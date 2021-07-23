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李秉穎談高端疫苗 「這4個特性」讓效果直逼Novavax Q&A掌握關鍵重點

聯合新聞網 / 今周刊
ACIP召集人、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎。 陳弘岱攝影
ACIP召集人、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎。 陳弘岱攝影

文 林信男

中央流行疫情指揮中心於本月19日宣布，高端新冠肺炎疫苗，已在食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議中，獲得通過，可進行專案製造；但，接下來，須待衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）疫苗專家小組討論後，才能執行施打計畫。

對於高端疫苗通過EUA一事，ACIP召集人、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎，日前在接受廣播節目專訪時表示，ACIP預計於1周內開會，針對高端疫苗施打計畫的執行面，進行討論。

一、高端疫苗保護效果如何？

由食藥署資料可得知，高端疫苗中和抗體效價，是「牛津／阿斯特捷利康」（Oxford-AstraZeneca）疫苗的3.4倍，血清反應比率的95%信賴區間下限為95.5%，遠高於標準要求50%。

李秉穎說明，疫苗的第1期試驗，都會和痊癒者血清平均抗體濃度進行比較，就現有疫苗來看，效果較好的莫德納、輝瑞-BNT、諾瓦瓦克斯（Novavax），濃度都較高，AZ則是和痊癒者血清平均抗體濃度差不多。

李秉穎分析，高端和Novavax都是蛋白疫苗，安全性都很好，且預期不會發生心肌炎、血栓等不良反應，保護效果皆為9成左右，「我預期，它（高端）的效果，應該是跟Novavax差不多。」

二、高端疫苗審查過程有黑箱作業之嫌？

對於外界「黑箱作業」的質疑，李秉穎直言，「不是事實！」他強調，以往所有的藥物、疫苗審查，都是比照相同模式，「為什麼大家那個時候沒有去罵？為什麼高端同樣開個會議，你就說，沒有錄影是閉門會議，難道以前那些藥物的審查全部都要罵嗎？那罵不完啊！」

為何會議不錄影、要保密，資料也不能外流？李秉穎解釋，主要是為了讓參與的專家，不會受到任何形式的壓力，「你在審新藥的時候，如果藥廠或其他利益團體知道這個事情，可能會對你施壓，造成不好的影響。」

李秉穎特別提到，新冠肺炎疫苗採取EUA並非特例，當年狂犬病爆發，也屬於緊急狀況，「（狂犬病）疫苗要進來的時候，你不可能要求在台灣做臨床試驗，你就是用國外的資料，就EUA進來啊！」

至於中研院院士陳培哲認為，高端疫苗數據「不具參考價值，連看都不想看」；李秉穎回應，「這是學術上不同的意見，我尊重他的意見，但我的意見和他不一樣。」

三、為何20歲以上才能接種高端疫苗？

李秉穎解釋，參與高端疫苗臨床試驗者，年齡都在20歲以上，因此將年滿20歲，作為施打年齡標準；後續，高端會針對20歲以下者，進行相關研究。

四、高端疫苗可以「混打」嗎？

假如首劑疫苗接種AZ或莫德納，第2劑能不能打高端？對此，李秉穎表示，理論上，必須經實驗證明有效，才會建議混打；或者是，在接種其他疫苗之後，產生嚴重不良反應（例如過敏性休克），「不得已的情形下，你可以混打。」

李秉穎稱，接下來，必須進行國外疫苗和高端疫苗的混打試驗，估計需耗時3、4個月，才會有結果。

五、面對變種病毒威脅，有必要打「追加劑」？

李秉穎說，他個人認為，不需要打追加劑，但多數人會覺得，若能針對變種病毒製造疫苗，讓接種者獲得抗體，會比較安心，「所以2、3年內，可能會有『次世代疫苗』（對抗變種病毒的疫苗），加強我們的免疫反應。」

他強調，接種次世代疫苗後，就要「走著瞧」，也就是持續觀察施打追加劑的效益如何，「值不值得打，這還在未定之天。」

談到何時才能完全自由、出國旅遊時，李秉穎認為，還得等上很長一段時間，「看起來，今年底不行，明年初再看吧。」

本文授權自今周刊，原文見此

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