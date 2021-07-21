國家隊搭機爭議台灣非首例 2012日本足隊吵翻天 澳洲2016乾脆「這麼做」

【文．劉煥彥】

東京奧運中華隊的選手搭機爭議，這兩天吵得沸沸揚揚，羽球球后戴資穎就在IG發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。

若攤開近年奧運史，國家代表隊搭飛機這回事搞不定，台灣並非首例。2012年的倫敦奧運，日本國內為了男子及女子足球代表隊在搭機艙等的差別安排，就吵翻了天。

近幾年各國對於奧運代表隊搭機安排，作法差異頗大，例如2016年里約奧運，澳洲決定將回國專機的商務艙，優先開放給奪牌選手，由金牌得主先選，再來是銀牌及銅牌選手，沒排上的就搭經濟艙回國。

聯合航空是過去40年來美國奧運代表隊的專屬航空公司，但即使是這次東京奧運，有些美國選手是用自己的飛行里程換取艙位升等，而非由國家出錢搭商務艙。

愛爾蘭對本屆奧運的自家選手搭機安排，則令人矚目，不但早早就敲定由卡達航空贊助班機，而在愛爾蘭本國企業界的贊助下，代表隊116位運動員全部坐商務艙赴日本，其他人都坐經濟艙。

「愛爾蘭國家隊所有人都同意，要優先照顧運動員」

去年2月時任愛爾蘭奧運委員會執行長謝拉德（Peter Sherrard）就宣布，愛爾蘭代表隊的所有運動員，將搭乘卡達航空的商務艙赴東京奧運，回程則是大家都坐經濟艙。

他說：「大家共同的目標是盡可能提高選手的表現，當然也可以提供這些待遇給支援人員，但國家隊所有人都同意，要優先照顧運動員，因為是他們要代表國家在東京奧運競技。」

當時愛爾蘭媒體報導，愛爾蘭奧委會將負擔所有運動員的商務艙機票，估計每人要價約2000歐元（6.7萬元台幣），全隊總金額則上看約320萬歐元（約1億700多萬元台幣）。

美國選手想搭商務艙赴奧運 得用里程升等

根據美國奧委會與各家贊助商的協議，今年東京奧運的航空公司贊助仍由聯合航空擔綱，美國代表隊選手及工作人員大都自行搭乘聯航的班機赴日。

只是與外界想像不同的是，有些奧運選手會用自己的累積里程辦理升等，惟大多數人仍搭乘經濟艙，因為每架飛機的商務艙座位有限。

美國媒體報導，就算航空公司或哪個單項運動代表隊，想安排全隊所有人都坐到豪華經濟艙或商務艙，實務上也不太可能。

舉例來說，2018美國男子冰壺（冰球）代表隊在南韓平昌冬季奧運意外奪下金牌，創下美國隊的奧運史上首例，沒想到返國時被達美航空拒絕將全隊座位升等。

日本女足隊爆爭別待遇 爭議炒上國際新聞

至於其他國家之前的代表隊搭機爭議，最有名的或許是2012年的日本足球代表隊。2012年7月，日本男子及女子足球隊飛往歐洲參加奧運，但女子足球隊抱怨被差別待遇，因為日本足球協會先前同意給予商務艙待遇，卻沒有說話算話，反而讓奪牌希望不佳的男子足球隊搭商務艙。

當時日本女子足球隊覺得不公平的是，2011年女子隊才從德國舉辦的世界盃凱旋歸來，受到日本民眾熱烈歡迎，更在311地震摧殘日本東北後，被視為國家的希望。

不僅如此，日本女足隊出發前往倫敦奧運前，才以3比0打敗澳洲隊，成為奧運奪牌的熱門隊伍，反觀男足隊只能以1比1與紐西蘭踢和。

2016年里約奧運 澳洲奪牌選手回國可優先選商務艙

另外，澳洲在2016年里約奧運對於選手搭機返國，做了巧妙安排。

澳洲在該年奧運的總獎牌數排名第10，包括八面金牌、11面銀牌及10面銅牌。

澳洲媒體報導，擔負選手返國任務的澳洲航空波音747專機有58個商務艙座位，就是優先給予奪牌運動員，由金牌選手先選，再來是銀牌及銅牌選手。

本文授權自今周刊，原文見此。

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