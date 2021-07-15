解封後世界會有什麼轉變？ 學者：「這些領域」未來將出現投資機會

【文．黃健誠】

全球COVID-19疫情爆發迄今，已超過一年半的時間了，雖然陸續有部分國家開始解封，但未來變種病毒的威脅，對於世界各而言仍是相當大的未知數。不過，無論未來發展為何，這場疫情確實已讓人類的部份生活型態發生改變。

台大經濟系名譽教授林建甫日前在北威線上論壇，以「投資新方向－歐美經濟解封後」為題演講，他提到，在疫情之下，改變最劇烈的就是數位以及生活上的改變，像是WFH成為一件很正常的事，因此也開啟很多人的斜槓人生，勢必也成為未來的新常態。

疫情讓生產鏈改變 美中間的政治關係也在改變

林建甫說，除此之外，整個世界改變最大的在於生產鏈的改變，如從單極的世界工廠轉向多極的世界工廠，又或是從長鏈縮成短鏈等。另外，在經濟與貨幣上，若沒有這場疫情發生，或許現在仍是由川普連任總統，而在川普時任總統時，美股已走上3萬點，後來卻因為疫情再回到1萬8千點，不過目前也因大撒幣的關係，回到3萬點之上。

在拜登當選美國總統後，從拜登政府推出三大計劃，包括1.9兆救助計劃、就業及家庭援助等，也象徵美國政府走回大政府主義，也顯示拜登實踐選舉諾言。

而疫情也改變美中關係，原以為拜登執政後，美中關係也可較為和緩，現在確因疫情讓美中關係變得更糟，如抗中法案、戰略競爭法案等，都顯示出此一態勢。但是，中國也正在改變，未來是否改變戰狼外交、台灣夾在兩隻大象間如何生存，都是值得觀察的議題。

投資新方向 學者：「這兩件事」最重要

在經濟預測上，國際研調機構IHS Markit預測，今年美國經濟成長率為7.4%、2022年為4.8%；歐洲則是今年4.4%、2022年4.4%；中國今年則是8.5%、明年5.8%；台灣今年則為5.8%、明年3.0%。

未來在投資上的新方向，林建甫表示，主要可分為消費及產業兩個大方向來看，例如消費就以數位為主，講求零接觸服務；在產業端，如供應鏈上有許多重新思考的機會，但重點在於生產與供應需要「韌性」。

其他像精準醫療等產業，可分為行動健康照護、醫療器材、智慧醫院、基因與細胞療法、生醫關鍵元件等，這些也跟Iot、5G、AI等都結合在一起。

而拜登政府的三大計劃包括乾淨能源、基礎建設、美國製造等，或多或少都與台灣有關係，如果要尋找投資機會，可從這三方面開始找起。

除了美國外，中國十四五規劃中，分為內循環、外循環及新基建，融合基礎建設與物聯網等議題，對台灣而言也是一個機會，因此台灣最好能兩邊逢源，而非單押一邊。

估升息時間點2023年 在疫情後恐將面對貧富不均、世代不公等難題

至於是否會升息，林建甫提到，在大撒幣的時代，也將會面臨新挑戰，去年美國聯準會將利率調降至近乎零，今年仍維持大舉購債的情勢，日本及歐洲央行也持續購債，如同上次美國在2013年時，喊將結束QE政策，但真正結束QE卻是到2014年，2015年才真正升息，由此看來，估計要升息不會這麼快，但在升息前確實可能造成市場動盪。

另外，美國通膨的情況，在下半年可能會趨緩，長遠而言也是會解決的問題，預期今年下半年FED將會釋出減購資產的計劃，若從明年開始執行，一年內執行完畢，真正要升息的時間點可能會落在2023年。

最後，林建甫表示，從歷史上來看，疫情之後世界將產生很多新的變化，因此要掌握這些變化，才能抓住新機會，雖然疫情造成經濟嚴峻，但是，疫情終會過去，而在疫情過去後，留下的難題恐怕是是貧富不均、世代不公等另一項需要去面對解決的問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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