開放混打 名醫揭「保護力最強大」疫苗組合：打2劑AZ不如混打

【文．翁申霖】

為了提升更高的保護力以對抗新冠（COVID-19）病毒，「疫苗混打」已成為國際間熱門討論的議題，國外甚至已有實驗研究「混打」的效果更好。

而就在昨（25）日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經過專家層層討論與辯論後，開放國內民眾混打疫苗；對此，老年精神科醫師沈政男指出，他早就呼籲過要開放混打，並強調「腺病毒載體式疫苗＋mRNA疫苗」，是當今保護力最強大的疫苗組合。

陳時中於昨（25）日宣布，經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論後，除了同意將高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，也認同可以「混打疫苗」，目前會先考量第一～三類接種對象，並間隔8周以上可以混打mRNA疫苗。不過，初步仍會先採取間隔10～12周做相關規劃。

對此，沈政男昨（25）日晚間於個人Facebook上指出，自己早已寫了多篇文章呼籲開放混打，更直言，「你如果一定要去看那些盲目護航AZ的文章，我也是沒辦法了。」

沈政男表示，簡單來說，「腺病毒載體式疫苗＋mRNA疫苗」是當今保護力最強大的疫苗組合，不只比兩劑AZ強（中和抗體與細胞反應都高出許多），也勝過於兩劑mRNA（中和抗體相近，但細胞反應達3倍）。

為什麼會有如此差距？沈政男解釋，AZ疫苗可以誘發強大細胞免疫，莫德納（Moderna）或BNT疫苗可以誘發強大抗體免疫，兩者混和以後雙效合一，保護力最好。

病毒進來之後，會先由「中和抗體」吞噬，但跑進去細胞的病毒，就必須倚賴免疫T細胞來消滅。

沈政男再補充說，打一劑AZ與打兩劑AZ對預防重症只相差10%，「如果你知道的話，就不會急著打第二劑AZ」。你打兩劑AZ的保護力更是不如混打，對群體免疫的幫助相對較小。

本文授權自今周刊，原文見此。

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