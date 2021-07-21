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旅遊業黑暗中見曙光？雄獅推關島疫苗自由行受矚目 悄悄布局北美出境旅遊搶解封商機

聯合新聞網 / 今周刊
攝影-吳東岳
攝影-吳東岳

【文 / 陳葦庭】

6月底，關島政府宣布開放疫苗旅遊，雄獅隨即推出4架包機，很快地，逾4百個機位銷售一空，疫苗旅遊是剛性需求，為什麼雄獅不惜血本也要做？集團下一步的商機布局，著重在哪塊市場？

7月6日，桃園機場出現疫情爆發以來難得一見的人潮，160多名旅客戴著口罩、身穿防護衣，他們是關島政府宣布推出疫苗支援企畫「AIR V&V」（Vaccines & Vacation）後，首波前往的台灣旅客。

負責規畫關島疫苗機加酒自由行的雄獅旅遊表示，今年六月底產品開賣後，7月包機名額很快就完售，即將出發的22天Long Stay方案，更因需求旺盛，緊急向航空公司申請加大機型，改由空中巴士A330-300執飛。儘管目前台灣公費疫苗已經開打，但雄獅旅遊透露，還有4家企業洽詢包機，計畫8月讓員工前往關島快速施打疫苗，不排除9月還會加開趟次。

不只關島，這波疫苗旅遊熱潮早在5月底就隨著美國宣布解封正式展開。以長榮航空為例，台灣到美國8大航點的班機已加開到每周24班，且商務艙、豪經艙訂位量仍近全滿；華航、聯合航空等美國線航班訂位也都有明顯成長。

這就像是久旱逢甘霖，美國、關島疫苗旅遊這場及時雨讓沉寂一年多的旅遊業、航空業迎來久違的旅客。

「我們要從關島為起點，恢復我們的全球化布局。」雄獅旅遊總經理游國珍接受《今周刊》專訪時，宣布集團這項策略，而這也是去年初疫情爆發以來，台灣首度有傳統旅行社啟動海外市場的布局。

雄獅的第一步，是重新建立旅客對旅行社的信心以及信賴度。

瞄準疫苗旅遊需求

機加酒、PCR檢測都包

當時，關島政府釋出規畫，開放外國旅客施打疫苗的消息，雄獅第一時間就主動向國內3家有航權的航空公司爭取復飛，但是，考量到人員安排與市場不確定性，各大航空並沒有同意。

「旅客有需求，我們就來想辦法。」游國珍回憶，當時本土疫情剛爆發，不少旅客都迫切想出國打疫苗，光是透過雄獅預定美國機票的旅客，就比4月高出2.5倍，但因疫情無法組團，讓雄獅決定以長榮包機的方式，只販售機加酒自由行產品。

不過，疫苗旅遊不同於疫情之前的機加酒自由行，光PCR檢測次數、施打疫苗廠牌、出入境資料及流程都相當繁瑣，一旦漏了一項，整趟行程就可能大亂。

一名旅客也透露，出發當天，他光是在航空公司貴賓室填資料，就花了近1個半小時的時間，若是沒有旅行社的協助，一般民眾很難短時間消化完如此龐大的資訊與規定。

建立旅客信賴後，雄獅接下來便鎖定逐步迎來解封與報復性旅遊市場的美國。

搶進旅美華人市場

洛杉磯為總部、多角經營

根據數據統計公司Statista分析，去年初疫情爆發後，美國國內旅遊消費金額只剩5820億美元，對比疫情前的高點驟降4成，隨著近期疫情趨於穩定，今年可望成長兩成、恢復至6980億美元，這是雄獅要積極搶進的新市場。

「我們要做的，是美國當地華人的當地旅遊生意。」游國珍不諱言，儘管目前台灣尚未開放出境旅遊，但雄獅旅遊早已看到美國境內旅遊復甦的商機。

為此，董事長王文傑成立約50人的北美市場團隊，先派20人赴美布局，這群人拜訪了The Grove、Desert Hills Premium Outlets、Citadel Outlets等知名購物中心，以開闢新的合作機會。

