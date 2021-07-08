台積電幾乎滿單到2024年 半導體大老：美國驚覺台灣很重要

【文．劉煥彥】

護國神山台積電（2330）股價自從1月中衝上679元新高後，就陷入區間震盪至今，連600元大關都站不穩，與去年的勇猛表現大相逕庭。

不僅如此，外資券商摩根士丹利更開出業界第一槍，6月中將台積電投資評等調降至中立，目標價也從655元下修至580元。

但國內最大半導體設備代理商、崇越集團董事長郭智輝認為，台積電實力依然堅強，目前訂單幾乎滿到2024年，且就是因為技術水準無人能及，美國政府才會大力遊說赴美設廠。

郭智輝也提到，美國或許擁有世界一流的半導體技術水準，但在美中科技戰日趨嚴峻的背景下，華府驚覺需要掌握半導體的生產技術，並意識到台灣在半導體生產的重要性。

「我們賣材料給他們，我們最清楚！」

財信傳媒董事長謝金河4日播出的《數字台灣》節目中指出，近期外資券商紛紛下修台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）等指標企業的目標價，郭智輝表示不太理解。

他表示就個人了解，台積電「幾乎滿單到2024年，我們賣材料給他們，我們最清楚！」

郭分析，台積電唯一弱點是在美國新廠投資，投資圈憂心初期良率不會太好，但以此論斷整個台積電將是錯誤的，因為新廠占營業額比例低，「不能用少比率的事情來評論一家大公司」。

其次，美國政府大力招攬台積電赴美設廠，是因為在地理因素下，台積電一路成長，漸漸在本地形成半導體供應鏈。過去美國不重視製造業，著重在創新服務，現在才發現台灣很重要，卻又無法完全掌握。

郭智輝觀察，拜登政府大動作招攬台積電及三星等頂尖半導體企業赴美投資，主要是看到中國威脅。「中國現在也要探索火星，送人上月球，在5G也是領導者」，對美國帶來很多威脅。

若美國只掌握研發端，不能掌握製造端，對美國產業影響太大，因此拜登上台改變策略，要求晶圓生產28奈米以下製程不能去中國，以保護自有產業。

「台積一個策略改變，將加速台灣半導體生態供應鏈全球化」

至於台積電預定2024年在美國投產的5奈米製程新廠，「年產能只有2萬片，為什麼要去？因為我們知道會愈來愈大。」

他說明，台積電為了讓自家供應鏈安心，就說會在美國蓋六座晶圓廠，「供應鏈聽到要蓋六座當然跟去了」。崇越已在台積電新廠旁拿到1.5萬坪土地，其中5000坪會做倉儲，因為半導體需要很多特殊化學品，特殊氣體要特殊化學瓶裝，做特殊管制，非一般倉儲可以做。

郭智輝也提到，半導體產業有上千家供應鏈，崇越計畫做一個平台成為台積電在美國新廠的單一窗口，幫助台灣中小企業國際化，「台積電廠區旁邊就是Intel，德州還有三星及飛利浦半導體聚落，是台灣最好的機會」。

「台灣沒有人想過，中小企業可以去美國打拚，但因為台積電一個半導體策略改變，將加速整個台灣半導體生態供應鏈全球化。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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