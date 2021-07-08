打完疫苗3成民眾一周後自我解禁 市調機構：WFH「這些產業」有商機

【文．黃健誠】

近期疫苗接種話題持續延燒，雖然國內COVID-19疫情有明顯趨緩的態勢，但若要回到疫情前的日子，恐怕尚須不少時日，且在全體疫苗覆蓋率未明顯提升之前，無論是否已經接種疫苗，民眾仍然擔心群聚問題。

東方線上消費者研究集團的「2021年6月份消費者動態速報」就指出，民眾就算接種疫苗後，仍有近半數會避免群聚，像是和朋友聚餐、到辦公室上班、觀看展覽等，因此未來無論疫情發展如何，往後可能已從此改變疫情前原有的生活型態。

在東方線上研究集團針對疫苗接種後，消費者認知與行為偏好進行調查，在報告中指出，有6成的消費者接種意願仍較為保守，數據中顯示，約4成消費者仍等身邊多數人施打完畢後，才會接種；另外則有近2成民眾對於疫苗沒有信心。

不過，比起3月的調查結果，消費者對於疫苗的信心度有提升的趨勢，民眾表達會比一般人更早去接種的比例，從7%上升至14%，顯示1成的消費者有漸趨開放的態度。

報告中另一項數據則指出，有3成民眾在接種疫苗，並產生保護力之後，會在一周後就自我解禁，開始進行或規劃因疫情耽擱的事情，整體而言，在一個月後就會恢復疫情前生活的消費者比例達75%。

不過，雖然民眾接種疫苗，對於群聚的行為仍會有所警覺，根據這份報告中的調查，消費者接種疫苗後，47%的人還是會選擇減少和朋友在外聚餐的頻率；盡量在家工作、減少通勤並群聚辦公司的比例為41%；放棄參加人潮眾多的展覽也有35%，顯見就算是接種疫苗後，民眾在短期內還是會先選擇減少群聚活動。

另外，由於疫情帶給人們不確定性，所以在接種完疫苗後，消費者仍然認為口罩有其保護力，因此調查中顯示，有近6成消費者仍然希望店家要求戴口罩；56%的消費者希望店家要求顧客帶口罩才能進入。其次，也有逾5成的消費者，偏好店內人數不擁擠、店內維持社交隔離等，如此能提升消費者的安心度。

除了調查結果顯示出，在接種疫苗後，消費者對於在實體店家的消費行為，會有所改變或要求以外，在歷經疫情之後，民眾是否會有部分生活型態的改變。對此，東方線上消費者研究集團執行長蔡鴻賢表示，不少人居家工作已近兩個月，像是3C等工具性商品，如網路頻寬相關、電腦、滑鼠等需求都有明顯提升；像線上雜誌、線上課程等知識性商品也同樣受到消費者歡迎。

另外，為了保持上班的儀式感，同時面對可能的視訊會議，近期舒適且兼具上班感的服飾商品也同樣受到歡迎，其他如鍋碗瓢盆等煮食器具，甚至廚房家電，都有翻新或購買好一點的可能。

但是，因為疫情反覆不定，是否會長期的待在家，消費者心中仍無定數，因此高價商品並非首選，反而會偏好多功能，一機多用且外表美觀的商品。

至於在疫情之下，受到重創的餐飲服務業，蔡鴻賢表示，消費者在這段疫情期間，除了增加自煮的經驗以外，也嘗試過各店家的外送外帶服務，在這種狀況下，餐飲業者更應該檢視過去兩個月間，消費者對於從店家到取餐的感受為何。

例如外送平台系統，是否有效協助消費者了解今天可以點哪些餐點、可吃到多大份量的餐、取餐是否就在附近、地點是否方便停車，甚至減少接觸的無現金及攜帶式刷卡機等，都需思考有無改善空間。

另外，考量到包裝及相對應的擺盤，是否能讓消費者在家裡享受餐廳樂趣，都是在疫情之後，餐飲服務業者面對新型態的消費習慣不可或缺的。

更重要的是，這種新形態的消費習慣，讓消費者不再走過路過時，餐飲業要思考的是，何時會被消費者想起來，像是品牌是否在google 地圖上好搜尋，可提供足夠的資訊。

或是當消費者瀏覽網路的時間變長時，品牌的廣告、餐點照片的內容是否常常出現在目標族群的目光內，讓他們可主動上門，這些都是還沒開始做數位行銷的店家，應該積極琢磨的的要點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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