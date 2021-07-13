「史詩級泡沫」破裂前兆？3因素讓股市波動加劇 大咖提醒投資人該小心了

【文．林信男】

創高、回落、又創高，上周三至周五，美股表現猶如雲霄飛車，究竟該持續布局，還是獲利了結？令人難以抉擇；不過，隨著指數震盪加劇，部分投資人也開始擔心，市場大咖一再示警的「史詩級泡沫」，難道真的要破了？

7月8日，道瓊工業指數一度重挫536點，終場3大指數全數收黑；然而，隔日美股又上演「大反彈」戲碼，3大指數再創收盤新高，市場變化之快，讓人難以捉摸。對於近期股市震盪加劇的情形，根據CNN分析，可能與以下3項因素有關。

一、Delta變異株釀新一波疫情 經濟復甦面臨更多不確定性

首先，傳染力更強的新冠病毒Delta變異株，已對全球經濟復甦，帶來更多不確定性。

過去1周，在Delta變異株影響下，美國有24個州的新冠肺炎確診案例，增加逾10%。另一方面，日本政府也宣布，為避免疫情擴大，東京將從7月12日起，再度進入緊急狀態，並持續至8月22日，涵蓋整個奧運會期。

經濟合作暨發展組織（OECD）祕書長柯曼（Mathias Cormann）表示，新一波疫情，是全球經濟復甦的最大風險，已開發經濟體有責任，讓更多國家的人民，獲得接種疫苗的機會。

諮詢服務公司Truist首席市場策略師勒納（Keith Lerner）亦稱，「對Delta變異株的擔憂日益增加，加劇了全球經濟前景疑慮。」

二、美債殖利率觸及2月以來新低 經濟數據遜於預期

其次，對經濟前景的擔憂，讓許多投資人，開始將資金投入債券市場，使10年期美債殖利率，一度跌至1.25%，創今年2月以來新低。

從經濟數據來看，投資人的擔心，並非毫無道理，截至7月3日當周，美國首次申請失業救濟人數，增至37萬3000人，高於預期（35萬人）；此外，失業率也從5月的5.8%，升至5.9%，高於市場預期（5.6%）。

三、中國政府強化監管 赴美上市企業股價走跌

再者，中國政府對包括「滴滴出行」在內的多家赴美上市企業，祭出網路安全審查，不僅令這些企業股價走跌，也讓投資人深感擔憂。

美國對沖基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）呼籲，美國監管機構，應採取更多措施，保護投資人，使其不受中國監管機構的影響。

值得注意的是，中國國務院日前於常務會議中決定，將「適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟，特別是中小微企業的支持。」對此，Pinpoint Asset Management首席經濟學家張志偉（音譯Zhiwei Zhang）指出，「我們認為，此一政策訊號顯示，6月的經濟，可能有放緩跡象。」

散戶大買「迷因股」、加密貨幣 炒出「有史以來最大投機泡沫」

除上述因素外，多名市場大咖，也數度提醒投資人，股市已漲至「史詩級泡沫」程度，恐有崩盤之虞。

例如，《大賣空》（The Big Short）主角原型、在金融海嘯爆發前，放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可‧貝瑞（Michael Burry），就把當前股市形容為「有史以來最大投機泡沫」，散戶大買「迷因股」（meme stock，例如GameStop）、加密貨幣，助長了炒作風氣。

人稱「價值型投資大師」的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）亦示警，股市已成「史詩級泡沫」，當市場熱情到達這種程度時，泡沫可能會在接下來幾個月內破滅。

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）​創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）也強調，股市被過度高估，若遭遇經濟衰退，恐重挫逾15%。

財報季即將起跑 Q2企業獲利成市場焦點

不過，在一片悲觀聲浪中，仍有樂觀意見。部分市場人士預期，本周起陸續公布的第2季財報，表現值得期待，可望為股市提供基本面支撐。

Neuberger Berman投資總監阿馬托（Joseph Amato）日前出具報告，稱第2季企業獲利成長，有機會創下紀錄，投資人不應忽略這些重要的基本面資訊。

泡沫究竟會不會破？市場眾說紛紜，但，可以確定的是，在美股位階已高的情況下，投資人的操作，勢必會更謹慎，而市場對疫情、經濟前景的變化，也會更加敏感。

本文授權自今周刊，原文見此。

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