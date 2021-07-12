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中國平安踩3大地雷！謝金河：紫光破產只是序幕 陸經濟潛藏「台灣病」

聯合新聞網 / 今周刊
這幾天，台灣的新聞都在報紫光集團可能破產的消息，這個事件由來久矣，去年紫光及方正集團即受困息率8.75%以上的美元債壓力，同樣大傷腦筋的還有許家印的恆大集團，這三家企業都有共同的特徵：龐大的負債！ （美聯社）
這幾天，台灣的新聞都在報紫光集團可能破產的消息，這個事件由來久矣，去年紫光及方正集團即受困息率8.75%以上的美元債壓力，同樣大傷腦筋的還有許家印的恆大集團，這三家企業都有共同的特徵：龐大的負債！ （美聯社）

【文．謝金河】

這幾天，台灣的新聞都在報紫光集團可能破產的消息，這個事件由來久矣，去年紫光及方正集團即受困息率8.75%以上的美元債壓力，同樣大傷腦筋的還有許家印的恆大集團，這三家企業都有共同的特徵：龐大的負債！

紫光負債234.99億元，方正集團旗下有6家子公司，負債3030億人民幣，最可怕的是恒大，負債1.95兆人民幣，股票市值只有1256億港元，恆大的股價從32.5港元跌到9.37港元⋯⋯今天我要說的不是這三家公司，而是這些年擴張最快的中國平安。

過去5年，馬明哲領軍的平安與馬雲，馬化騰並稱是中國民企最傑出的「三馬」，平安的股價從24.65大漲到94.62人民幣，平安可以點石成金，只要平安看中的資產，標的，全都翻了好幾番。但今年平安不再開心得意，股價跌到59.81人民幣，很多中國股民都跳出來問：平安不再平安，到底出了什麼問題？

原來平安踩到三顆地雷，一是以330億人民幣盤來上海來福士廣場，市場認為過度高估。二是平安以540億人民幣介入華夏幸福不動產，這家前是國祥製冷，後來被借殻，成為房企，眼前負債3951.6億人民幣，即將到期未償債務669.9億人民幣，平安介入收拾殘局，但華夏幸福沒有起色，股價從64.5殺到4.86元人民幣，平安在華夏幸福栽了大筋斗。三是平安介入北大方正重組，平安受讓方正51.1到70%股份，平安可能付出507億人民幣的資金。這三個案子在市場看來都是負評，也造成股價跌跌不休。

在經濟快速發展的階段，金融機構，尤其是壽險公司是最大贏家，像中國人壽，中國平安都是代表作，不過，經濟下行，金融股，尤其是壽臉股會因爲資產品質欠佳，股價連環下挫。大家都記得，國泰人壽從1985年63元漲到1975元的例子。

台灣經濟登峰造極後，金融股跌最慘，國泰人壽從1975元跌至29元。1990年代，台灣經濟從高峰反轉而下，我經常扮演烏鴉的角色，我曾公開指出國產汽車，宏福建設，國揚，新巨群，尖美等集團會出事，後來他們都倒下。很多在80年代呼風喚雨的企業大亨，後來都出局。

現在的中國民企正面臨像90年代的「台灣病」，財訊在1985年12月出刊，登了一篇文章「國泰塑膠的過去，現在與未來：蔡辰洲何去何從？」這篇文章登出15天，十信發生擠兌。現在回頭看，許家印很可能是更龐大的蔡辰洲。

中國平安也許是國泰人壽的化身⋯⋯這些天，大家焦點都在疫情，我花了一些時間研究中國經濟，90年代台灣發生的事，慢慢會在中國出現，紫光，方正只是序幕！

本文授權自今周刊，原文見此

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