房市「微復甦」？網路看房成主流 業者：疫情降溫後 房市將出現遞延買盤

文 黃健誠

COVID-19疫情在台灣逐漸降溫，未來疫情緊戒也可望降級，雖然在疫情嚴峻之時，房地產市場一度悲觀預期未來市況恐怕將冷上一陣子，但隨著疫情趨緩，房市是否能再次靠「剛性需求」湧現買氣，值得後續觀察。

不過，據房仲業者統計官網買氣顯示，在疫情最嚴峻時，網路買屋人氣大幅衰退近6成，但隨著疫情降溫，房市買氣可望隨之回溫，近期的網買留言數量，已漸漸回到疫情前的水準，專家也指出，目前自用需求並未消失，當管制措施鬆綁時，遞延買盤將重回市場。

房市將迎接「微復甦」？根據信義房屋統計，在疫情最嚴峻之時，當時網買人氣衰退近6成，但近期因為疫情確診人數穩定下降後，房市買氣似有回溫，從網買留言來看，已逐漸回到疫情前水準。

日前，樂屋網統計網站上的數字也發現，線上找房的買方有明顯回籠，比較6月上半月跟下半月的流量，發現預約看屋買方大幅成長38.7%；各家房仲品牌全力推動的影音物件數也翻倍成長，顯示儘管有房地合一、實價登錄等新規範上路，若疫情明顯降溫，房市也將迎來溫和穩定的市況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從網路買氣復甦的情況來看，除了雙北市腳步較慢以外，其他區域都有明顯復甦，但由於三級管制才剛開始陸續鬆綁，社區大樓對於人員進出管制也未回到先前水準，因此成交量雖然增溫，但尚未回到疫情前水準。

在信義房屋針對網路客戶的調查中也顯示，約有38%的受訪者表示，在疫情期間並不受影響而持續看屋；7%受訪者則選擇在確診人數明顯降低後，才會重新開房；22%受訪者則是以三級管制何時解除，來決定是否看屋。另外，約15%受訪者則表示，要在疫苗施打後才會重新看屋。

信義房屋表示，這樣的調查數據顯示，大約在三級管制之後，相對多數的買房就會重回市場。曾敬德也提到，疫情發酵前，上半年六都買賣移轉棟數創下近8年以來同期新高，反映今年上半年市場買氣仍相當暢旺。

若不是疫情突然爆發的緣故，買氣還可望延續至下半年，但疫情升級到三級管制以來，也已經有兩個月的時間，當前自用需求並未消失，待管制措施較為鬆綁，遞延買盤又會重新回到市場上。

另外，由於仍處疫情管制期間，許多大樓社區仍有相關管制措施，買方大多會在網路上先行看屋，再找合適的機會到實地賞屋，而一些沒有管理組織的華廈與公寓產品，相對買方看屋比較方便，也是近期成交較為穩定的產品。

樂屋網也指出，目前自家網站上約有近25萬筆待售中古屋，且近期發現影音物件數量有明顯增加的趨勢，如6月30日的影音物件數，就比6月1日多出103%，也顯見免接觸的線上影音服務，已成為房仲的行銷利器。

至於原先外界擔心房地合一2.0與實價登錄2.0新制上路，將對房市造成嚴重打擊，樂屋網總經理蕭政華認為，此次的政策是在原有的架構上提升、強化，屬於持續性的精進，而非革命性、跨時代從無到有的新政策，對市場的衝擊，應該會遠小於1.0上路的狀況。

且因政策方向持續揭露房地產價格等資訊，讓房市更透明，避免因資訊不對稱增加不當得利的空間，降低炒作，並加高投資型買方從房市獲利的門檻。

蕭政華表示，官方是針對不合理的房價漲幅與炒作進行管控，但並非要將市擊垮，不會有突然間的反轉變化，一般自住客不必過度擔憂，隨著台灣逐漸脫離疫情影響，未來房市仍可呈現溫和穩定的情形。

本文授權自今周刊，原文見此。

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