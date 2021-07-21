股市恐迎20％修正？3數據讓投資人好焦慮 「這國家」疫情變化將牽動市場

【文．林信男】

新冠肺炎疫情一波未平、一波又起，期待疫苗可使全球經濟回歸常軌的樂觀情緒，正持續遭受挑戰，這點，從金融市場的震盪，就可獲得印證。

19日美股3大指數全數收黑，道瓊工業指數重挫超過700點，跌幅逾2%，創去年10月以來，單日最糟表現；此外，標普500指數下跌1.6%，那斯達克指數挫逾1%，連續第5個交易日走跌，跌勢之慘烈，令投資人哀鴻遍野。

英國「自由日」變「焦慮日」 解封政策難獲市場認同

新冠病毒Delta變異株來勢洶洶，使原本可望因疫苗問世，而有所趨緩的疫情，再度死灰復燃，也讓全球經濟前景，蒙上一層陰影。券商OANDA分析師哈雷（Jeff Halley）強調，傳染力更強的Delta變種病毒，將對全球經濟復甦造成破壞。

美國疾病管制中心（CDC）官網資料顯示，截至周日（18日）的過去7天內，該國平均每日新增確診案例，已升至2萬6000例以上，遠高於1個月前的1萬1000例。

美國新增確診案例再度增加。（圖：翻攝自美國CDC官網）

在Delta變異株肆虐的情況下，許多國家紛紛加強原已鬆綁的防疫措施；但，英國卻反其道而行，於7月19日全面解封，如期實施「自由日」（freedom day），只是，市場對於「自由日」的反應，顯然不太捧場，當天英國富時100指數（FTSE）重挫163.7點，跌幅超過2%。

法國興業銀行策略師傑克斯（Kit Juckes）於本周一出具報告直言，「對市場來說，隨著全球新冠肺炎確診案例增加，『自由日』已成『焦慮日』（Angst Day）……結果，亞洲、歐洲股市走弱，債券殖利率走低，油價下跌，形成了一種規避風險的基調。」

美債殖利率、油價跌 恐慌指數大幅攀升

本周一，10年期美債殖利率跌破1.2%，一度觸及1.189%，創近5個月新低（截稿前回升至1.197%）。投資研究公司Leuthold Group首席策略師鮑爾森（Jim Paulsen）表示，「整個金融市場的表現，猶如經濟趨緩即將到來。」

「疫情再起，加劇了人們的擔憂，新一波防疫禁令實施，也讓許多人覺得，經濟活動的停滯，恐再度發生。這些疑慮使一些人再次調降國內生產毛額（GDP），導致債券殖利率走低。」鮑爾森說。

10年期美債殖利率跌破1.2%。（圖：翻攝自Investing.com，下同）

對疫情可能拖累經濟成長的擔憂，也讓國際油價走跌，能源類股下挫。昨日西德州中級原油期貨（WTI）重挫7.5%，至每桶66.42美元（截稿前回升至66.94美元）；埃克森美孚（Exxon Mobil）股價則下跌逾3%，來到55.35美元。

近期國際油價走跌，在66美元附近徘徊。

上述情況，亦反映在市場恐慌程度上。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX），周一收漲21.95%，升至22.5，創5月以來新高。另一方面，CNN「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index）也顯示，當前市場情緒，已達「極度恐懼」（Extreme Fear）程度。

VIX指數19日收漲21.95%，創5月以來新高。

股市恐難逃修正 英國疫情成後續觀察指標

對於股市後續走勢，摩根士丹利首席美國股票策略師威爾遜（Mike Wilson）於最新報告中示警，在經濟成長明顯趨緩的情況下，市場似乎準備採取更具防禦性的立場，股市可能會出現10%至20%的修正。

就連美股大多頭、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人湯姆‧李（Tom Lee）都強調，「在我從事市場研究的30年中，7月從來都不是賺取高額利潤的好月份……我想（對投資人）傳達的訊息是，這不是個可以成為英雄的月份。」

有關全球經濟、金融市場後續變化，現階段，各國都將目光，集中在「特立獨行」、全面解封的英國身上。

對於這項被批評為「豪賭」的解封政策，德意志銀行策略師里德（Jim Reid）說，全世界都對英國的「實驗」抱持高度興趣，「它可能會指出一條回歸正常的道路，但，也可能變成對大規模接種疫苗國家的警告，亦即，就長時間來看，疫情依舊是個問題。」

貝倫貝格銀行（Berenberg Bank）經濟學家皮克林恩（Kallum Pickering）認為，解封將對經濟造成什麼影響，目前仍無法確定，部分消費者可能會對解除防疫措施，感到更緊張。

正如CNN報導所言，市場對英國解封的負面反應，顯示出一種想法，「就是，即使解除各式防疫措施，這種流行病仍將繼續對企業、消費者，帶來壓力。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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