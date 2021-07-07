7分半鐘逼出400萬人兩行熱淚喚起現代人不敢婚共鳴 奪坎城大獎幕後推手是「他」

【文 / 王海咪】

全球每年逾百國參加、角逐有廣告界奧運之稱的「坎城國際創意節」（Cannes Lions）各項大獎，這次由信義房屋廣告在全球3萬件作品中拿下娛樂獅年度大獎，電通MB、導演羅景壬是關鍵推手。

老伴走了，在申辦死亡登記期限最後1天，老爺爺小心捧著戶口名簿，到戶政事務所申請除戶，像是害怕雙手若一晃，還印有老奶奶名字的名簿掉了，她在他心裡就真的死了。

在戶政事務所工作的女主角（演員陳美月飾）每天替愛侶或夫妻辦理結婚或離婚，分分合合她看多了，連婚姻都不再相信。她知道男友（金鐘視帝姚淳耀飾）已把求婚戒指放在口袋裡好一陣子，卻總是逃避面對，直到看見老爺爺眼中對老伴的眷戀，她才像是想通了什麼，終於接受求婚。

這支「信義房屋│信任幸福篇」廣告一上線，1周內獲4百萬次點閱，不僅成為2020年下半年台灣YouTube最成功廣告排行第1名，更奪下全球最具代表性「坎城國際創意節」（Cannes Lions）21年「坎城創意獎娛樂獅」年度大獎，這是台灣首次在3萬件作品中脫穎而出、奪得大獎。

延續「信任」主題

7分半鐘影片賺人熱淚

「房仲業是一個不容易溝通的產業類別，而這件作品透過改變文化，來幫助推進客戶生意，並且做得非常好。」坎城創意獎娛樂獅評審團主席Jae Goodman如此評論。

坎城國際創意節台灣官方代表賴治怡認為，這支廣告能奪下大獎是「整體性加總的好」，「演員好、腳本好、導演好，故事敘述感人，客戶（信義房屋）也願意做投資，找好的導演和演員，全部加起來，才有這部感人的作品。」

這部用短短7分半鐘，就逼出觀影人兩行熱淚的腳本，來自dentsu MB台灣電通（下稱電通MB）創意團隊，電通MB首席創意長周麗君說，信義房屋是老客戶，和電通MB合作已4年，過去廣告強調信義房屋在社區服務的耕耘，建立消費者信任。這次拍攝主題仍是「信任」，但她想把層次拉高，討論全國性社會議題。

這次談信任，她從情感面切入，想到曾讀過「台灣是全亞洲離婚率最高」的報導，並發現年輕人普遍不敢婚，她認為，「懷疑婚姻有兩個原因，1是有形的，2是心理的，而後者往往更加重要。廣告公司能做的，就是在心裡面鼓勵，因為房子本來就是一種『希望販賣』，我們鼓勵年輕人去相信未來，長期對房仲產業才是好的。」她希望透過這支廣告，讓人們去克服心裡的那份「不敢」。

至於廣告腳本靈感起點，是電通MB創意總監廖奎鈞的親身經歷。他說，自己有個朋友和同一對象兩度結婚又離婚，曲折的戀情讓他不禁想起：「這個情景誰看得到？那就是戶政事務所櫃台的辦理人員。」因此，確立女主角在戶政事務所工作的有趣背景。

「我們一直都在看客戶要什麼、社會想什麼。」電通MB隸屬日本電通集團，總經理胡嵓巽熟悉日本文化，把「おもてなし」（賓至如歸）精神視作公司核心，「像是去日本溫泉旅館得到的貼心服務那樣，表面上雖看不出來，但旅館在各個面向都做了很多事，才感動了你。」他認為，長期來的用心觀察，是這次能拍出符合客戶形象，同時又切中社會核心的關鍵。

相較於其他在坎城國際創意節奪獎的作品，製作規模動輒上千萬元，這支信義房屋的廣告拍攝費用僅數百萬元。能把台灣年輕人的集體恐懼，用貼近生活的日常、平凡卻動人的鏡頭呈現，引發共鳴，不能不提廣告導演羅景壬的畫龍點睛角色。

羅導攜手電通MB

貼近年輕世代、引發共鳴

「我不要王子、公主幸福快樂的生活，描述結婚，要拿出有意思的觀點。」他很清楚想說服觀眾，結婚就不能只是空泛的夢想。「我們沒有相信結婚就是永遠，白頭偕老、永浴愛河太理想。如果有個人，你們彼此相信，雖然不知道永遠是什麼，但覺得可以一起找找看，這樣談結婚比較有說服力。」羅景壬一下子就掌握廣告要傳達信任的核心，為原本骨感的「結婚」2字添上血肉。

疏通好每個環節邏輯，作品才能拍得真實，他分析腳本原先的不足，「如果女主角只是看到一個老先生失去伴侶，因為很難過就選擇結婚，這說不過去，而且像是消費了這個老爺爺的愛情故事。」因此，羅景壬安排了好幾對夫妻登記結婚和離婚的畫面，「女主角看得到人們珍惜婚姻，也看得到人們離婚收場，這樣的她，在劇中所做的決定，才更有價值。」羅景壬說。他不拍煽情廣告，因此對細節一再琢磨，才讓原本看似稍落入俗套的情節，升級為引人落淚的故事。

羅景壬的作品一再強調劇情合理、觀點明確，唯有如此，角色才能立體起來，也才能感動人心。他出道第1部廣告，就是和電通MB合作，如今20幾年了，他也成為獲獎無數的王牌廣告導演。周麗君觀察，「廣告界如果有個好腳本，是可能成為好作品的，羅導都是優先選擇之一。」

電通MB拿出「おもてなし」精神用心觀察，有了創意團隊的趣味腳本設定，加上羅景壬每個精雕細琢的鏡頭，拍出背後情感和意義，讓作品有了靈魂，也讓台灣創意獲國際大獎，被全世界所看見。

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