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「日本郭台銘」要牽手鴻海攻電動車！ 洽談在台設合資公司 2022年成立

聯合新聞網 / 今周刊
日本電產官網
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文 劉煥彥

鴻海（2317）昨天下午宣布，將與旗下鴻華先進及全球最大微型精密馬達製造商日本電產（NIDEC），共同商討在台灣成立三方合資公司，主攻馬達電機系統及車用電機產品的研發、生產及銷售。

鴻海、鴻華先進及日本電產將共同做相關評估及合同擬定，希望在今年12月前完成合資公司成立協議，並於2022年在台灣設立合資公司總部。

這是繼鴻海上周三（14日）宣布，參與美國鋰金屬高能量密度電池公司SES（Solid Energy Systems）的PIPE增資案後，進軍電動車領域的又一個重要環節跨國合作案。

永守重信認識郭董20多年　高居日本第六大富豪

日本電產創辦人是現年76歲的會長永守重信，他不但是鴻海創辦人郭台銘認識20多年的老友，更有日本版郭台銘之稱。

永守重信也以90億美元（約2500億台幣）身家，名列美國財經媒體富比世統計的日本億萬富豪排行榜第六位。

永守重信1973年在京都創辦了日本電產，1979年成為全球第一家成功將直驅型無刷DC馬達技術商業化，並應用於硬碟主軸的製造商。

日本電產官網、鴻海提供
日本電產官網、鴻海提供

鴻華先進與日本電產　3月已簽合作MOU

鴻海說明，這次三方洽商成立合資公司，是日本電產攜手不同產業合作夥伴、共同跨足汽車產業的重要一步。

合資公司將結合鴻海全球供應鏈運營管理的優勢，及過去數十年在資通訊領域的製造實力及技術能力、鴻華先進在電動車領域及開放平台的設計研發能力，以及日本電產在動力系統優越性能與高品質，共同發展馬達電機技術及產品。

其實在今年3月，鴻華先進就與日本電產簽署合作備忘錄，就發展電動汽車電 驅系統組成戰略聯盟，雙方將為全球客戶提供搭載日本電產的馬達電機系統產品（E-Axle）來持續合作發展。

為了下階段量產準備，鴻海、鴻華先進及日本電產洽商成立合資公司，將可為鴻海與鴻華先進提供穩定的馬達電機系統，及其他車用電機系統來源。

日本電產官網、鴻海提供
日本電產官網、鴻海提供

電動車成本前兩大塊　就是電池及驅動系統

鴻海產品長蕭才祐曾說明，從電動車（EV）成本來看，動力電池以30～35%佔比最高，驅動系統以20~25%居次，也就是說在EV時代，掌握了電池技術的廠商「就能得天下」。

鴻海在EV驅動系統也有解決方案，將馬達、直流變壓器、控制器、齒輪箱、車載充電器及電源轉換器等元件「六合一」，能以模組化及標準化的解決方案，提供給合作車廠開發小客車或商用車。

日本經濟新聞則報導，日本電產一直把馬達視為進軍電動車市場的關鍵，儘管這麼做極可能推升了公司折舊成本，並且壓低短期獲利。

日本電產希望在2030年達到營收10兆日圓（約2.5兆元台幣），並在同一年拿下全球電動車電池的45%市場。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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