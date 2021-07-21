英特爾霸主地位搖搖欲墜？高通、聯發科靠「這利器」加大力道進攻筆電市場

【文 / 王子承】

蘋果去年應用Arm架構發表M1處理器，讓過去使用Arm架構設計手機晶片的高通、聯發科虎視眈眈，加大力道跨入筆電市場。

筆電處理器由英特爾、微軟Windows聯手的Wintel主宰市場多年，除了AMD，幾乎沒有其他對手；然而近來因為英特爾自家製程延宕，再加上去年蘋果筆電首度採用Arm架構設計的M1處理器，低功耗、高性能的特性在市場上叫好更叫座，讓同屬Arm陣營的高通、聯發科看準態勢，上緊發條轉進筆電處理器領域。

其實，手機晶片進軍筆電處理器並非新聞，資策會資深產業分析師魏傳虔就說，「近幾年手機市場已經持續呈現微幅成長、穩定狀況，因此，不論是品牌或是CPU業者都想要往別的領域耕耘。」

高通明年下半年推新品

聯發科採合縱連橫策略

其中，又以高通最為積極，2017年開始陸續展示多款以Arm架構設計、用於微軟系統的筆電處理器Windows on Snapdragon，後續善用自身優勢，與聯想發表全球首款可連上5G行動網路的筆電，也與惠普、三星以及宏碁等筆電品牌進行相關合作。

事實上，在蘋果M1處理器橫空出世前，高通在筆電領域並沒有太好的成績。

台經院產業分析師陳娣螢指出，WiFi高度發展，使得搭載4G連網能力的筆電發展相對受限。另一方面，在筆電產業布局多年的英特爾，擁有完整的軟硬體供應鏈生態系，相對於高通才剛開始發展，資策會產業分析師黃馨觀察，「高通在效能、作業系統支援，並沒有表現得比較好，因此搭載率沒那麼高，這幾年（高通在筆電）市占率沒有提升很多。」

為了加強戰力，高通選擇在今年初豪擲14億美元（約合新台幣393億元）收購美國IC設計公司NUVIA。

NUVIA為多位蘋果離職高階主管所設立，更延攬蘋果前首席架構師威廉斯（Gerard Williams），蘋果A7至A12的手機晶片都出自威廉斯之手，實戰經驗豐富，也因此NUVIA的成立廣受矚目。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）7月上任接受路透專訪時透露，公司未來一大發展重點將是筆電處理器，搭載NUVIA技術的筆電處理器預計明年下半年推出，展現高通搶進筆電市場的決心。

高通的「萬年對手」聯發科自然也沒有在這個風潮中落後，但相比高通砸大錢投資，聯發科投入較為謹慎。

雖然聯發科早在2015年就推出Chromebook筆電處理器，但成績不是特別亮眼，一直到了去年新冠肺炎疫情帶動教育筆電需求大漲，才有了轉機。疫情爆發除了使得教育用平價Chromebook熱銷，也讓聯發科筆電處理器出貨量倍數成長。

綜觀2020年個人電腦整體市場，Chrome系統的市占率明顯上升，若再細看筆記型電腦類別，IDC市場分析師劉伊菡統計，2020年全球筆電市占近15％已被Chromebook拿下，其中更有近7％Chromebook處理器是由聯發科提供，遠大於高通在Chromebook中不到1％的市占。魏傳虔指出，「聯發科從以前就走快老二競爭策略，不會做第一，但是學習能力快。」

聯發科雖在Chromebook爆發後獲得不少訂單，但因為Chromebook屬於單價較低的機種，劉伊菡直言，「低階很容易流於價格戰。」再加上其許多運算都在雲端上完成，並不需要很強的處理器運算能力，無形中成為聯發科進軍中高階筆電市場的一大阻礙。

對此，聯發科也採取拉上國際大廠的合作模式。

舉例來說，雖然聯發科與英特爾同樣擁有IC晶片設計業務，聯發科卻不直接與英特爾處理器產品打對台，反而是與英特爾合作，將自家的數據機晶片賣進5G連網筆電中；同時，也牽起輝達要把GPU（圖形處理器）帶入Chromebook，讓它擁有更強的運算能力。

一位IC設計業者就觀察，聯發科是全球少數身為第一梯隊，卻沒有和AMD、輝達、英特爾直接業務競爭的IC設計公司，「聯發科反而可以輔助大型IC設計公司。」運用不同種類的產品與這些國際大廠站上同一陣線，市場也在觀察，聯發科未來是否能藉著這樣的合縱連橫方式走進中高階筆電市場。

劉伊菡分析目前市場結構，個人電腦系統市場，是在蘋果推出M1晶片後才有顯著市占改變，歸功於蘋果封閉OS系統以及果粉生態圈買單，「高通、聯發科效能跟英特爾比，還是有一段距離。」

蘋果起頭鬆動x86版圖

服務、硬體到晶片都將改變

陳娣螢坦言，非x86架構進入筆電市場，仍面臨功耗、性能、價格、軟體相容疑慮。魏傳虔也認為，「很多業者為了掌握使用者需求，紛紛採用Arm架構，從服務、硬體到晶片都會有變化，這是未來2到3年大家都會走的路。」

高通、聯發科已在筆電市場展開激烈追逐賽，這2家以手機晶片起家的大廠，究竟能在筆電市場拿下多少版圖，仍在未定之天。不過，可以確定的是，在蘋果帶頭下，英特爾穩固的處理器市場確實已經慢慢開始鬆動，筆電市場未來是否還會出現大變化，市場持續關注。

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