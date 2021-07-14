用聆聽取代口水、抗疫團隊當中的「拆彈專家」 王必勝如何在疫情熱區連贏三場？

【文 / 陳偉周】

疫情接連爆發，3起棘手群聚感染事件，王必勝總是站上第一線，清理戰場。從替病人插管的胸腔主治醫師，到調度資源的疫情指揮官，他的選擇幫助愈來愈多人。

「北農環南市場專案『聯合前進指揮所』完成階段性任務，解編！」7月10日下午，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝在個人臉書上宣告，台北市果菜市場與環南市場接連傳出的新冠肺炎疫情已獲控制，後續將由台北市政府接手完成「清零」，功成身退的指揮中心人員，則於必要時提供支援。

從苗栗的京元電子外籍移工群聚感染、屏東的Delta變異株病毒，一直到剛落幕的環南市場專案，最近一個月來，正職身分是衛福部醫福會執行長的王必勝，已然3度站上最前線防堵疫情擴散；在今年1月，他也曾被派往衛生福利部桃園醫院擔任指揮官，花3周時間控制住棘手的院內群聚感染，一次又一次的亮眼表現，讓他成為抗疫團隊當中的高人氣「拆彈專家」。

「你的意見一定會討論」

超高溝通技巧阻斷感染鏈

市場專案收尾階段，《今周刊》採訪團隊跟著王必勝走進台北市第一果菜市場，回顧剛接下任務時，如何匡列熱區接觸者、規畫採檢順序等細節，過程中，一位年輕攤商認出了他，主動趨前，以激烈語氣質疑採檢的邏輯不正確。對於這類突發狀況，王必勝彷彿早已見怪不怪，先是平靜說明，再仔細聆聽對方意見，最後鄭重承諾：「一定會把你的意見帶回去討論。」

「溝通」，恰好是王必勝得以屢屢完成任務的關鍵。

王必勝分析，每次成立前進指揮中心，都是在和時間賽跑，務必要在最短時間內找出感染源、即時阻斷感染鏈向外擴散；如果疫情熱區內的當事人、組織單位負責人、地方政府與指揮中心團隊無法建立共識，勢必拖累計畫執行效率，因此他每次抵達現場的第一件事，一定是聽取各方意見。

以6月初的京元電子群聚案為例，公司並不樂見停工、移工也擔心被隔離沒有收入，但指揮中心的立場是「防疫優先」、該停工就停工。為了努力兼顧各方期待，王必勝第一時間做出「分流上班」、「產能降載」維持公司基本營運、但同時降低病毒擴散風險的方針，並與廠方、仲介擬定管理SOP，例如把移工宿舍改為同一工作區者睡在一起，輪班休息、避免群聚等。

與此同時，王必勝認為，若對廠區5千多名員工採取抗原快篩，可能會有偽陰性情況造成隱形感染鏈，員工在原地等待快篩結果的時間，恐怕還會造成群聚風險，於是當機立斷決定全面採用PCR（核酸檢測）。為了滿足採檢量能，他緊急向曾服務近20年的老東家台北榮民總醫院求援，院方號召近百名醫師、護理師及醫檢師團隊，南下苗栗馳援。

「榮總今年在進行池化採檢（Pooling）試驗，可以執行大量、快速、精準的篩檢，剛好適合京元電的狀況，創下12小時就篩檢完5千人的紀錄，後續也被應用在北農市場的採檢任務。」負責接應支援王必勝的北榮醫務企管部主任李偉強說。

在緊繃的疫情前進指揮所，不僅沒有先進的醫療設備，有時連一張能讓大夥兒坐在一起討論事情的會議桌都找不到，但王必勝就是有辦法在短時間擬定戰術、調度可用資源、交付專業團隊執行。在前線指揮若定的底蘊，緣自於他長期參與醫界事務累積的人脈與行政協調能力。

魄力與柔軟兼具

中共施壓、醫界事務難不倒

「他是個使命必達、做事有魄力的人，我的形容是『文武雙全』，文是擅長內部管理，武是策畫活動，他都處理得很好。」醫師公會全國聯合會理事長、立委邱泰源指出，自己當年就是看上王必勝兼具優秀的規畫、協調、執行能力，才力邀他擔任醫師公會全聯會祕書長；祕書長任內，王必勝更多次出席國際會議，勇於捍衛台灣的國際地位。

