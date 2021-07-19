郭台銘的中國市場競爭對手崛起 謝金河：鴻海兵團的優勢逐漸消失

【文．謝金河】

鴻海漸漸失去中國的主場優勢。

昨天FII（工業富聯）舉行上市三年慶祝活動，由接替陳永正的董事長李軍旗主持，鴻海副董事長李傑親臨致詞，宣示鴻海集團今年目標建立20個燈塔工廠。

李軍旗董事長也表示：過去三年確立商業模式，未來五年推燈塔領航計劃，恊助十家行業領導企業成為世界燈塔工廠，十家領導企業實現完整數位轉型，1000家製造企業導入數位化技術應用⋯⋯

很久沒有注意FII的消息，看到這則新聞，上網看了一下工業富聯過去三年來的變化，才知道FII這三年並沒有出現預期中的爆發力。

鴻海旗下FII上市三年 市值5283億→2283億人民幣

2018年6月8日，FII只用了36天完成IPO，這是上海交易所的大案，上市首日，FII以16.52開出，以19.83人民幣收盤，掛牌首日股價大漲44%，市值高達3906億人民幣，成為上海交易所市值最大的科技公司。

到了6月13日，FII創下26.36元人民幣紀錄，市值高達5283.45億人民幣，FII上市一週，馬上把台灣鴻海的市值比了下去。

不過，這兩年，FII呈現疲態，這個禮拜五收盤11.49元人民幣，市值剩下2283.3億人民幣，已經接近上市以來新低價。

鴻海兵團在陸港股市 富智康、鴻騰幾乎跌至IPO來最低價

回頭看鴻海在深滬港掛牌的企業，像是在香港上市，最早上市的富智康，股價從11.68，最慘跌到0.65港元，現在也只有1.12港元，在香港上市很受矚目的鴻騰(6088）上市不久漲到7.38，最慘跌到1.56，現在只有1.73港元，幾乎都是上市最低價。

臻鼎旗下的鵬鼎(002938)一度漲到61.57人民幣，成為兩岸市值最大的PCB大廠，最近卻急跌到28.67元人民幣才反彈。

從工業富聯，鵬鼎，富智康，到鴻騰⋯⋯鴻海家族在上海，深圳，香港掛牌的企業，股價表現都差強人意。

立訊股價一度超越鴻海 比亞迪股價更大漲20倍！

反而是郭董的競爭對手崛起。最具代表性的是立訊的王來春，過去幾年，立訊的股價從12.81漲到63.88人民幣，市值一度超過鴻海。

而最早卯上郭董的王傳福，這些年在電動車領域呼風喚雨，單是比亞迪A股巿值就高達5892億人民幣，這些年，比亞迪集團在手機組裝代工的比亞迪電子逐漸崛起，這幾年股價從2.93漲到63.1港元，令人刮目相看⋯⋯

鴻海最早在中國建立生產基地，但卅年間，立訊，比亞迪都發揮在地優勢，快速奮進，反而是鴻海兵團的優勢逐漸消失。

工業富聯上市三年，股價頻創新低，這個訊號也許是警訊！

本文授權自今周刊，原文見此。

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