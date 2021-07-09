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股市漲出「史詩級泡沫」！距離崩盤不遠了？謝金河提「兩大觀察重點」

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱攝影
陳弘岱攝影

【撰文 林信男】

今年以來，人稱「價值型投資大師」的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham），數度示警，稱屢創新高的美股，已成「史詩級泡沫」，恐有崩盤疑慮。

對此，財信傳媒董事長謝金河（8）日於「北威線上論壇」中表示，在大規模貨幣寬鬆政策支撐下，全球股市都大幅上漲，雖然崩盤之說一再出現，但他認為「機率非常小」。

謝金河指出，就當前投資概念來看，歐美經濟解封、美國引領的方向，都可被視為「大時代的新開端」，以美股表現而言，道瓊工業指數已從去年3月的6400多點，一路漲到3萬5000多點，那斯達克、費城半導體指數，也分別漲到1萬4755點和3355點。

對於葛拉漢的「史詩級泡沫」說，謝金河認為，股市會崩盤，通常有兩種狀況，一是「經濟走到強弩之末」，例如台灣在1990年代，人流、物流、資金流，全流向中國，就是這種狀況。

另一則是「金融風暴影響」，像1997、1998年間的亞洲金融風暴，或是2008年的次貸危機，都對股市造成嚴重衝擊。

美國首季GDP創近40年最佳表現　台灣出口「連12紅」

謝金河分析，在歷經新冠肺炎疫情衝擊後，美國經濟已開始從谷底翻升；另一方面，台灣經濟經過長達30年的調整後，開始展現「價值重啟」，在此情況下，股市崩盤的機率非常小。

美國今年首季國內生產毛額（GDP）成長率達6.4%，創近40年來最佳表現，外加個人支出強勁成長，消費占GDP比重達68%，足見美國在擺脫疫情干擾後，將成為帶動全球經濟的動能。

台灣方面，今年5月外銷訂單成長逾34%，無論是電子零組件或傳產，都有很強的復甦力道，外加6月出口創下「連12紅」佳績，估計2021全年出口規模，有機會挑戰4000億美元。

美國已成主導全球經濟的力量　發生金融風暴機率低

基於以上論點，謝金河認為，即使野村證券日前出具報告，稱台灣、美國，可能會在未來3年內，出現金融危機，但他研判，美國已成為主導全球經濟往前走的力量，台灣則是出口表現暢旺，發生金融風暴的機率頗低。

不過謝金河也提醒，泡沫會存在於各種投資標的，對於像比特幣這類波動性較大的資產，建議投資人應嚴謹地檢視其體質。

本文授權自今周刊，原文見此

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