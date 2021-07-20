疫情、政策打房亂下半年房市？顏炳立16字形容：只等「這件事」將出現報復性買盤

【文．黃健誠】

近期在房地產市場中，疫情衝擊及剛上路的房地產新制，被視為是房市的兩大黑天鵝，戴德梁行董事總經理顏炳立日前接受《老謝看世界》主持人謝金河專訪表示，今年下半年的房市就是等待解封，雖然仍屬剛性需求買盤，但一旦解封將有報復性的買氣。

對於今年下半年的房地產市場，顏炳立指出，用16個字形容，分別是「買盤恐疫」、「房市觀望」、「等待解封」、「買氣報復」。

顏炳立解釋，雖然下半年的房市，遭遇到疫情逆風，讓原本不錯的市況冷了下了，但是許多民眾對於停止消費不太習慣，預期買氣在解封時會先反應在食衣住行育樂等方面，對於住的消費不會太悲觀，因為疫情是短暫的，住的需求猶如吃飯一樣的需求，只有吃多吃少的差別，該買的還是會買。

顏炳立也提到，今年資金多、利率低仍是一個經濟上的大方向，這也能看得出來「房市樂觀、房價悲情」，在疫情之後，房市仍然屬於樂觀景況。但是，房價會不會持續往上走，就得持保守態度看待，因為現在買房的人，都是以剛性自用的買盤為主，因此顯得更為謹慎，而疫情衝擊與政策打房則是黑天鵝亂市。

在房地合一2.0及實價登錄2.0上路後，房地產市場出現什麼改變？顏炳立說，每個國家只要施以重稅伺候，就不會有投資或投機的機會，除了有人以資產配置考量，才會做房地產投資，而房地產投資屬於長期投資，有錢當然會多買一些，但是如果是為了買來要賺錢的話，最熱的不會是房地產市場，而是股票市場。

顏炳立表示，股票市場海納百川，無論多少錢都可以吸納，同時有著進出方便的特性，反觀房地產市場，現在每年報酬率只有2、3%，還被施以重稅，因此並不算很好的投資，且投資房地產還要等待較長的時間，不過，買房若為剛性自用，則無所謂投資獲利的問題。

至於下半年的房市趨勢為何？顏炳立認為，從今年第一季到第二季看來，土地市場因其稀有性、效用性、市場性等，成為疫情中唯一熱的產品，就像是台北市汀洲路一塊700多坪的土地，底價每坪300萬，最後標到492萬，預估未來單坪房價上看120萬以上，這表示仍有隱性買盤存在。

住宅市場方面，從今年第三季到第四季，六都若有科技大廠入駐，房價估計再漲一成，產品仍以兩房、三房為主，目前就在等待報復性買盤。不過，由於蛋白區的新房子，挑戰蛋黃區的舊房子，產生替代作用，所以市區成屋仍然有人要買，因此今年的預售市場仍是「秋天」、成屋市場會變「春天」，整體市況以剛性自用為主，雖然量能受到疫情影響可能會慢一點出現，但不代表買氣會弱。

另外，下半年的房價若從資金、利率、供給、需求等四根柱子來看，由於資金很多、利息很低，政府政策打房也只限制投資及投機行為，一般買房民眾貸款的成數或寬限期都一樣，在利率仍處低檔、有供給量、需求縮小的情況下，房價不太可能有大波動，因此房價仍是相當穩。

本文授權自今周刊，原文見此。

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