台塑的難題》歐盟碳關稅即將啟動 台灣排碳第一大戶卻轉型牛步…台灣石化業何時踏出不落後國際的第一步？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

7月，日正當中，嘉義東石漁港進入鮮蚵採收季。海堤外，漁船載著一簍簍的魚貨返港，海堤內，卸下蚵殼的尼龍繩，與使用同樣材質的漁網，一綑捆成堆擺放，這些廢棄物即將被送往的，不是垃圾場，而是25公里外、去年啟用的台化新港耐隆回收廠。

這些進廠後的舊網具，將搖身一變成為美國戶外品牌Patagonia的衣帽，這門「漁網變衣飾」業務，是台塑四寶當中的台化，近3年布局的小生意之一。

之所以說「小」，是因為這座能把漁網溶解、造粒、再抽成纖維的新廠，月產能僅五百公噸，對比台塑集團以往建廠動輒數萬、甚至數10萬噸起跳的產能，猶如巨人國裡的侏儒。

然而，2018年迄今，這種產能數百、數千公噸的小生意，已然成為台塑集團在台灣建廠的主流，像陸續在其仁武、新港、六輕等廠區興建的複合材料廠，月產能至多也只有5000公噸。是什麼原因，讓一向信仰規模經濟、愛拚世界級產能的台塑轉性？

「以前PTA（純對苯二甲酸）是金雞母，現在……，慘喔。」台化總座呂文進表示。

他口中「慘」的原因，是中國正從石化原料的淨進口國，轉為淨出口國，這讓有超過四成營收來自對岸的台塑集團，出現競爭者劇增、產品單價與利潤下滑的危機感。

石化龍頭危機感不足

著眼永續浪潮商機 對減碳卻無感

中國市場時不我與，那改銷往別的國家呢？「台灣因國際政治，在RCEP（區域全面經濟夥伴協定）及CPTPP（跨太平洋夥伴協議）皆缺席，成為區域經貿整合拼圖的缺角。」連續五年，台塑董事長林健男都在「致股東報告書」上，如此點出台灣石化業未來的貿易劣勢。

台塑面對危機的解方，是往利基性、客製化的產品做轉型。譬如前述漁網回收廠，就是對準目前在永續、減碳浪潮底下的市場需求，試圖為Nike、Zara等服飾品牌，提供訴求「零廢棄物」、「回收再利用」特色的永續布料。

種種新產品策略，多少也呼應了當今風起雲湧的減碳浪潮；只是，若與多家國際大廠已宣布「碳中和」目標、積極投入能源轉型的格局相比，全球石化產業排名第六大的台塑集團，對於減碳巨浪的因應，明顯「小兒科」。

「ESG（環境、社會及公司治理）現在是一門顯學，我們也很關心，只是裡面有些東西真的很難，像碳中和、零排放，講真的，那個難度相當大，技術也還不夠成熟，所以我們還在研究。」某內部主管如此描繪台塑集團的策略思考，也像是點出了這個台灣最大排碳戶與國際同業的差異：著眼「零廢」與高值化商機的台塑集團，還沒有把「零碳」趨勢當成必須優先因應的產業危機。

歐盟、G7力阻「碳洩漏」

鋼鐵、石化、水泥及造紙將受衝擊

2年前，歐盟執委會公布《綠色政綱》，做出兩項重要宣示：一，它將在2050年實現「碳中和」；二，它將祭出「邊境碳關稅」阻止碳洩漏，最快2023年分階段實施。而後面這項對全球高碳排產業徵稅的殺手鐧，定在7月14日正式提案，根據此前流出的提案版本，經濟部預估，國內鋼鐵、石化、水泥及造紙都將受到影響。

事實上，在歐盟宣示減碳政策的蝴蝶效應下，日本、韓國、美國，以及已脫歐的英國，近兩年陸續將「2050年碳中和」入法或簽署行政命令，就連全球最大排碳國的中國，也在去年提出要在2060年實現碳中和，截至目前，全球有超過130個國家宣示碳中和。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，將歐盟「碳邊境調整機制」，解讀為一場全球性典範轉移的序章，「這是非常大的變化，」他強調，從現在開始到歐盟邊境碳關稅上路，「台灣只剩下1年半的時間解決問題！」

台塑面對能源轉型態度

「這個產業要做到零碳排，仍無解」

目前台塑集團對再生能源的布局分成兩部分：首先是太陽能，四寶正在盤點既有廠區的屋頂、空地、水池，搭設太陽能板，預計建置五．二萬KW的發電容量，但目前沒有訂出完成的時間表，也尚未考慮對外租購案場；其次是風力發電，它們將攜手日商豐田在六輕園區搭建10支陸上風機，但還需環評。

顯然，台塑集團在「能源」轉型上，積極度、速度，都不如其「產品」轉型快。台塑石化董事長陳寳郎面對質疑，先是表示「再生能源我們有在做、不是沒有，」卻也坦言，「只是那個（發電）『量』，跟我們的用電量比，還微不足道。」

過去，幾乎不產石油的台灣，卻創造了產值逾四兆元的石化暨化學產業，更催生了全球第六大化工集團的台塑；現在，當碳中和、零碳的承諾，正伸向各種食衣住行相關的品牌，台塑、台灣石化業該何去何從？也許，拒絕做一個觀望者、試著走在政府的要求之前，會是讓自己不落後國際的第一步。

深入解析「台塑的大麻煩」 詳見第1282期《今周刊》。

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