喝牛奶可產生抗體…不信科學讓疫情反撲 這國家瞬間淪為「第二印度」

【文．林信男】

今年6月，印尼居民蘇赫曼（Gusman Suherman）的父親陷入病危，但，1則在社群媒體上流傳，寫著「如果你去醫院，他們會故意對你散播（新冠）病毒」的謠言，竟成為他拒絕就醫的理由。

最後，蘇赫曼的父親不敵病魔，失去了寶貴的生命，而類似案例，正不斷地在印尼各地上演。

印尼新增染疫人數超越印度 成亞洲疫情新熱區

受傳染力更強的新冠病毒變種株B.1.617.2（被命名為Delta）入侵影響，去年疫情控制尚稱得宜的印尼，自今年5月以來，已逐步陷入失控危機；7月21日，印尼單日新增確診案例飆破5萬4000例，超越印度近期日均感染人數，成了亞洲疫情新熱區。

世界衛生組織（WHO）資料顯示，7月12至18日，全球新增確診案例，超過340萬例；其中，印尼以35萬273例，名列榜首，較前一周大增44%，緊追在後的，依序是英國、巴西、印度和美國。

讓危機持續蔓延的，不只是病毒，網路謠言猖獗，使當地的科學防疫觀念推廣，成效不彰；CNN報導便直言，「（印尼）疫情控制的主要障礙之一，就是流竄全國的錯誤資訊。」

印尼通訊暨資訊科技部去年發布的調查顯示，有64%以上的受訪者，無法辨識網路上的錯誤資訊，且絕大多數受訪民眾表示，社群媒體是他們取得資訊的主要管道。

以每百萬人平均新增確診案例數（7天移動平均值）來看，印尼近期已超越印度，成為亞洲疫情新熱區。（圖：截自Our World in Data）

倚賴社群媒體獲取資訊 荒謬傳言成了「抗疫策略」

倚賴社群媒體獲取資訊，卻又無力辨別真偽，導致許多毫無根據的荒謬傳言，成了當地民眾的「抗疫策略」。例如，網路謠言宣稱，飲用雀巢出品的熊牌牛奶（Bear Brand），可使體內產生抗體，避免感染新冠肺炎。

上述來路不明的說法，竟在印尼引爆搶購潮，讓雀巢熊牌牛奶價格飆漲455%；面對此一怪象，雀巢方面也透過媒體澄清，稱公司從未表示，可藉由這款飲料獲得抗體，只有染疫後康復或接種疫苗者，才會產生抗體。

除了熊牌牛奶外，蜂膠也被謠傳為有助對抗新冠病毒的「免疫力增強劑」。對此，美國馬里蘭大學傳染病專家尤努斯（Faheem Younus）指出，所謂「免疫力增強劑」，是個很籠統的說法，沒有任何證據顯示，蜂膠能有效對抗新冠病毒。

在印尼，不只網路上充斥謠言，就連官方，也常發表一些令人哭笑不得的言論，無形中，讓防疫變得更加困難。像是去年底下台的前衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto），在疫情剛爆發時，就把該國染疫率偏低一事，歸功於「祈禱」。

無獨有偶，印尼農業部長林波（Syahrul Yasin Limpo），曾在去年7月宣布，以尤加利樹為原料，成功研發出能對抗病毒的項鍊，只要配戴30分鐘，就可「殺死冠狀病毒」。

政府官員脫序言論惹毛學界 學者批國家陷入「群體愚蠢」

政府的脫序言論，令學術界極為不滿。印尼大學（University of Indonesia）公衛系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）痛批，政府官員發表混亂訊息，做出錯誤決策，導致許多民眾不願配合防疫措施，拒絕接種疫苗，使國家陷入「群體愚蠢」（herd stupidity）。

由Our World in Data、CNN資料可得知，截至7月21日，印尼接種2劑疫苗者，占比僅6.1%，接種單劑疫苗者，占比為9.5%，整體疫苗覆蓋率仍相當低。

印尼疫苗覆蓋率仍相當低。（圖：截自Our World in Data）

潘杜說，印尼政府不願採納科學家的意見，「我們期待奇蹟，以至於讓自己受騙，甚至服用抗寄生蟲藥物，來對付新冠病毒。」

失去父親的蘇赫曼認為，那些在網路上分享未經證實消息的人，應被追究責任，「我們必須仔細查證（網路消息），如果你懶得查證，那就不要分享它。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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