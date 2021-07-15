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疫苗意願登記飆732萬人！未來4周只打AZ疫苗 18-49歲可能都打得到

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怕血栓不敢打AZ…其他國家可自選疫苗嗎？英、美、澳、德怎麼做

聯合新聞網 / 今周刊
AZ疫苗。路透
AZ疫苗。路透

【文．林信男】

中央流行疫情指揮中心於今（14）日下午，公布第3輪新冠肺炎疫苗接種意願登記數據，總人數達643萬3528人，受血栓案例頻傳影響，單獨勾選願意施打AZ（AstraZeneca）疫苗的人數，只有11萬6258人，占比僅1.81%，遠低於單獨勾選莫德納（Moderna）的59.57%。

事實上，對疫苗不良反應的擔憂，並非台灣特有現象，他國民眾在接種疫苗時，也會擔心血栓等副作用；至於是否會因此開放民眾「自選疫苗」，各國政府作法不一，本文以下將以英國、美國、澳洲、德國為例，說明其因應方式。

英國：孕婦和未滿40歲者　多半接種輝瑞和莫德納

英國國民保健署（NHS，英國公立醫療系統）官網資料顯示，目前在英國核准施打的新冠肺炎疫苗，共有莫德納、AZ、輝瑞BNT，以及嬌生（J&J-Janssen，預計今年稍晚於英國進行施打）等4種品牌。

對於民眾能否自選疫苗？NHS回應，「通常無法選擇，您在預約時，只會得到適合您（suitable for you）的疫苗。」

NHS進一步解釋，對多數人而言，只要是獲得政府核准的疫苗，都可接種；但，「孕婦和未滿40歲者」，通常會被分配接種輝瑞BNT或莫德納疫苗。

英國政府官網也指出，之所以會替孕婦安排接種輝瑞BNT或莫德納疫苗，主因在於，美國已為約9萬名孕婦施打這2款疫苗，並未出現任何安全性問題；不過，目前亦無證據顯示，輝瑞BNT和莫德納以外的疫苗，會對孕婦健康產生不良影響。

今年1月，94歲（於4月21日滿95歲）的英國女王伊莉莎白二世，與當時仍在世的夫婿菲利浦親王（99歲），一同接種疫苗；雖然白金漢宮方面，並未公布疫苗種類，但據外媒報導，兩人接種的，極可能是AZ疫苗。

美國：CDC同意自選疫苗　並充分告知潛在風險

美國疾病管制中心（CDC）官網，針對疫苗接種常見問題的回應顯示，民眾「可以自選疫苗」，因為當務之急，是擴大疫苗接種人口，藉以阻斷疫情大流行。

早在今年3月，《華爾街日報》便指出，雖然（當時）疫苗種類選擇有限，但隨著供給量、廠牌的增加，醫生可望獲得更多空間，為不同族群，提供施打不同疫苗的建議。

值得注意的是，美國CDC特別提醒，接種嬌生疫苗，有「極低可能」會出現「血栓併血小板低下症候群」（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS），這類狀況較罕見，多半發生在18至49歲的女性身上，至於其他可供選擇的疫苗（輝瑞BNT、莫德納），則未發現類似風險（編按：美國尚未核准AZ疫苗）。

澳洲：依年齡區分　建議60歲以上優先接種AZ疫苗

根據澳洲衛生部官網資料，該國的疫苗分配、施打，是依照「澳洲免疫技術諮詢小組」（ATAGI）建議，讓60歲以上民眾，優先接種AZ疫苗；60歲以下民眾，則是以輝瑞BNT，作為首選疫苗（目前澳洲政府僅核准這2類疫苗）。

上述措施的主要目的，是為了減少青壯年者接種AZ疫苗，發生血栓的風險；不過，ATAGI也指出，年齡介於50至59歲之間、已接種首劑AZ疫苗者，在「沒有出現異常副作用」的情況下，仍建議接受施打第2劑AZ疫苗。

德國：依年齡區分　建議採取「混打」

《德國之聲》報導指出，今年3月，當部分AZ疫苗接種者發生血栓的消息傳出後，包括德國在內的幾個歐盟成員國，一度暫停使用AZ疫苗；後來，德國採取與澳洲相同的作法，建議60歲以上民眾，施打AZ疫苗，德國總理梅克爾也「親自示範」，接種了AZ疫苗，但AZ的「打氣」並未明顯提升。

德國疫苗委員會（STIKO）本月提出最新建議，無論年齡是否超過60歲，若首劑接種AZ疫苗，第2劑應施打mRNA疫苗（輝瑞BNT或莫德納），主因在於，相關研究顯示，這種混打方式，可產生較強的免疫反應；而梅克爾本身，正是「先AZ、後莫德納」的混打案例。

整體來看，完全開放自選疫苗，未必是國際主流作法，即使同意民眾有選擇權，各國仍會根據疫苗可能產生的副作用（例如血栓），以及接種者的年齡、身分（例如孕婦），給予建議，或指定施打某種疫苗，藉以提升接種意願，並降低不良反應的發生率。

本文授權自今周刊，原文見此

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