其實，雄獅早在1994年時就在美國洛杉磯設立分公司，在巴士、景點、飯店供應商方面深耕，甚至在美國投入10多輛遊覽車，就是希望串起台灣人赴美的一條龍產業鏈。不過，游國珍坦言，過去雄獅多專注在服務台灣人出境的市場，這場疫情剛好給公司一個布局美國境內旅遊的機會，未來，更希望逐步提高北美出境旅遊的市場占有率。

游國珍也透露，未來旗下餐飲事業Gonna共樂遊、系統服務商豐趣科技、傑森整合行銷都將輸出到美國，並以洛杉磯為總部，發展成多角化經營的生活集團。

針對雄獅計畫布局美國境內旅遊市場，美國旅遊推展協會（DAC）會長唐靜儀指出，美國五月才剛迎來解封，國內線航班就有某幾天出現單日旅客超過兩百萬人次的紀錄，相當於疫情前的人數。雄獅靠著在美國設有分公司的優勢，加上美國印度移民近年也都會透過當地華人旅行社安排國內旅遊，因此要在這個時機點跨足美國境內旅遊絕對有機會。

「近期我們全台走透透，接下來要全球走透透。」談到未來，游國珍充滿期待指出，不只美國，台灣人喜愛的旅遊目的地日本、泰國，也會是雄獅積極布局的國家。

他認為，若台灣疫情控制得宜，疫苗接種率達到一定程度，今年第4季，海外旅遊市場就有復甦機會，雄獅旅遊也正摩拳擦掌等待疫後報復性旅遊潮。

KKday靠「阿米巴」組織再造增三千家海內外盟友

不只是雄獅旅遊積極布局海外市場，本土新創旅行社KKday也開始為後疫情時代做準備。

「大家以為我們在忙著救急、做國旅，其實我們想的是怎麼把台灣的東西賣到世界去。」KKday營銷長黃昭瑛在視訊鏡頭的另一端，語氣興奮地分享「後疫情阿米巴組織改造計畫」。

時間回到今年5月中，好不容易靠著國旅，拉回疫情前7成營收的KKday，又遇上本土疫情海嘯來襲，不只沒人上門，還得處理大量的退訂潮，營收瞬間歸零。

他們沒有時間沮喪，KKday團隊第一時間啟動專案型微組織再造計畫，讓組織像變形蟲一樣，依著市場需求變化。

例如，原本負責主題樂園的行銷暨商務總監李沁朗，隨即找上傳統市場的菜販推出防疫食材箱，並協助安排配送路線、調度物流人力，不到一個月就售出1500箱；過去負責和公部門談合作案的商務拓展經理孫靖純，和名店攜手推出防疫美食包，光是蜷尾家、錦霞樓、Moonrock、糯夫米糕組成的台南天團全明星備戰糧包，就創造百萬業績。

打開KKday網站，蔥油餅DIY、林聰明沙鍋魚頭冷凍包、荔枝酒DIY禮盒等，琳琅滿目的商品和過去的旅遊商品大相逕庭。根據統計，去年疫情爆發至今，該公司已經多出3000個新的合作業者。

「都輔導到這裡了，就差國際化這最後一哩路！」黃昭瑛表示，2019年來台旅客逾1000萬人，其中，KKday就服務150萬人，占了一成，根本沒心力挖掘特殊化、差異化的商品。如今遇上疫情，過去的150萬人只剩不到一成，逼得團隊不得不與供應商想辦法提供新服務。

不只緊緊抓著和國內供應商之間的關係，KKday在疫情期間也多了許多海外盟友。

今年六月，KKday宣布，旗下預約接單系統品牌rezio，獨家得標韓國南怡島無接觸旅遊系統，同時競爭的還有Yanolja、Interpark、Qpass等當地系統業者，使用者目前已超過10萬名旅客，就連日本東京鐵塔也在疫情期間與KKday合推「1元即可雲端遊日本」，幫旅客在東京鐵塔寫下感謝心意。

「當那些商機都掌握時，我們隨時都可遍地開花。」黃昭瑛深具自信的說，他們與供應商培養的默契，也將是未來邊境重啟之後，開疆闢土的最大後盾。

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