2017年，王必勝代表台灣醫師會前往美國芝加哥參加世界醫師會（WMA）年會，會議中，中國醫師會基於「一中原則」施壓大會，將台灣醫師會的英文會籍名稱由「Taiwan」改為「Chinese Taipei」，否則揚言抵制21年預計在北京舉辦的年會。

王必勝當場以英文發言，強調台灣醫師會自1955年就以「Taiwan」名義參與WMA，且持續對國際做出貢獻；WMA身為專業的非政府組織，不應該討論高度政治的「一個中國」議題，「我代表台灣醫師會強烈反對在任何條件下更名。」

「或許有些人會覺得，只要專業表現好就好，『Taiwan』還是『Chinese Taipei』都沒什麼關係。可是當在跟國際交流的時候，我覺得還是差很多，名不正就言不順。國際現實我懂，困難重重我理解。可是『Taiwan』就是『Taiwan』！」事後王必勝在個人臉書上說明自己為何如此堅持。

雖然在捍衛台灣的國際地位上態度強硬，但醫界對王必勝的評價是身段柔軟、性格外向、喜歡結交朋友。當他18年接任衛福部醫福會執行長，依法不能兼任全聯會祕書長，邱泰源還因為捨不得這位得力助手，整整一年沒有尋找替代人選，只希望等他離開醫福會，兩人還能共事；至今王必勝仍以全聯會顧問身分，提供老戰友非常態性的協助。

巡視市場半小時，王必勝的手機不斷跳出訊息，他瞄了一眼解釋自己除了本身業務，還有協會及學會的事務要處理，「最近處理市場專案，半夜就要出門，只能找空檔休息一下。長期下來，已經快被訓練成像陳時中一樣的『鋼鐵人』。」他自我調侃。

除了鋼鐵般的意志，王必勝也有柔軟的一面。在這場遲遲無法落幕的疫情前，他從來不是個以醫院、辦公室為家的工作狂，獨處時，曾在國軍示範樂隊服役的他會吹薩克斯風、彈鋼琴、逗貓、享受美食美酒、欣賞各類運動賽事；臉書上也經常分享帶兩個女兒出遊的照片。

追隨恩師「拆彈」腳步

行醫到行政助人範圍更廣

而成為胸腔外科醫師，也是出於親情的決定。

王必勝讀高中時，他的母親被診斷出肺癌，雖然接受腫瘤科權威彭瑞鵬治療，卻仍在他17歲時離世。當時就讀建國中學、以醫學系為目標的王必勝，就此決定未來要接受胸腔科訓練，救治像他媽媽一樣的病患。

順利考上台北醫學院（現台北醫學大學）醫學系後，他選修彭瑞鵬開設的「呼吸系統」課程，畢業後考取台北榮總胸腔部住院醫師，一路追隨當時擔任胸腔部主任的彭瑞鵬。

「除了胸腔外科醫師的專業，我很早就發現他的行政協調能力。」彭瑞鵬回憶，2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群︵SARS）疫情期間，由榮總管理的台北市立關渡醫院爆發群聚感染，彭瑞鵬臨危受命擔任院長，首度讓王必勝負責行政管理職，他一天到晚與家屬、醫師及護理師協調病房、調度資源，展現出溝通能力，最後讓感染事件得以順利落幕。

這位行政才幹自03年開始，任職北榮醫療品質管理中心、醫務企管部、部立金門醫院院長，角色逐漸由救治單一病患轉為掌控全局。當被問到是否懷念過去能直接面對病患的日子，他瀟灑地回應：「從行醫轉到醫務行政，我自己看來是在幫助更多的人。」

不必再為病患插管、裝置呼吸器的王必勝，工作環境依舊充滿風險。過去一個月來，因為擔心不慎將病毒傳染給妻女，一向重視家庭的他，每次結束任務之後，都要自主健康管理好幾天才敢回家。身處外地時，只有利用短暫空檔和女兒視訊聊天，稍稍撫慰疲憊的身心，但他絲毫不以為意，隨時做好出發拆彈的心理準備。

談起控制疫情的「必勝」之道，拆彈專家只說了一句「根據指引、盡力而為。」這句話乍聽之下平淡到不行，卻又讓人無法反駁。畢竟面對反覆來襲、不斷演化的病毒，耐心重複那些平凡但正確的小事，已經證明了比創造令人眼花撩亂的戰術思惟，更有效果。

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