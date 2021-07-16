台積電法說》疫苗捐贈政治化？中國武力犯台成台積客戶大隱憂？法人敏感問題劉德音這樣回應

文 林韋伶

護國神山台積電（2330）（15）日下午舉行法說會，會中法人除了關切台積電在半導體先進製程的發展與全球布局外，也對公司如何面對地緣政治風險與角力提問，對於敏感問題，台積電董事長劉德音不避答，一一提出說明。

台積電與永齡基金會日前共計捐贈一千萬劑疫苗給衛生福利部疾病管制署，有法人問到是否是個被政治化的議題，劉德音回應：「一開始可能有點政治，但最後有完成簽約且得到各方的支持，所以最終我不覺得問題有被政治化，否則捐疫苗就不會成功了。」

對於為何挺身而出捐贈疫苗，劉德音則說：「因為台積電員工散落在台灣各地社區的每個角落，我們將為人民取得疫苗視為第一要務。」

美、中、台角力，台積電如何應對？劉德音：密切與客戶合作、調整產能

而當法人問到更敏感的美、中、台三方角力問題，劉德音認為這是每間企業的管理層都必須要面對處理的議題，「但我覺得新的美國政府比較可以預測、較有規則，會讓企業主比較容易調整反應。」而對台積電來說，現階段最有效的做法就是與客戶密切合作，調整全球產能布局。

當法人提出更辛辣的提問：「中國武力犯台對台積電客戶是否是一大隱憂？」劉德音也侃侃而談，分析光是因為一場新冠肺炎疫情，就已經對全球科技供應鏈產生斷鏈的影響，「半導體供應鏈在台灣，是全球業者的利益所在，我想不會有國家希望讓這情況（武力犯台）發生，我很樂觀。」

美國廠2024年首季量產5奈米製程 劉德音：不排除二階段擴產

而為了因應地緣政治升溫與滿足客戶需求，台積電在全球的布局也如火如荼。在美國亞利桑那州的部分，今年4月底已經迎來首批工程師來台進行5奈米製程訓練，廠房的部分也已經開始動工，預估明年就會開始將器材搬進去，到2024年第一季就會開始量產5奈米製程。

劉德音還透露：「客戶很歡迎我們到美國設廠也展現支持之意，台積電在美國不排除有第二階段擴產。」

而在日本的部分，除了先前已經公布將在日本茨城建立研發中心，台積電總裁魏哲家在今日的法說會中還提及，不排除在日本除了研發中心外，將進一步設立晶圓代工廠，並表示目前已經在針對相關案件進行盡職調查（Due Diligence，簡稱DD），預估若成功設廠，日本廠將以特殊製程為主。

儘管各地客戶不斷向台積電招手，但從財報數字來看，台積電第二季雙率均較上季下滑，其中在毛利率的部分勉強繳出50%的數字，不但落在低標區且季減達2.4個百分點。

匯率、5奈米製程夾擊 台積電毛利率表現差強人意

對此，台積電管理階層解釋主要是受匯率與5奈米製程稀釋毛利率的影響。台積電財務長黃仁昭說明，短期來看匯率是影響毛利率的重要因素，去年新台幣兌美元匯率約落在29元，今年則大約在28元左右，影響毛利率約達2個百分點，加上5奈米進入量產，毛利率稀釋約達2%~3%。

展望第三季營運表現，營收可望落在146億美元到149億美元之間，若以27.9元的匯率來計算，毛利率將落在49.5%~51.5%間，營益率則可望落在38.5%~40.5%間。

展望2021年，魏哲家預估不含記憶體成長將達17%，晶圓代工整體成長20%，而台積電的成長將超過20%。至於在全球投資人都相當關心的產能供需問題，魏哲家預估台積電產能到明年底前都將滿載，車用晶片的部分，今年預估將共增加60%的產能，並預期在今年第三季就可以看到客戶缺貨獲得紓解。

本文授權自今周刊，原文見此。

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