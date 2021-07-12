台灣為海地出人、出槍 柯林頓還特別拿來「說嘴」為何我國力挺這國家？

【文．劉煥彥】

我國在加勒比海友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moïse）本周遇刺身亡，部分兇手還在我國駐海地大使館內被警方緝獲，再度喚醒國人對這個遙遠邦交國的注意。

海地或許是西半球最貧窮的國家，卻已經與台灣建交滿65年，也是目前我國所有邦交國中，唯二人口超過1000萬人的國家（去年約1140萬人），台灣也是在海地首都太子港設立大使館的19個國家之一。

不僅如此，總統蔡英文及前總統馬英九均於任內訪問過海地，我國也長期派遣農技團及醫療團，協助海地提升農業及醫療水準。

2010年海地大地震 我國搜救隊、軍機馳援

2010年1月海地發生芮氏規模7.0大地震，造成16~20萬人喪生、上百萬人無家可歸後，我國不僅提供資金援助，並派出內政部消防署特種搜救隊跨海馳援。

我國空軍更派出一架C-130運輸機搭載救難物資，跨越萬里重洋並借道美國，飛抵海地鄰國、當時仍是我國友邦的多明尼加。

由於軍機出國敏感，空軍在飛機出發前塗掉的機身上的國徽，但飛行員仍在駕駛艙玻璃貼上國旗圖案以資識別。

柯林頓：「台灣在海地救難中，自己創造了一個可行體系」

在與目前十幾個友邦中，我國與海地關係堪稱密切，甚至連前美國總統柯林頓都曾提出來「說嘴」，這是怎麼回事呢？

2010年11月柯林頓巡迴東南亞演講，臨時增加台灣一站。11月14日晚間他在台北國際會議中心演講時指出，台灣應該與世界各國共同思考，如何改變以往消費經濟的發展模式，確保國際社會都能擺脫目前既不平等、不穩定，又無法持續下去的發展道路。

柯林頓以自己擔任海地重建委員會共同主席的經驗表示，海地即使在2010年初受地震摧殘前，已經是西半球數一數二的貧窮國家，85%家庭沒電力供應，且多達三分之二人口每天能用來過活的錢不到2美元。

他話鋒一轉，以台灣及時馳援海地地震為例指出，感謝我國政府從地震才發生不久就出手協助，最初是救難隊，接著是救援物資，再來是協助災後重建。

柯林頓說，「台灣在海地救難中，自己創造了一個可行的體系」，並提到並非世界各國都能有這種能力，在貧窮國家首要之務就是建立體系。

我國援助軍事裝備給海地 捐贈中美洲友邦已有先例

值得注意的是，我國援助海地除了上述物資及人力，其實還有外界不太熟悉的軍品出口。

2019年7月總統蔡英文訪問多個加勒比海友邦，第一站就是海地。隨同採訪的國內媒體發現，接受蔡英文與摩依士共同檢閱的海地軍警聯合儀隊，竟然是穿著台灣提供的戰鬥服裝，手持我國援助的武器。

軍聞社後來報導，國防部說明，援助了海地軍方100套戰鬥個人服裝、100支步槍，以及部分彈藥等現役裝備，目的是支持國家外交政策，協助邦交國維護國家及人民安全，以鞏固邦誼並強化雙方軍事合作，

台灣國際空間受限 需要友邦為我發聲

為何我國會大力支援海地？俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，國家也是一樣。

摩依士及海地外交部曾多次在聯合國大會發言，呼籲國際社會更接納台灣，也在世界衛生組織（WHO）開會時，呼籲給予台灣觀察員的身分，參加每年5月的世界衛生大會（WHA）。

總統蔡英文本周二（６日）接受海地新任駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）就提到，去年台灣與多國共同舉辦拉美及加勒比海地區第1屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，海地也有參與。蔡英文也再次感謝海地總統去年在聯合國大會，發言支持台灣的國際參與。

至於摩依士罹難，對台灣及海地關係有何影響？

外交部7日表示，我國政府至感震驚，部長吳釗燮第一時間致電海地駐台大使潘恩，表達最深切哀悼與悲痛，並提到海地近期治安情勢嚴峻，政局持續動盪，外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展。

本文授權自今周刊，原文見此。

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