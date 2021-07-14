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抖音也遭殃？為何陸政府「出一張嘴」 華爾街60億美元搖錢樹就全倒？

聯合新聞網 / 今周刊
擁有龐大用戶的流行影音平台TikTok，其中國母公司字節跳動也傳出已決定無限期擱置海外IPO計畫。 路透
擁有龐大用戶的流行影音平台TikTok，其中國母公司字節跳動也傳出已決定無限期擱置海外IPO計畫。 路透

【文．林韋伶】

幾個月前，華爾街的金童們還因為找到一棵搖錢樹在竊喜，但幾個月後，這棵搖錢樹就因為中國政府「出一張嘴」，被硬生生砍倒了。

中國政府對甫於6月底在美上市的滴滴出行出重手，以「APP存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題」，通知應用商店下架「滴滴出行」APP後。

沒多久，中國國家互聯網信息辦公室（CAC）在本周末再公布，若有公司持有超過100萬用戶的資訊，於海外掛牌上市之前，必須先取得CAC的核准，並規定企業必須先把上市資訊提供給CAC查核。

打完滴滴出行還不夠　中國政府再發布新規

根據CAC說明的主要的理由，是擔憂公司在上市後，所持有的這些個人資訊會被國外其他政府影響、控制，甚至是被惡意的掠奪。CAC同時表示，他們在這項政策正式上路前，會先收集大眾的意見。

外媒分析，這件事顯示出中國政府正在擴大於科技產業的影響力，當初就是CAC宣布禁用滴滴出行，且同步禁止該公司其他25個App，從叫車、外送餐點到金融服務都有，理由則是滴滴出行在資料收集與應用上嚴重違反法律。

CAC近年在中國的影響力愈來愈大，中國國家主席習近平在2014年設立此單位時，宣示要保護中國網路與資訊安全。

此外，中國其他監管單位也是動作頻頻，像是中國國家市場監督管理總局就在周末，擋下騰訊併購中國兩大遊戲串流網站的計畫。由騰訊申報的虎牙公司與鬥魚國際控股合併案，最終被國家市場監督管理總局以《反壟斷法》打回票。

華爾街金童哭哭！中國企業赴美上市案急凍

在中國政府拿滴滴出行殺雞儆猴的情況下，從2014年起口袋賺飽飽的華爾街金童，將少一棵搖錢樹。

據統計，自2014年，當阿里巴巴集團在美上市，一直到2020年，包括摩根士丹利與高盛等美國券商大約賺進64億美元費用。

其中，華爾街的證券承銷商光是在去年，單靠協助中國企業在美上市就賺進15億美元，創下紀錄，但在中美關係惡化的大環境下，中國企業赴美上市市場急凍。

舉例來說，醫療數據獨角獸公司零氪科技（LinkDoc Technology），已經確定暫停赴美上市的準備工作，而具有社交屬性的健身App Keep，也決定暫緩原來的赴美上市計畫，而為服務Podcast用戶的喜馬拉雅App，赴美上市計畫也沒有下文。

至於擁有龐大用戶的流行影音平台TikTok，其中國母公司字節跳動也傳出已決定無限期擱置海外IPO計畫。根據彭博的粗估，大約有70件中國或香港企業的赴美上市案因此停擺。

不只中國企業受害　中概股投資人欲哭無淚

事實上，除了企業赴美上市受阻，許多中概股投資人也是損失慘重。本月以來，那斯達克追蹤在美掛牌大型中國企業的金龍指數，市值已蒸發約1450億美元，讓美國《CNBC》知名財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）都忍不住喊話：「千萬要避開中國IPO新股。」

值得注意的是，中國獨角獸企業在過去5年明顯擴張。根據管理諮詢公司埃森哲（Accenture）的統計，中國獨角獸企業數量在2021年甚至佔到全球約五分之一，據其統計，今年5月中國共有137家獨角獸企業，比5年前增加94家。

除了數量龐大，在埃森哲訪談調查後發現，這些中國獨角獸對到海外拓展版圖也很有興趣，在訪談其中87家企業後發現，有45%的公司認為拓展海外市場是必要的，另外有82%的受訪公司表示，有在未來兩年內拓展海外市場的計畫。

不過，如今中國政府盯上了這些有意赴海外上市掛牌的企業，這些獨角獸距離在美國吸收資金繼續成長壯大的夢想，恐怕又更遠了一步。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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