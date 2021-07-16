這些國家疫苗接種率遠高於台灣 為何新增確診人數明顯增加？「這3個因素」是關鍵

文 林信男

中央流行疫情指揮中心資料顯示，（15）日新增新冠肺炎本土病例僅14例，創三級警戒以來新低，疫情已逐漸趨緩。

值得注意的是，與全球主要國家相比，台灣的疫苗接種率，明顯較低（16%），但新增確診人數，並未因此增加，反而是疫苗接種率高於台灣的美國、英國、以色列和荷蘭，陸續出現染疫人數再度攀升的現象，背後原因，令人好奇。

▲疫苗接種率與確診、死亡人數比較。（資料來源：Our World in Data，統計時間截至7月13日，記者林信男製表）

美國：疫苗接種率較低地區 Delta病毒感染者大增

由Our World in Data統計可得知，截至今年7月13日，美國接種2劑疫苗者，占比達48%，接種1劑疫苗者，占7.4%；但該國疾病管制中心（CDC）官網資料顯示，7月13日當天，美國新增確診案例達3萬1815例，高於7天移動平均值（2萬4141人），新增死亡人數為371人，亦高於7天移動平均值（206人）。

根據美國CDC分析，傳染力更強的新冠病毒變種株B.1.617.2（被命名為Delta），是造成染疫人數增加的主因，在整體新增確診案例中，感染Delta病毒者，占比已超過5成，這種情形，在疫苗接種率較低的地區，尤其明顯。

除鼓勵更多民眾接種疫苗外，許多地方公衛官員亦呼籲，已接種疫苗者，也應在公共場所配戴口罩，再度收緊原已趨於寬鬆的防疫措施。

不過，大規模疫苗接種，確實已展現出降低確診案例的成效，美國的疫苗接種計畫，自2020年12月14日正式啟動，當日該國每百萬人平均新增確診案例（7天移動平均值）達655例，截至今年7月14日，已降至76例。

截自Our World in Data

英國：7/19迎「解封日」 專家憂疫情恐加劇

截至7月13日，英國接種2劑疫苗者，占比達52%，接種1劑疫苗者，占比為16%。

英國政府官網資料顯示，7月14日，當地新增確診案例為4萬2302例，高於7日移動平均值（更新至7月11日，3萬5118人）；當日新增死亡人數為49人，亦高於7日移動平均值（更新至7月11日，32.7人）。

對將在7月19日迎來「解封日」（Freedom Day）的英國來說，上述數據，顯然不是個好消息，已有多名專家示警，在Delta病毒持續造成感染的情況下，貿然解封，恐使疫情加劇。前英國醫學協會公共衛生醫學委員會主席英格利希（Peter English）便直言，「沒有理由鬆綁（防疫）限制」。

英國自去年12月8日起，展開疫苗接種計畫，當日該國每百萬人平均新增確診案例（7天移動平均值）為226人，之後一度飆升至880人以上，接著又逐漸降到23人左右，今年7月14日，則攀升至514人，起伏相當大。

截自Our World in Data

以色列：「模範生」未能壓制Delta病毒 再度祭出防疫措施

截至7月13日，以色列接種2劑疫苗者，占比達60%，接種1劑疫苗者，占比為6.2%。

被視為「防疫模範生」的以色列，原定自6月1日起，逐步放寬境內防疫限制，朝「恢復正常生活」邁進；然而，受Delta病毒入侵影響，該國染疫人數再度攀升，截至7月14日，以色列已連續2天，新增確診人數超過750人。

上述情形導致以色列當局被迫恢復戴口罩、對入境者進行隔離等防疫措施，以免疫情進一步擴散。

英國醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）指出，以色列是在疫情大流行最嚴重的時候，進行大規模疫苗接種，從2020年12月開始，以年齡60歲以上的公民為優先族群，陸續進行施打。

若以去年12月1日為基準點，當日以色列每百萬人平均新增確診案例數（7天移動平均值）為119人，期間一度暴增至996人，至今年7月14日，已降至65人。

截自Our World in Data

荷蘭：過早解封 染疫人數瞬間攀升

截至7月13日，荷蘭接種2劑疫苗者，占比達41%，接種1劑疫苗者，占比為27%。

荷蘭衛生福利運動部數據顯示，7月14日，該國新增確診人數為1萬0492人，高於過去7天移動平均值（8395人），當日新增死亡人數1人。在此情況下，原本從6月開始放寬防疫限制的荷蘭，也被迫開始實施新一輪防疫措施，避免過於活躍的夜生活，使疫情持續延燒。

荷蘭從今年1月6日起，開始執行大規模疫苗接種，當日每百萬人平均新增確診案例數（7天移動平均值）為454人，6月底一度降至35人左右，但鬆綁防疫規範後，染疫人數明顯攀升，至7月14日，又增至490人。

截自Our World in Data

整體來看，美國、英國、以色列和荷蘭，雖然疫苗施打率都不算低，但在無法有效控制Delta病毒造成的新一波疫情、過早解封，以及民眾未必嚴格遵循「非藥物性介入措施」（NPIs：戴口罩、勤洗手、保持社交距離等措施）等3項因素影響下，導致原本看似樂觀、受控的疫情，再度死灰復燃。

▲美國、英國、以色列、荷蘭和台灣的疫苗接種率。

台灣：施打1劑疫苗+NPIs措施 可達顯著防疫效果

至於台灣，截至7月13日，疫苗接種率僅16%（絕大多數民眾僅接種1劑），但本土新增確診人數，已連續2天呈現「1字頭」，分別增加17例及14例，疫情明顯趨緩。

台灣自今年3月22日起，開始進行疫苗接種，當天每百萬人平均新增確診案例數（7天移動平均值）為0.1人，之後因新一波疫情爆發，一度攀升到25人，7月14日，已降至1.2人。

台大公衛學院教授陳秀熙日前於「新冠肺炎防疫科學線上直播」中表示，全球疫苗施打率持續攀升，但受Delta病毒影響，疫情有再度升溫趨勢，全球平均確診發生率，每10萬人有2367例，台灣是64例；死亡率方面，每10萬人有51人因染疫病逝，台灣則為3.1人，皆遠低於全球平均值。

陳秀熙強調，雖然台灣持續實施三級警戒，但過去幾周以來，疫情已受到控制，從致死率來看，自7月10日起，便明顯下降，來到0.1%以下，加上1至6類疫苗接種對象，施打率已達82%，且民眾對於NPIs措施，仍十分配合，使疫情逐漸趨穩。

陳秀熙認為，在上述情況下，台灣民眾只要「施打1劑疫苗，加上戴口罩」，在等待接種第2劑疫苗期間，其防疫效果，幾乎可等同他國民眾「接種2劑疫苗，但口罩配戴率較低」的情況。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台積電漲勢將再啟動？輝達股價大漲 為「護國神山」業績掛保證

聯電發行有史以來最高溢價可交換債 利率為何是負的？出脫聯詠的背後藏有什麼圖謀？

曾說過沒看過31、32美元的BNT！郭台銘和台積電卻能買到？ 陳時中： 以前的眼睛看不到現在

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】