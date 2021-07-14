「美編、剪輯一應俱全」 假投顧冒名老謝、丁學文騙股市小白 中招3方式亡羊補牢

【文 / 呂玨陞】

台股指數上看萬八，從鋼鐵人到航海王熱潮，今年來平均日成交金額已逾4300億元，新開戶數也不斷增加，民眾擠進股票市場，也引來新的詐騙手法。

趨勢大師吳金榮線上研報分享會，領取產業方向新研報，掌握電子／傳產／航運族群未來走向」，社群平台臉書上有個名叫Eternity的公開社團（現已刪除）下了這樣的廣告，只要加入LINE群組，就能拿到台股投資的資訊。半導體產業的微驅科技總經理吳金榮無奈地顯示截圖，表示「只是曾經上過電視財經節目分析產業趨勢，就被詐騙集團相中，成了投顧老師。」

吳金榮並非個案。今年行情熱，全民瘋股市，「股市名師投資群組」自然也成為詐騙集團騙取金錢的新手法，被冒用充當廣告招牌的財經名人，還包括財信傳媒董事長謝金河、金庫資本管理總經理丁學文等，超過20人遭冒名。

假帳號層出不窮

老謝、陳唯泰不堪其擾

謝金河表示，5月以來一直有友人詢問，網路上看到的帳號、粉絲團是否為本人，「即使我在臉書有嚴正聲明，說我本人絕對沒有代客操作、也沒有開投顧公司，但是假冒的帳號還是層出不窮，檢舉後又死灰復燃。」讓他不堪其擾。

丁學文則是因為好友在Telegram上看到這樣的冒名群組，還特地向他確認是否有進行這樣帶進帶出、甚至是報明牌的操作。丁學文無奈表示：「我目前還有群益投信董事的身分，投資台股受到主管機關限制，當然更無法報明牌、帶操作。」

本刊採訪多位名人後，發現他們身份遭冒用的詐騙手法大約分2種：第1種是在社交網路，例如臉書社團平台上公布，只要繳交學費，再透過私訊進入到私人群組，就可接收投顧老師報明牌或帶進帶出的操作投資策略。除了臉書、Telegram，也有使用Instagram進行攬客。

第2種則是透過誘導投資人開設複委託帳戶，投資如港股這類無漲跌幅限制的國外資本市場，並以大幅獲利目標來吸引人，向投資人推薦、勸進低知名度的個股。為了確認投資人是否上鉤，詐騙集團還會不斷確認買進價位、張數，甚至要求發送成交紀錄截圖。待確認投資人買進後，詐諞集團立即賣出部位，而由於港股無漲跌幅限制，股價大幅重挫，投資人就變成抬轎者，承受大幅損失。

其實，這些詐騙手法都行之有年，只不過今年利用財經名人包裝，鎖定投資新手，捲土重來。這類詐騙共同的起手式，是先給民眾一點甜頭，以專家名號提供免費的基本投資邏輯、交易技巧等資訊，甚至還會分享部分股票標的基本面、技術面分析，吸引民眾相信，待上鉤後接著就會開始進行上述2種詐騙模式。

甚至，有的還會翻拍網路上「真實的」投資教學、分析影片，再從影片後端置入假冒的LINE或臉書帳號，分析師陳唯泰大呼：「詐諞集團的組織做到美編、剪輯俱全，實在有點誇張。」

陳唯泰說，就有陌生民眾打電話來詢問是否有在進行貨幣操作教學、也有人打來問是否有建議投資港股複委託，他擔心「打來問的人很有可能都已經受騙上當了」，他因此曾考慮在臉書下廣告「反詐騙」自清。

刑事局與社群平台聯手

覺得可疑就檢舉、報警

對於這樣的情形，金管會在今年6月發出公告說明，未經主管機關許可，經營證券投資顧問、全權委託投資業務，有可能違反《證券投資信託及顧問法》第107條規定。拓威法律事務所律師陳引超表示，除了《證券投資信託及顧問法》，冒名行為也違反加重詐欺罪，都涉及刑事責任。

不過，也因為涉及刑事責任，金管會表示，經受害者檢舉後，金管會只能協助移送檢調單位，呼籲民眾或是遭冒名的投資專家，不管有沒有受害，都可以積極舉證或檢舉。

陳引超律師建議，被冒用的投資專家可先到警局報案。雖然在實務上，詐騙集團的主機、帳號大都在國外，很難抓到幕後罪犯，但備案可以確認自己也是受害者，日後若發生相關爭議，更可以保護自己。

既然難以追蹤犯罪，是否能從源頭管理，在社群平台帳號創立初期就進行審核？謝金河就質疑，本人已經有認證過真實身分的帳號，但詐諞集團居然還能冒用，甚至在社群平台下廣告，是否有網路管理機制失靈的問題？

一位不具名的社交平台內部員工表示，對於這類疑似的分身帳號，經人檢舉後會先進行身分確認，但是仍需要作業時間，難以馬上刪除，更別說檢舉速度通常跟不上帳號創設的速度。而平台雖然有針對「廣告內容」的審核機制，但並不會審核「帳號真偽」，只要廣告內容沒有違法，就能登載廣告。

警政署刑事警察局預防科股長洪國倫指出，為了解決詐騙問題，刑事局早在幾年前就與臉書、LINE等社交平台溝通協調，目前雙方的共識是：只要接受檢舉，平台就會下架處理，「透過我們去溝通，下架時間應該會比受害者直接去臉書等平台檢舉來得快。」

至於一般投資人該如何自保？一名投資專家表示，「我們通常不會主動拉人進群組，這種情形有很高的機率是假帳號。」金管會也責成投信投顧公會於其網站建置警示專區，建議民眾若遇到類似情形，可先上網查詢真偽。

其實，投資沒有絕對的贏家，如果有廣告說「投資保證大幅獲利」等字眼時，就必須提高警覺，以防受騙。

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