一家四口旅費要價20萬 收割解封行情迪士尼疫情下大舉布局郵輪市場

文 林韋伶

在新冠肺炎疫情的衝擊下，迪士尼2020年的營運罕見地出現虧損，但這並沒有阻擋迪士尼持續投資，擴大其帝國版圖的腳步。在疫情下，迪士尼豪擲1050億台幣打造三艘郵輪的計畫沒有喊停，其中新成員迪士尼願望號（Wish）可望在2022年啟航。

從主題樂園、飯店到郵輪，這些過去對迪士尼公司來說是金雞母的業務，在2020年因為疫情爆發而停擺，儘管迪士尼無法預測疫情何時能停歇，也無法預估何時能擺脫疫情衝擊，但卻勇於在市場低迷時持續投資。

因疫情出現虧損 迪士尼仍豪砸逾千億投資郵輪

根據迪士尼在2020年的財報顯示，近年來迪士尼有7成的資本支出都是花在主題公園、渡假村與郵輪的修建與服務強化。其中，儘管迪士尼並非多數世人心中的郵輪巨擘，但相較起迪士尼的主題樂園與渡假村業務，迪士尼郵輪目前的表現與未來的成長性都最強，這也許就是迪士尼之所以能不懼疫情，維持原投資計畫的主要原因。

一位法人分析：「迪士尼郵輪跟一般郵輪看秀、博弈的訴求很不同，迪士尼的郵輪上是業界唯一沒有賭場的，它的賣點跟樂園很接近，但更能全天候體驗。」

照片來源：擷取自迪士尼郵輪官方臉書

從郵輪的設計內裝、遊樂設備、餐廳、工作人員與表演人員的訓練，迪士尼都是以「家庭旅客」的需求為出發點。迪士尼（Disney）現任董事長艾格（Robert Iger）過去在評論迪士尼郵輪時就曾說：「我們很驕傲能為旅客帶來難以忘懷的經驗，擴大迪士尼郵輪的版圖，能讓我們帶給更多家庭神奇的回憶。」

主打家庭市場走出自己的路 迪士尼郵輪擠身全球第6大

就因為獨樹一格的定位，迪士尼在1998年宣布跨入郵輪界後，在2011年拿下1.95%的全球市佔率。而根據《郵輪市場觀察》的最新統計，迪士尼郵輪在全球的客運量和營收占比分別有2.2%和2.7%，其中以營收的占比來看，已經是全球第6大郵輪業者。

從第一艘迪士尼魔力號（Disney Magic）啟航開始，迪士尼又陸續推出奇妙號（Disney Wonder）、夢想號（Disney Dream）與幻想號（Disney Fantasy），明年在願望號（Wish）加入後，2024年與2025年將分別再加入兩艘目前尚未命名的郵輪，屆時迪士尼海上王國將有7艘郵輪服役。

照片來源：擷取自迪士尼郵輪官方臉書

受到疫情的影響，迪士尼旗下郵輪自2020年3月14日起暫時停駛，但在各國疫苗施打率逐步提升的環境下，郵輪復航出現一絲曙光。

就在本周一，迪士尼夢想號完成了美國疾病管制與預防中心（CDC）要求，在正式復航前要證明其安全性的模擬試航，郵輪上有逾300名自願參與旅程的迪士尼員工與他們邀來的客人。

全新郵輪願望號2022年啟航 旺季旅程要價約台幣20萬

此外，預計在明年夏天將加入的新成員願望號，最近也有更多的相關訊息釋出，它除了是目前迪士尼最環保的遊輪，全程都由液化天然氣提供動力外，更由卡通人物米妮擔任船長，船上還有以星際大戰為主題的休息室，以及能讓孩子與美國隊長、蜘蛛人、黑豹等超級英雄互動，並藉由AR、VR技術，扮演下一代超級英雄的漫威超級英雄學院，而在郵輪上層甲板更有長達760英呎的滑水道。

照片來源：擷取自迪士尼郵輪官方臉書

在價格方面，以一家四口在暑假旺季期間參與五天四夜的行程來看，價位大約落在6000~7000美元之間，也就是新台幣大約16.8萬~19.6萬之間；如果想省錢，在8月起的秋天淡季出遊，旅費則為4000美元，約等於新台幣11.2萬元。

對於迪士尼在郵輪的布局，統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益分析：「由於迪士尼的IP（智慧產權）非常強大， 除了原本就有的陸上與海上樂園，郵輪就是個更豪華、更新的平台，可說是迪士尼既定策略發展的延伸。」

林鴻益也認為，以後如果有任何適合的場景，迪士尼都可以把強大的IP內容 拿去做新事業發展，有很大的發揮空間。

強大IP、線上影新串流為後盾 迪士尼投資不手軟

值得注意的是，儘管迪士尼自己也承認，有時候投資在很多新設備或事業上，都是在賭能抓住消費者的喜好，不見得每樣投資都能有讓人滿意的報酬，但公司目前正在發展的核心業務之一，也就是影音線上串流，則是他們強力的後盾。

以2020年的營運來說，遇到逆風的迪士尼就靠Disney+的訂閱收入彌補了部分營收的缺口。

照片來源：達志。

凱基投信就觀察到，近期漫威系列新片《黑寡婦》上映首週全球票房2.18億美元，其中Disney+的線上票房收入佔比竟達近3成。凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮分析，疫後大眾消費結構與模式出現轉變，加上社群媒體、新科技、電商平台等導入，擁有創新能力的企業可望長線受惠。

有強大的IP與具競爭力的線上影音串流服務當後盾，看來不管疫情造成的衝擊將延續多久，迪士尼都還是有底氣在逆境中大舉投資。

本文授權自今周刊，原文見此。

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