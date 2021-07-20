台積電跌破季線 英特爾、格羅方德若合體進攻 外資：最大威脅是「這個」

【文．林韋伶】

護國神山台積電（2330）股價今（19）日跌破季線，針對最大對手英特爾傳出擬收購晶圓四哥格羅方德一事，外資分析短期內應無法撼動台積電在業界的領先技術與地位，但長線上卻有一大威脅。

台積電股價在上周五走跌逾4%後，投資人經過一個周末的沉澱並沒有恢復信心，股價一開盤就跌破季線，盤中多數時間跌幅都維持在1%左右的水準。

台積電股價之所以走跌，除了與上周法說會釋出的財報與財測不如投資人預期外，在今年3月向宣布重啟晶圓代工、向台積電宣戰的英特爾，傳出將收購格羅方德的消息，也是另一項重大影響因素。

「失敗者復仇聯盟」能壓垮護國神山？外資：短期不會

儘管有不少市場人士懷疑，由7奈米卡關的英特爾與最先進製程只到12奈米的格羅方德，兩家公司就算組成「失敗者復仇聯盟」，不見得能討到便宜，但瑞信證券認為投資人也不可大意。

瑞信證券分析，觀察從2010年到2020年的企業成長軌跡，台積電營收年均成長率達13%，反觀格羅方德與IBM則只有4%，主要因為台積電在先進製程的執行力較強，且從生態系統、經濟規模、成本與技術競爭力都領先。

也因此，瑞信證券預估短期內，包括蘋果、AMD、NVIDIA、聯發科、高通…等台積電客戶，應該都還不會跑票，因為不管是從產品品質考量，還是雙方已經規劃好的未來數年產品發展藍圖來看，臨陣換合作夥伴的機率不高。

「不過，長線上來看，背後有美國政府支持，加上兩家企業加起來將有更多資源能投入競爭。」瑞信證券認為這點對台積電將是一大威脅。

英特爾、格羅方德若攜手 最棘手威脅在「美國政府支持」

高盛證券則分析，英特爾併購格羅方德可能帶來四項正面影響，像是：更完整的產品線、數量更多的IP（矽智財）、一支有專業晶圓代工經驗的團隊，以及可望緩速增加的獲利。

但要留意的是，格羅方德若被英特爾收購，就將不再是單純的晶圓代工業者，其客戶可能多一層隱憂，因為格羅方德背後的老闆跟自己是競爭對手。此外，高盛證券也認同市場看法，英特爾就算併購格羅方德，也無法加快自己在先進製程的進展，這將是最傷的地方。

併購案八字有沒有一撇？本周英特爾法說會可望揭曉

從市占率的角度來看，格羅方德在2020年整體晶圓代工的市占率約7.4%，與聯電與三星旗鼓相當，格羅方德客戶有約250家以上企業，遍布新加坡、德國的德勒斯登與美國紐約，產品主攻手機、電腦、工業化與自動化等領域。台積電整體市占率則高達59%。

若用更公平的方法來比較，排除台積電有而格羅方德沒有的先進製程，瑞銀證券分析，格羅方德最先進製程是12奈米，只比12奈米以上的成熟製程，台積電在2020年有約242億美元的營收，此數字比其它所有競爭者加起來的數字都還要高，且大概是聯電與格羅方德的4~4.2倍規模。

台積電一向以「與客戶有緊密合作關係」而自豪，但對於英特爾這位若即若離的客戶，始終不願意多說什麼。在上周的法說會上，台積電總裁魏哲家就曾經說明，儘管英特爾與台積電「在部分領域是合作關係，在部分領域是競爭關係，但還是會公平地對待每一位客戶。」

若這項併購案成真，這筆高達300億美元的交易，將成為英特爾史上最大規模的併購案，究竟英特爾在打什麼算盤，在本周英特爾的法說會可望揭露更多資訊。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

90歲張忠謀對答如流 網友揭「關鍵」：不然你以為台積電為何有今天的地位

重磅消息》英特爾傳砸300億美元買格芯 陸行之評優劣：英特爾果然要和台積電對幹！

台積電法說》疫苗捐贈政治化？中國武力犯台成台積客戶大隱憂？法人敏感問題，劉德音這樣回應

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】