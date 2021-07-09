沙國、阿聯本是兄弟為何反目？「OPEC+」協商破局 專家曝未來油價變化2大走向

【文 蘇君薇】

同屬石油輸出國家組織（OPEC）的沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE），因雙方對於石油下半年增產規模意見分歧，導致與俄羅斯產油國聯盟（OPEC+）協商破局，牽動全球油價走向，引發價格戰疑慮。

對此，政治大學阿拉伯語文學系助理教授劉長政認為，未來油價變化將有2大走向，就端看哪個國家會先出手。

劉長政於節目《財經起床號》中表示，目前全球每天需要9650萬桶石油，去年因疫情導致全球經濟停滯，石油需求減少，每天只需要9100萬桶；OPEC會員國去年共產出3090萬桶，現在因歐洲疫情緩解、經濟逐漸復甦，美國航空業回到去年初的情況，全球石油需求增加，造成產油國需要減產。

此時若每個國家任意增產，將造成油價大跌，7月1日OPEC+開會討論是否要增產，以目前來看，每天需增產500萬桶才夠用；其他像是挪威、英國等國家也能增產，算下來OPEC+可能要增產200萬桶。

劉長政說明，裡頭有劃分每天增產40萬桶，讓OPEC會員國主要國家去分擔，沙國一天生產920萬桶左右、阿聯268萬桶；沙國認為按各國生產比例增加即可，未料阿聯於會議中當場反對。

阿聯近幾年大量投入資金在開採設備上，希望未來5年，若全球石油需求量達到1億多萬桶時，能先做好準備追上需求量，阿聯認為，沙國產量本來就比OPEC會員國全部多，如40萬桶再增產更比自己多出好幾倍，因而覺得不甘願。

劉長政說，自1970年代起，沙國與阿聯的關係非常好，外交、經濟、能源政策上，幾乎是沙國說什麼阿聯就跟著做。

然而，2015年沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）派兵攻打葉門，阿聯作為海灣國家合作理事會（GCC）中的一員，也得派兵參戰。

沙國人民過去未曾打過仗，阿聯900多萬人口中僅100多萬為本國籍，參戰造成之死傷對阿聯人民來說非常震撼，更替阿聯統治者帶來極大壓力，當年的戰爭成了雙方交情生變的種子。

2019年，阿聯單方面決定不再力挺沙國，2020年在美國壓力下，阿聯與巴林、以色列建立外交關係，互相承認，在阿拉伯世界造成很大動盪，認為阿聯放棄阿拉伯兄弟，且承認以色列使得巴勒斯坦永遠沒什麼機會，能夠拿回被以色列佔領的國土。

劉長政指出，沙國人民會向王室施壓，直指阿聯此舉錯誤，但其實沙國高層也已私下與以色列高層會面；阿聯與卡達關係不好，結果沙國去年主動與卡達示好。

同樣，去年沙國為培植自身商業，把機會留給本國商人，規定所有商業活動，若企業本部不在沙國，不得參與標案，此舉等同是要將以商業、港口貿易賺錢的杜拜，截斷其經濟命脈。

事實上，沙國與阿聯近年來種種恩怨糾葛，劉長政透露，其實都是雙邊王儲為了向父親證明自身能力、鞏固王權所致。

沙國與阿聯兩兄弟反目成仇，7月1日及7月5日兩次會議破局後，至今未見繼續開會的跡象。

劉長政因此表示，目前看來油價會往上漲，許多國外分析師也認為，油價可能上漲到90至100元美金一桶，但當油價漲了這麼多，許多國家經濟來源靠石油收入，若以現在一桶72塊多與去年3月一桶僅要20幾塊，賺得多當然要多賣多好，越多人賣油價就會開始下跌。

劉長政說明，美國其實是全球產油最多的國家，一天產出1657萬桶，其次為俄羅斯1061萬桶、沙國921萬桶，但沙國王室手上掌握阿美石油，容易操控其是否增產或減產。

去年沙國為了修理俄羅斯，一天產量由900多萬桶增產至1200萬桶，代表沙國擁有增產量能，若全球現在一天缺500萬桶，其實沙國可慢慢補齊缺口。

「油價會上漲還下跌就有2個走向，看誰會出手，沙國出手增產油價就下跌。」因沙國王室可直接掌控石油公司，美俄多是私人公司，無法像沙國一樣操控一家公司。

相比之下，阿聯目前一天產出286桶石油，再增產量能仍有限，無法真正補足石油缺口，伊朗被美國制裁後，產油量從一天400多萬桶變成198萬桶，一直想增產。

據悉，各國角力期間，俄羅斯正在進行調解，美國是否會出手解決問題？劉長政則表示，以往美國應會立即加入，但拜登上台後，去年油價下跌至20幾塊，美國大部分是頁岩油公司，其成本從57元降到37元，一桶油賣到20幾塊、很多頁岩油公司倒閉，現在要回來沒這麼容易。

加上拜登於競選時承諾要推動綠能，在石油方面有關心但沒立刻投入，現在還不願去打破競選時對人民的諾言，這次增產份額也沒去搶，至於俄羅斯調停「沒什麼用且它本身並不公正。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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