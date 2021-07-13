「半導體通膨」時代來臨！陸行之評外資降評：賺佣金手段參考就好

【文．蕭婷方】

系外資在近期公布最新研究報告，檢討至2021年第2季為止的上半年半導體類股表現，下修台灣半導體業龍頭台積電、聯電目標價；同時，也對下半年相關產品的漲幅進行預期，價格消長也影響各公司股價變化，引發各界對半島體業後市發展的關注。

觀察的關鍵之一，便在7月15日登場的台積電法說會，台積電對於毛利率的預期恐牽動各界對半導體整個市場的分析標準。

資深半導體產業評論家、前巴克萊／花旗證券亞洲首席半導體分析師陸行之日前（12日）接受財信傳媒董事長謝金河《老謝看世界》專訪時直言，過去20-30年半導體價跌，未來「半導體通膨時代」將來臨，長期漲勢看俏。

外資圈降台半導體評等 陸行之：賺取佣金手段「參考就好」

陸行之在節目開場就評論近期摩根史坦利證券降台積電、聯電評等、並下修目標價與獲利一事，直言不諱表示，「這些報告參考就好」。

陸行之說，有些分析師以產業長期趨勢、公司核心競爭力進行評估；有些分析師在公司要求定期作出報告、又要有不同觀點的「壓力」下，被迫要進行上調或下修、改變評級吸引投資人注意。

「由於外資機構最終要賺取佣金，客戶一直抱著台積電死錢，對他而言沒有獲利、大家薪水都不好，多多少少要製造聲音，讓投資人有動作，股價有跌又要改變看法。」陸行之分析。

不過，陸行之也提醒，市場上對明年半導體業過度樂觀言論要審慎觀察，外資圈現分為兩派：一為，近期「半導體業喊缺貨到2023年」，對中短期仍看旺；另一派則主張，原來建立在疫情中的數位轉型採購需求，因疫情趨緩有下降的跡象，往下蔓延到IC設計與晶圓生產。

陸行之總結，「明年半導體需求，應走一步看一步」。

陸行之預言：半導體通膨時代將來襲 ！ 「聯電模式」成新趨勢

陸行之在節目中坦言，自己最近在寫「半導體通膨」的報告，看好長期半導體市場發展。

陸行之說，「過去20-30年半導體是跌價趨勢，未來20-30年是漲價趨勢，當然明年需求可能趨緩、漲價幅度比較少，後年、大後年還是會漲。」預示半導體通膨時代將來臨

看好長期市場，陸行之指出「半導體通膨時代」的新趨勢。以往，晶圓代工廠毛利低、設備昂貴又容易折舊，沒人願意設廠；反觀IC設計公司一本萬利，不需設廠、有人忠誠代工，毛利又高；現在，由於設廠成本成長，有議價權的設備商就能漲價，產業鍊生產模式將會改變。

陸行之估計代工廠的設廠成本，2020-2030年是過去十年（2010-2020）年的開支3倍以上；2030-2040是2020-2030年的4-5倍以上，設廠成本高、晶圓代工未來有較多議價權。

陸行之並舉例，現晶圓代工漲價、IC設計叫苦，日前8家IC設計廠聯合集資希望聯電擴產，風險由所有人共同承擔，「聯電模式」是未來趨勢。

中國強勢發展第三代半導體 超車美國目標短期難實現

陸行之也提及近期中國強勢發展可用於5Ｇ通訊、車用電池的第三代半導體。

陸行之認為，中國的電動車在世界市場份額約佔50％，又在電動車下游的基板模組端有公司可生產，中國可以在下游端慢慢的培植起來；不過，「中國在原料端（多晶矽產能）強、但上游（晶圓片產能）則還要加強」。

陸行之進一步指出，「美國控制許多（半導體設備）核心技術，有卡到中國半導體的發展速度。」

陸分析，美國在這一段時間，將不少中國半導體公司或相關公司列入出口管制的「實體清單」，中國公司近期盡量不使用美國生產設備；不過，美國設備占全國50 %，要完全避免美國建構完整半導體生產鍊難度高。

陸行之進一步指出，中國公司若改採日本、歐洲、韓國或台灣仍能組成生產鏈，但7奈米以下技術難度高。

舉例來說，艾司摩爾是全球極外紫光（Extreme Ultraviolet ，EUV）的龍頭廠商，但微影光源主要供應商的雷射技術是美國公司持有；因此，中國要去發展自己的ＥＵＶ的光刻機是不可能。

雖然如此，陸行之仍指出，中國在半導體有很大的生態系，成長幅度預估還是高於全球平均。

台積電法說會7月15日登場 「3奈米」量產日程是觀察關鍵

陸行之分析，台積電7奈米在2018年2季度量產、5奈米是2020年2季度量產，不過，台積電日前在自己舉辦的科技論壇宣布，三奈米預計在2022年下半年量產，雖然沒說是第三季還是第四季，但進度明顯落後。

陸行之指出，進度落後將讓蘋果難以使用這項技術，因此台積電必須說清楚，「是因為大客戶不用三奈米，不需要提早量產」，還是「技術上無法在該時間生產3奈米」。

此外，英特爾進行調整策略，晶片自產、委外、代工一把抓，與台積電是敵是友，變數相當大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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