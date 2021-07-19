一則不起眼重訊揭露：疫苗帶來的商機 有郭台銘加持的台康將展翅高飛？

【文．林宏文】

台康生技16日重訊公告，為因應CDMO（委託開發製造服務）業務日益成長，以及為自有產品量產作準備，將投資8.925億元資本支出於產能擴充。

台康這則公告並未引起太多投資人關注，不過，以台康目前是國內最具規模的生物相似藥及CDMO大廠，又加上有鴻海創辦人郭台銘入股加持，接下來這家生技大廠的擴廠及接單動態，將是台灣生技業擴展國際CDMO業務的重要指標，備受投資人矚目。

根據台康公司的計畫，擴廠主因是國際CDMO接單業務日益成長，而且2019年授權給Sandoz的自有產品乳癌生物相似藥，由於量產進度正加速進行，因此啟動台康竹北廠動物細胞培養生產線五樓的建置，還有原三樓生產設備的擴增。

在產能擴增部分，目前台康竹北廠三樓擁有四個2000升、兩個1000升，總計有1萬升的產能規模，預計會再增加二個2000升，讓總產能達到1.4萬升。

此外，未來在竹北廠五樓，會再投資設立1.4萬升的產能，總計明後年會逐步達到2.8萬升的總產能，比今年大幅擴增一倍以上，而竹北廠旁還保留一塊生產基地，可以做為更長遠的產能擴充之用。

台康副總經理張志榮表示，台康擴增產能，主要是因為自有產品及CDMO訂單都有明顯需求。在自有產品部分，今年3月底乳癌生物相似藥已宣布解盲成功，預計產品上市後三至四年內，產量就會達到1.4萬升；至於另外一半產能，就留給目前日益增加的國際CDMO訂單所使用。

取得多國認證核可 CDMO訂單倍數增加

根據台康內部統計，今年上半年，國際CDMO訂單業務簽約金額已突破10億元，超越去年全年的9.6億元。若回溯過去三年（2018至2020年）的簽約金額數字，是從3億、6億增加到9.6億元來看，可以看出，台康近幾年CDMO訂單幾乎都呈現倍數增加。

至於客戶及訂單來源，張志榮說，過去台康主要長約來自日本，近幾年歐洲業務則逐漸增加，今年訂單增加較多的則是美國；此外，台灣本土疫苗廠高端也向台康下單，業務來源多元而分散。

而且，國際CDMO業務之所以蓬勃發展，是因為很多產能被疫苗訂單包下來，變種病毒讓疫情不斷加溫，一代、二代、三代疫苗技術會持續發展，但是除了疫苗，全世界還有許多新藥都需要量產，導致產能出現排擠現象，這也是CDMO商機大增的主因。

不過，CDMO商機很大，但廠商的技術能力、對國際法規是否熟悉，以及能否取得世界各國主管機關的認證，才是最後取得訂單的關鍵。目前台康廠房已獲得日本、歐洲的認證核可，至於美國FDA則預計明年第二季查廠，在亞洲CDMO供應商中，台康是少數取得多國認證核可的企業。

據了解，過去一年多因為疫情關係，美國FDA的國際查廠出現停頓，不過在美國解封後，FDA實際查廠的動作逐步展開，至於國際查廠部分，因國際出差仍然受限，還尚未展開。不過，目前線上查廠仍然可以進行，而且在明年FDA查廠前，Sandoz將協助台康做各種模擬及預查，也為台康明年爭取FDA查廠可以獲得更好的結果。

郭董50億元資金浥注 台康加速擴展計畫

比較目前CDMO的供應大國，南韓、印度、泰國的發展最值得重視，其中南韓擴廠速度最積極，至於印度原本規模就不小，但近來發展明顯受到疫情衝擊。至於泰國則是後起之秀，而且作法與南韓類似，由政府帶著企業在國際上爭取訂單，讓泰國企業爭取國際CDMO訂單有不錯的斬獲。

台康另一個值得關注的，則是首富郭台銘50億元私募入股後，對台康發生什麼影響。

張志榮表示，除了郭台銘50億元的資金挹注外，今年4月也完成原股東增資32億元，總計新增82億元資金。「台康原本就有許多擴產計畫，但郭董加入後，我們原訂的擴展計畫都提前，希望更快爭取國際訂單。」

此外，近來鴻海永齡基金會和台積電都已順利與德國BNT簽約採購疫苗，在郭台銘爭取疫苗採購的過程中，台康扮演部分意見諮詢的輔助角色，例如從技術、法規到疫苗運送及冷鏈等，台康團隊都有一些貢獻，也算是在郭台銘協助台灣同島一命的努力中，盡了一份心力。

張志榮說，對台康來講，郭台銘的加入，不只帶來資金，更重要的是國際視野、策略聯盟及合併收購等方面的助益，尤其是在國際關係及重要人脈上，郭董的影響力真的是有目共睹，這對台康擴展國際CDMO業務，以及站上國際生技產業舞台，將是很大的協助力量。

本文授權自今周刊，原文見此。

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