觀

「晶圓製造的困難，就是因為資本支出非常大，我們做檢測分析，其實有同樣的問題。」謝詠芬說，當初她採用所有檢測分析中最貴的設備「穿透式電子顯微鏡」來創業，連她的老師、前清大校長陳力俊都反對，直言「資本支出這麼高，妳只是靠服務賺錢，怎麼可能賺到錢？」

謝詠芬笑著說，「我就是個無可救藥、樂觀的人，我就跟老師說，就是因為很貴，就是因為沒人做，如果把它做成了，我就可以收最貴的價格，一定有最好的獲利，非常幸運的是，可能被我說對了。」

謝詠芬認為，閎康對台積電提供的電子顯微鏡服務試片報告，有助台積電更快速地開發製程，「台積電能夠開發好的製程，能賺到很多錢，相對我們就有很多賺錢的機會，我相信在護國神山背後，有非常多的隱形冠軍，所以現在很多客戶都說，其實是護國群山，只是群山在背後。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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